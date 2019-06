जळगाव जळगाव जिल्ह्यातील रस्ते, रेल्वेची कामे तातडीने पूर्ण करा! Nikhil Wani Share











जळगाव । जिल्ह्यातील दळणवळणास चालना मिळावी. जिल्ह्यात रस्ते व रेल्वेचे जाळे निर्माण व्हावे यासाठी जिल्ह्यात सुरु असलेली राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांची तसेच रेल्वेची कामे तातडीने पूर्ण करावी. अशा सुचना खासदार उन्मेश पाटील यांनी सर्व संबंधितांना दिल्यात. जळगाव-चाळीसगाव, जळगाव-औरंगाबाद, जळगाव-धुळे, चाळीसगाव-नांदगाव या रस्त्यांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी नियोजन करावे, असे प्रतिपादन खासदार उन्मेश पाटील यांनी केले. जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे, महापालिका आयुक्त डॉ.उदय टेकाळे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप पाटील आदी उपस्थित होते. जळगाव शहरातून जाण्यार्‍या राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर रस्त्याचे काम सुरु करण्यासाठी महानगरपालिका व महावितरण कंपनीने इलेक्ट्रीक पोल, पिण्याचे पाण्याची व सांडपाण्याची पाईप लाईन शिफ्टींगचे नियोजन लवकरात लवकर करावे. जिल्ह्यात पर्यटन विकासाला चालना मिळावी. याकरीता पुरातत्व विभागाकडे असलेल्या जिल्ह्यातील 11 वास्तूंचे संरक्षण व संवर्धनासाठी आराखडा तयार करावा. याठिकाणी पर्यटकांना द्यावाच्या मुलभूत सुविधांचा आराखडा तयार करावा. जळगाव शहरात सुरु असलेल्या अमृत पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण योजनेचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. तसेच चाळीसगाव औरंगाबाद रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव तयार करण्याची सुचनाही खासदार उन्मेश पाटील यांनी केली. बँकांनी शेतकरी हितास प्राधान्य देणेची गरज

8सद्यस्थितीत दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता बँकांनी शेतकर्‍यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून पात्र शेतकर्‍यांना पीक कर्जाचे वाटप करून कोणीही वंचित राहणार नाही. याची दक्षता घेण्याच्या सुचना खासदार रक्षा खडसे यांनी जिल्हा नियोजन भवन सभागृहात केंद्र व राज्य शासन योजनांचा आढावा बैठकीप्रसंगी केल्या. शासनाच्या अनेक योजनांच्या लाभ ऑनलाईन अर्जासाठी सर्व्हरमध्ये अडचणी येत असल्याने ऑनलाईन अर्ज भरले जात नाहीत. मुदत संपल्याने या योजनांपासून लाभार्थी वंचित राहतात. खरीप हंगामासाठी शेतकर्‍यांना पीक कर्ज तातडीने उपलब्ध व्हावे यासाठी बँकांनी मदतीचे धोरण ठेवावे. नागरीकांना गावातच बँकीग सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी बँकांच्या शाखा वाढविण्याचे प्रस्ताव तयार करावे. सावदा व हिंगोणा येथील रेल्वे उडडाणपूलासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनाचा मोबदला शेतकर्‍यांना देण्यात यावा. पाचोरा-जामनेर-बोदवड मार्गे मालवाहतुकीसाठी रेल्वे मार्गाचा प्रस्तावासह जळगाव व भुसावळ पासपोर्ट कार्यालयाचा आढावा घेतला. महामार्गावरील पुलांची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश

8जळगाव-चाळीसगाव या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरु असून पावसाळ्यात नागरीकांची गैरसोय होवू नये म्हणून लहान मोठ्या पुलांची कामे तातडीने पूर्ण करावी. तसेच जेथे बाह्यवळण रस्ता आहे. तेथे पावसाळ्यात अडचण येवू नये यासाठी या रस्त्यांचे मजबूतीकरण करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी डॉ.ढाकणे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिल्या. पोस्टल बँकामध्ये शून्य बॅलेन्सवर आधारित शेतकर्‍यांचे खाते उघडता येऊन शेतकर्‍यांना मिळणारी अनुदानाची व इतर रक्कम या खात्यांवर जमा करता येईल काय याबाबत डाक विभागाने अहवाल सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी डॉ.संभाजी ठाकूर, नाबार्डचे श्रीकांत झांबरे, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अरुण प्रकाश, जिल्हा उद्योग केंद्राचे साहेबराव पाटील, महावितरणचे शेख, उपविभागीय अधिकारी श्रीकुमार चिंचकर, डॉ.अजित थोरबोले, राष्ट्रीय महामार्गचे शिंदे, पुरातत्व विभागाचे दानवे, रेल्वेचे रोहित मोरे आदीसह जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी उपस्थित होते. जामनेर-पहुर शटल सेवा सुरु करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन

8जिल्ह्यात रेल्वेच्या जळगाव-मनमाड तिसरी रेल्वे लाईन, जळगाव-भुसावळ तिसरी व चौथी लाईनची कामे सुरु आहे. तसेच जामनेर-पहूर शटल सेवा सुरु करण्याचे विचाराधीन असल्याची माहिती रेल्वेच्या अधिकार्‍यांनी बैठकीत दिली. तसेच भुसावळ, कजगाव व शिवाजीनगर येथे रेल्वे उ्डडाणपूल उभारणत येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

