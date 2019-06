जळगाव शिक्षक, सेवानिवृत्तांचे पैसे टप्प्याने देवू! Nikhil Wani Share











जळगाव । मनपा शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षकांनी आज दि. 11 रोजी उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे यांची भेट घेतली असता थकित वेतन, अनुदानचा विषय येणार्‍या सभेत मांडू व थोडे थोडे पैसे देवू, असे आश्वासन उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे, स्वीकृत नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी दिले. मनपा शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षकांनी उपमहापौरांची भेट घेतली व आपले गार्‍हाणे त्यांच्याकडे मांडले. यावेळी शहर मनपा प्राथमिक शिक्षक संघाचे विठ्ठल पाटील, किशोर रोटे, गंगाराम फेगडे, एकनाथ पाटील व इतर शिक्षक पदाधिकारी उपस्थित होते. शिक्षकांचे 16 महिन्याचे अर्धे पगार व सेवानिवृत्तांचे 7 महिन्याचे सेवानिवृत्ती वेतन थकित आहे. कार्यरत शिक्षकांचे एकूण थकित वेतन 5 कोटी 55 लाख 67 हजार व सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांचे सेवानिवृत्ती वेतन 7 कोटी 49 लाख 41 हजार तसेच मनपाकडील 50 टक्के इतर थकित अनुदान 3 कोटी 40 लाख 17 हजार असे एकूण 16 कोटी 45 लाख 26 हजार 667 रुपये थकित आहे.

