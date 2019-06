जळगाव वाहतुकीच्या कोंडीमुळे प्रदुषणात भर Nikhil Wani Share











कृष्णराज पाटील

शहरात वातावरणातील उष्णता पहाता वाहनांव्दारे वाढते प्रदुषण हे या समस्येचे प्रमुख कारण आहे. महामांर्गावर असणारी वाहनांची संख्या, परीसरात चौकाचौकात सिग्नलवर होणारी वाहतुकीची कोंडी विशेषतः सकाळी 11 ते 1 व दुपारी 4 ते 6 वाजेच्या दरम्यान शहरात वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण मोठया प्रमाणावर आहे. शहर परीसरात जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्वातंत्र्य चौक, कोर्ट चौकसह अन्य परीसर शांतता परीसर घोषित केलेला असला तरी बसेस, रिक्षा, बाहेरगावाहून येणारी लहान मोठी वाहनांकडून शांतता परीसरात बंदी असून देखील ध्वनी, वायु प्रदुषण मोठया प्रमाणावर होत असल्याचे दिसून येते. औद्योगिक प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर काही कायदे व नियम असले तरी परीसरात अनेक वीट भट्टयांव्दारे, लहान मोठे उद्योगधंदे यांच्या कडून वातावरणातील प्रदुषणात दिवसेंदिवस भरच पडत आहे. तंत्रज्ञानातील सुधारणा व उर्जेचा कमी वापर यातून सुधारणा होऊ शकते. कायद्याची अंमलबजावणी मधील त्रुटी, तंत्रज्ञान वापराबाबत असलेली आर्थिक उदासीनता व माहितीचा अभाव असल्याने तंत्रज्ञानातील सुधारणा व प्रदूषणरहित नवीन स्वस्त उर्जास्त्रोत यावरच अवलंबून रहाणे गरजेचे आहे. इंधनाची बचत करणार्‍या वाहनांची व यंत्रसामग्रीची निर्मितीसह प्रदूषण नियंत्रण, नैसर्गिक संसाधनांचे संधारण, पर्यावरणीय व्यवस्थापन योजना हे घटक विचारात घेणे आवश्यक आहे. ध्वनी हा हवेच्या माध्यमाने प्रवास करतो आणि म्हणूनच ह्याचे मापन हवेच्या व्यापक गुणवत्ता पातळीमध्ये केले जाते. ध्वनीचे मापन डेसिबलमध्ये करतात. 90 डेसिबलपेक्षा जास्त जोराच्या आवाजामुळे बहिरेपणा येतो, वायुप्रदुषणाची मर्यादा 50 पीपीएम असून शहरात दुचाकी व चारचाकी वाहनांच्या इंजिनातील तापमान 1000 सेल्सीअस पेक्षा जास्त असल्याने निर्माण होणार्‍या नायट्रोजन डायऑक्साईडमुळे वायु प्रदूषण होते. सल्फरडाय ऑक्साईडप्रमाणे श्वासन नलिकेत गेल्याने याची पाण्यात विरण्याची क्षमता कमी आहे. त्यामुळे कफनिर्मीती होऊन सर्दी, पडसे, दमा आदी आजार तसेच त्वचा कोरडी होणे, डोळे चुरचुरणे अशा दीर्घकालीन आजार असणार्‍या रूग्णांच्या संख्येत भर पडत आहे.

सोमनाथ कुरमुडे,

सहायक आयुक्त, उपप्रोदशिक प्रदुषण नियंत्रण मंडळ.

