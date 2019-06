जळगाव सौरकृषीपंपासाठी 901 शेतकरी पात्र Nikhil Wani Share











जळगाव । महावितरणच्या जळगाव परिमंडळात जळगाव,धुळे, नंदूरबारमधून मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेंतर्गत 9 हजार 393 शेतकर्‍यांनी सौर कृषीपंपासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर केले होते. त्यापैकी जिल्ह्यातील 2 हजार 950 प्राप्त अर्जापैकी 958 शेतकर्‍यांना अंदाजपत्रक दिले आहे. या अर्जदारामधून 901 अर्ज अपात्र ठरले असून 552 शेतकर्‍यांनी लाभार्थी हिश्याची रक्कम भरणा केली असल्याची माहिती महावितरणच्या सूत्रांनी दिली. ग्रामीण भागात बहुतांश शेतकर्‍यांकडे सिंचनाची सोय उपलबध असतांना विजेच्या समस्येमुळे शेतकर्‍यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे,या हेतूने मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना कार्यान्वित केली असून महावितरणच्या जळगाव परिमंडळात आतापर्यंत सुमारे 9 हजार 393 अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्यात आले होते. त्यातील जिल्हयात 958 शेतकर्‍यांना सौरऊर्जा कृषिपंपासाठी आवश्यक बाबींसह अंदाजपत्रक देण्यात आले होते. लाभार्थी शेतकर्‍यांना अर्जात नमूद मोबाईल क्रमांकावर अर्ज स्वीकृती, अर्ज पात्र झाल्याबद्दल, लाभार्थी हिस्सा भरणे इ.बाबत एसएमएसव्दारे सूचना देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगीतले. महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील ऑनलाईन पोर्टलवरही लाभार्थी क्रमांकाआधारे लाभार्थी शेतकर्‍यांना आपल्या अर्जाची सद्य:स्थिती जाणता येते. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांकरिता सौर कृषीपंपाच्या केंद्रीय आधारभूत किंमतीच्या 10 टक्के तर अन.जाती, जमातीच्या लाभार्थ्यांना 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा राहील. सौर कृषीपंपाची किंमत 3 अश्वशक्ती डीसी पंपाची 1 लक्ष 65 हजार 594 रुपये तर 5 अश्वशक्तीच्या डीसी पंपाची 2 लक्ष 47 हजार 106 रूपये आहे. 5 एकरपर्यंत शेती असलेल्या लाभार्थ्यासाठी 3 अश्वशक्ति डीसी पंपासाठी लाभार्थी हिस्सा सर्वसाधारण गट रूपये 16 हजार 560 तर अनुसुचित जाती, जमाती 8 हजार 280 रूपये भरणा करणे आवश्यक आहे. सौर कृषीपंप पुरवठादाराकडून 5 वर्षापर्यंत देखभाल व दुरूस्तीची हमीची तरतूद आहे. हमी कालावधीत पुरवठाधारकाची सुरक्षा अमानत, बँक गॅरंटी महावितरणकडे आहे. लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांमार्फत होणार आहे. आधार कार्ड, 7/12 उतार्‍यावर विहीर, बोअरवेलची नोंद असावी , एकापेक्षा अधिक नावे असल्यास भोगवाटाधारकाचे ना हरकत, पाणी प्रभावित क्षेत्र असल्यास संबंधीत खात्याचा नाहरकत दाखला, अनुसूचित जाती/जमातीचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर लाभार्थी शेतकर्‍यांना पात्र असल्याचे, अंदाजपत्रक व त्यांच्या हिश्याची रक्कम भरण्याचे मोबाइलव्दारा एसएमएस पाठविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगीतले. मुख्यमंत्री सौरकृषीपंप योजना

राज्यशासनाने शेतकर्‍यांना तीन वर्षात एक लाख सौर कृषी पंपाचे वितरणाची योजना असून शेतकर्‍याला कृषी सिंचनासाठी दिवसा वीजपुरवठा मिळावा, वाणिज्य व औद्योगिक ग्राहकांवरील क्रास सबसिडीचा भार कमी करणे, सिंचन क्षेत्राला सबसिडीच्या बोजातून मुक्ती मिळावी, ऊर्जेच्या स्वच्छ व अक्षय इंधन स्त्रोताच्या वापरातून पर्यावरणाचे हीत साधणे, पारंपारिक पध्दतीने कृषीपंपजोडणीसाठी लागणार्‍या खर्चात बचत करणे या उद्दिष्टाने ही योजना राबविण्यात आली आहे. लाभार्थी निवडीचे निकष

ज्या शेतकर्‍यांकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे. शिवाय पारंपारिक पध्दतीने वीजजोडणी नसेल, पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीनधारकांस 3 अश्वशक्ती तर पाच एकरपेक्षा अधिक शेतजमीन धारकांस 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौरपंप मिळेल. पारंपारिक ऊर्जेव्दारे विद्युतीकरण न झालेले, वीजजोडणीसाठी पैसे भरून प्रलंबित असलेले, ज्यांना विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही, अशा शेतकर्‍यांना प्राधान्य आहे. वैयक्तिक वा सामुदायिक शेततळे,बारमाही वाहणारी नदी किंवा नाले यांच्या शेजारील शेतजमीन धारक शेतकरीही पात्र राहतील. महावितरण आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत ज्या शेतकर्‍यांना केबलव्दारे वीज पुरवठा देण्यात आला आहे, अशा शेतकर्‍यांनाही सौर कृषी पंपासाठी अर्ज करता येईल. सद्य:स्थितीत कृषीपंपांना वीजपुरवठ्यासाठी 63 किंवा 100 केव्हीए क्षमतेचे विद्युत रोहित्र उभारणी करून लघुदाब वाहिनीद्वारे वीजपुरवठा केला जातो. लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढल्याने कमी दाबाचा वीजपुरवठा, वारंवार बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित होणे, रोहित्रातील बिघाड, विद्युत अपघात, विद्युत चोरी अशा प्रकारामुळे अखंडित व शाश्वत वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अडथळे निर्माण होतात.तेव्हा सौर कृषी पंप हा पारंपारिक वीजोडणीला सक्षम पर्याय आहे.

किशोर खोबरे, जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण परिमंडळ

