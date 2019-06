जळगाव सफाईच्या एकमुस्त ठेक्यावर महासभा वादळी ठरणार Nikhil Wani Share









जळगाव । महानगरपालिकेची महासभा 6 रोजी होत असून महासभेत एकमुस्त ठेका गाजणार असल्याचे संकेत आहेत. वॉटर ग्रेस प्रॉडक्टस यांचेशी करारनामा करण्यावरुन ही सभा वादळी ठरणार असल्याचे मनपाच्या गोटातून समजते. महासभेत ठेवण्यात येणारे प्रस्ताव

आरोग्य विभागाकडील ई निविदा क्र. 1239 घंटागाडीद्वारे शहरातील दैनंदिन घराघरातून निर्माण होणारा ओला व सुका विलगीकृत कचरा, रस्त्यावरील कचरा संकलन व वाहतूक करणे तसेच दैनंदिन रस्ते, गटार आदी साफसफाईकरिता कामगार पुरवणे कामी प्राप्त एल 1 निविदाधारक मे. वॉटर गे्रस प्रॉडक्टर नाशिक यांचेशी करारनामा करुन कार्यादेश देणेबाबत प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, जीएम पोर्टलवरुन मनपाने 10 सीटसचे फिरते शौचाल 2 नग फिरते शौचालय शहरात अथवा शहराबाहेर सार्वजनिक, वैयक्तिक व धार्मिक कार्यक्रमासाठी भाडे तत्वावर देणेबाबत प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावावर निणर्ंय घेणे, एम.जे.कॉलेज चौकाला भगवान एकलव्य चौक नाव देणे, नगररचना विभागासंबंधित महासभा ठराव क्र. 903, 905 प्रशासनाकडून आलेले प्रस्तावावर निर्णय घेणेकामी ठराव क्र. 94 दि.21 फेब्रुवारी अन्वये हा विषय तहकुब ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावर निणर्ंय घेणे, 2013-14, 2013-14 या वर्षाचा वित्तीय वर्षाचा लेखा परीक्षण अहवाल मनपा गटनेते यांना देण्यात आला असल्याने लेखा परीक्षण अहवालाची माहिती घेणे, शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा एकतर्फी बदलीस महासभेच्या परवानगीने नाहरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत प्रशासन अधिकारी मनपा शिक्षण मंडळ यांचेमार्फत आलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणेकामी महासभा ठराव क्र. 111 दि. 21 फेब्रुवारी अन्वये सदर विषय तहकुब ठेवण्यात आला होता. त्यावर निर्णय घेणे, मनपा क्षेत्रात सेप्टीक टँकमधून दैनंदिन जमा होणारा मैलावर प्रक्रिया करण्यासाठी मलप्रक्रिया केंद्राचे बांकाम 100 कोटी विशेष निधीतून करण्यास व येणार्‍या खर्चास मान्यता मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावर निर्णय घेणे, यासह अशासकीय प्रस्तावात नगरसेवक प्रशांत नाईक यांच्या दलित्तेतर योजना अंतर्गतमध्ये कामाला मान्यता मिळण्याबाबत निर्णय घेणे, सेवा समाप्ती आदेश रद्द करुन कामावर हजर करुन घेण्याबाबत गोपी हंसकर, गंगाधर गायकवाड, अनिल ढंढोरे या बडतर्फ कामगारांच्या अर्जावर निणर्ंय घेणे आदी ठराव महासभेत मांडण्यात येणार आहेत. शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा एकतर्फी बदलीचा प्रस्तावही गाजणार!

8 शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा एकतर्फी बदलीस महासभेच्या परवानगीने नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत प्रशासन अधिकारी मनपा शिक्षण मंडळ यांच्यामार्फत आलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणेकामी महासभा ठराव क्र. 111 दि. 21 फेब्रुवारी अन्वये सदर विषय तहकुब ठेवण्यात आला होता, त्यावर निर्णय घेणे हा ही ठराव महत्वपूर्ण असून याबरोबरच काही लक्षवेधी प्रश्न मांडले जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

