जळगाव 22 लाखांच्या शालेय पोषण आहारास मंजुरी Nikhil Wani











जळगाव । मनपाच्या शाळांमधील 3 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांना प्रती बालक प्रती दिन रु. 4. 92 पै. दराने शालेय पोषण आहारासाठी 22 लाख 31 हजार रुपयाच्या खर्चास आज महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत मंजुरी मिळाली. यावेळी व्यासपीठावर उपायुक्त लक्ष्मीकांत कहार, महिला व बालकल्याण सभापती मंगला पाटील, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी उपस्थित होते. शहर मनपाद्वारा सद्या मराठी माध्यमाच्या 12 व सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या 19 अशा एकूण 31 बालवाड्या चालवल्या जातात. सुट्या वगळता साधारणता 245 दिवस बालवाड्यातील बालकांना पोषण आहार देण्यासाठी प्रती बालक रु. 4.92 या शासकीय दराने अंदाजे 1851 बालकांसाठी एक दिवसाचा अंदाजित खर्च 9107 रुपये एवढा अपेक्षित असून एकूण 245 दिवसाचा एकूण खर्च रक्कम 22 लाख 31 हजार 215 एवढा अपेक्षित होता. त्यानुसार या खर्चासवर आज महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत मंजुरी घेण्यात आली. महिला बालकल्याण सभापती मंगला पाटील यांचेसह इतर चार सदस्य यावेळी उपस्थित होते. इतर 4 सदस्य अनुपस्थित होते.

