दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर खरिपाचे नियोजन अवघड

जळगाव । जिल्हयात बर्‍याच ठिकाणी खरीप हंगामासाठी तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. तर जिल्हा प्रशासनातर्फे जाहीर करण्यात आलेली राज्य व केंद्र शासनाची दुष्काळी मदत अजुनही बहुतांश शेतकर्‍यांना मिळालेली नाही. बर्‍याच ठिकाणी जिल्हा व राष्ट्रीयकृत बँकांची कर्जफेड न झाल्याने खरीपासाठीचे आर्थिक नियोजनासाठी शेतकर्‍यांना नाईलाजास्तव सावकारांचे उंबरठे झिजवण्याशिवाय पर्याय नसल्याने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांना येत्या खरीपासह रब्बीचे देखील नियोजन करणे अवघ ड होत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येत आहे. जिल्हयात गत हंगामात केवळ 42 दिवसच पावसाने हजेरी लावल्याने सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पर्जन्यमान झाल्याने शेती उत्पादनावर परिणाम झाला होता. त्यापरिस्थितीत देखील कसाबसा खरीपाचा हंगाम हाताशी आला तर रब्बीचे क्षेत्रात 50 टक्क्यापेक्षा पेरणी झाल्याने बहुतांश शेतकर्‍यांकडून रब्बी हंगाम हातातून गेला. त्यामुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाल्याने पीककर्जासह खाजगी कर्जाची परतफेड करता आलेली नाही. जिल्हा बँकेकडून यावर्षी देखील कर्ज परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना केवळ 50 टक्केच कर्जपुरवठा केला जात आहे. तर राष्ट्रीयीकृत बँकाकडे परतफेड न झाल्याने पुन्हा कर्ज मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना यावर्षी पुन्हा खरीप हंगामासाठी बियाणे खतांसाठीचे आर्थिक नियोजनासाठी खाजगी अर्थपुरवठा करणार्‍या सावकारांकडे हात पसरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बोलले जात आहे. बहुतांश ठिकाणी खरीपासह रब्बीत कोरडा चारावर्गीय पिके कमी प्रमाणात आल्याने या वर्षी चाराटंचाई देखील काही ठिकाणी जाणवत आहे. पूर्वी भूईमुगाचे उत्पादनामुळे हिरवा चारा उपलब्ध होता भूईमुगाचे उत्पादन कमी झाले आहे. सद्य:स्थितीत पशुधनासाठी लागणारा कोरडा चारा किमान 2000 रूपये शेकडाप्रमाणे चढ्या दराने मिळत आहे, तर काही ठिकाणी शेजारच्या तालुक्यातून कोरडया चार्‍यासह उसाचा कोरडा चार्‍याला देखील मागणी मोठया प्रमाणात आहे तर काही पशुपालकांनी पशुधनाला बाजारात मिळेल, त्या किमतीला व्यापार्‍याकडे नाईलाजास्तव दिले आहे. यावर्षी खरीपाच्या 8.10 हेक्टर क्षेत्रापैकी 5.27 टक्के क्षेत्रात पेरणी झाली होती. अत्यंत कमी पर्जन्यमानामुळे सर्वच पीक उत्पादनात घट आली होती. त्यामुळे 5 लाख हेक्टर रब्बीचे नियोजनापैकी निम्मेपेक्षा कमी क्षेत्रात पेरणी झाली होती. या दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक व्यवस्था विस्कळीत झालेली आहे. त्यातच यावर्षी रासायनिक खतांच्या किमतीत सुमारे 100 ते 150 रूपयांची देखील वाढ झालेली आहे. या परिस्थितीत खरीप पेरणीचे नियोजन करावे कसे, या विवंचनेत शेतकरी वर्ग आहे. यावर्षीचा दुष्काळ 1972 पेक्षा दाहक असल्याचे जाणकार शेतकरी सांगत आहेत. या दुष्काळाचा फटका शेती उद्योगाला मोठया प्रमाणात बसला आहे. तीन वर्षाच्या तुलनेत खरीपात व्दिदल पिकाचे उत्पादनासह रब्बीच्या हंगामाचे उत्पादन पाहता ते 50 टक्क्यावर आलेले आहे. यावर्षीचा दुष्काळ सन 1971-72 च्या दुष्काळापेक्षा जास्त दाहकता जाणवत असल्याचे सांगितले

जात आहे. कृषि विभागाकडून बियाणे, खतांचा पुरवठा

जिल्हा कृषि अधिकारी व जि.प.कृषि विभागाकडून 7 लाख 50 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होईल, असा अंदाज असून 41 हजार 931 क्विंटल बियाणे तर बी.टी.बियाण्याची 25 लाख 54 हजार पाकिटे मागविण्यात आली आहेत. महाबिजकडे 7 हजार 20 क्विंटल बियाण्याची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. यात ज्वारी 4,778 महाबीजकडून 590 क्विंटल तर 3800 इतर बियाण्यासह सोयाबीन 7161 क्विंटल मागविण्यात आले आहे. रासायनिक खतांत युरिया 1 लाख 29 हजार सिंगल सुपर फॉस्फेट 44 हजार,पोटॅश 56 हजार, एनपीके 85 हजार मे.टन मागविण्यात आला आहे. किड अळींचे आक्रमण टाळण्यासाठी रासायनिक खतांत निबोळीयुक्त युरिया पुरवठा करण्यात येत असून शेतकर्‍यांकडून होणारा किटकनाशकांचा अमर्याद वापर टाळावा, यासाठी शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. गत वर्षातील खतांचा उर्वरित साठा शिल्लक आहे. जिल्हयात यात बियाणे खतांचा पुरवठा शेतकर्‍यांना करण्यात येणार असून बीटी बियाण्यांसह इतर बियाण्यांचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक तालुका पातळीवर भरारी पथके नियुक्त करण्यात आली असल्याचे कृषि विकास अधिकारी यांनी सांगितले. 15 भरारी पथके व 1 दक्षता पथक कार्यान्वित

जिल्हयात कपाशी वाणाचे बियाणे उपलब्ध असून त्याचे दर सर्वसाधारण 700 ते 750 रूपये दरम्यान आहेत. कोठेही शेतकर्‍यांची आर्थिक फसवणूक व बियाण्यांचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी प्रत्येक तालुका पातळीवर एक असे 15 भरारी पथके आहेत. त्यात तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, पं.स.कृषि विस्तार अधिकारी, वजनमाप निरीक्षक यांचा समावेश असून दक्षता पथकात कृषि विकास अधिकारी, गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, मोहीम अधिकारी, वजनमाप निरीक्षक आदींचा सहभाग आहे. एकदा शेतकरी 5 फवारण्या करतो, माझ्या दोनच फवारण्या झाल्या, असा गैरसमज टाळून उत्पादन खर्च कमी करण्यांसाठी शेतकर्‍यांनी रासायनिक किटकनाशकांचा अनियंत्रीत वापर टाळावा. 2 ते 3 इंच ओल जमिनीत असेल, असा पाऊस झाल्यानंतर बियाणे लागवड करावी, बियाण्याची 75 टक्के उगवण क्षमता गुणवत्ता असलेलेच बियाणे शेतकर्‍यांनी खरेदी करावे, कोठेही कमी दरात बियाणे उपलब्ध होत असेल तर कृषि विभागाच्या 180023340000या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.

– मधुकर चौधरी, कृषि विकास अधिकारी.जि.प.जळगाव माझ्याकडे एक एकर जमीन असून गेल्या तीन वर्षांपासून तीन एकर जमीन बटाईने करीत आहे.यावर्षी उत्पन्न कमी आले. जनावरांना चारादेखिल कमी आहे. गिरणेच्या आवर्तनाचा दरवेळी थोडाफार ओलावा विहिरीत पाझरत होता तो देखिल उष्णतेमुळे हल्ली आलेला नाही. विहिर 78 फूट खोल असली तरी पाण्याचा लवलेश नाही. त्यामुळे या वर्षी पावसाच्या पाण्यावरच शेती अवलंबून आहे.

– विकास पाटील, शिरसोली मला सरासरी 50 ते 60 क्विटल कपाशीचे उत्पादन होत होते. यावर्षी जेमतेम 22 ते 25 क्वि.आले. विहिरीला पाणी नसल्याने गहू किंवा मका घेता आला नाही.

– विरभान पाटील, ममुराबाद

