जळगाव घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत आरोग्य समितीवर ओढले ताशेरे Nikhil Wani Share









जळगाव । शहरातील विविध भागात नागरिक घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट प्रकल्पाचे परीक्षण करण्यासाठी विभागीय स्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने शहरात ओला व सुका कचरा वेगवेगळा संकलित केला जात नसल्याने मनपाच्या आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले. शासनाने नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट प्रकल्पाचे परीक्षण करण्यासाठी विभागीय स्तरावर समितीचे गठन केले असून या समितीचे अध्यक्ष आर.जी.कुलकर्णी (सेवानिवृत्त भा.प्र.से) हे जळगावात आढावा घेण्यासाठी आले होते. त्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन व विल्हेवाट प्रकल्पाचे परीक्षणाकरिता गठीत करण्यात आलेल्या विभागीय समितीचे आर.जी.कुलकर्णी शहरातील घ नकरचा प्रकल्पाची पाहणी व आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी जळगावात आले होते. सुरुवातीला श्री. कुलकर्णी यांनी शहरातील अजिंठा विश्रामगृह येथे आढावा बैठक घेवून शहरातील कचर्‍याचे संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया प्रकल्प आदींची माहिती घेतली. तसेच शहरातील घनकचरा प्रकल्प व कचरा संकलनाविषयी विविध सूचना अधिकार्‍यांना केल्या. तेथून शहराचा कचरा संकलित करण्यात येणार्‍या डम्पींग ग्रांऊडची पाहणी त्यांनी केली. त्यानंतर शहरातील समतानगर भागात जाऊन कचरा संकलन व परिसरातील स्वच्छतेविषयी माहिती घेत तेथील रहिवाश्यांच्या प्रतिक्रियादेखील श्री. कुलकर्णी यांनी जाणून घेतल्या. एकदंरीत शहरात कचर्‍याचे वर्गीकरण होत नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आरोग्य विभागातील अधिकार्‍यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. सकाळी त्यांनी शहरातील प्रस्तावित घनकचरा प्रकल्प व सध्याचे डंम्पीग ग्राऊन येथे जाऊन पाहणी केली. यावेळी महापालिकेचे आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे, आरोग्य अधिकारी उदय पाटील, स्वच्छ भारत मिशनचे शहर समन्वयक महेंद्र पवार, अभियंता सुनील भोळे, अभियंता योगेश बोरोले यांच्यासह आरोग्य विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांची उपस्थिती होती. गेल्या दीड वर्षापासून घनकचरा प्रकल्प रेंगाळत असल्याबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त करुन घनकचरा प्रकल्पाला गती देण्याचे सुचित केले. सातवा वेतन आयोग लागू करा, अन्यथा तीन रोजी धरणे आंदोलन

जळगाव । महानगरपालिका कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अन्यथा 3 जूनपासून मनपासमोर एकदिवशी धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा मनपा कामगार युनियनचे जितेंद्र चांगरे यांनी नुकताच दिला. राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे उप व सह संचालक नगर परिषद संचालनालयांनी परिपत्रकाद्वारे निर्देशही दिले आहेत. मात्र याबाबत अद्यापही उचित कार्यवाही करण्यात आली नाही. तरी सातवा वेतन आयो लागू करावा, अन्यथा 3 जूनपासून मनपासमोर एकदिवशी धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा आयुक्त डॉ. टेकाळे यांना मनपा कामगार युनियनचे जितेंद्र चांगरे यांनी नुकताच दिला.

Tags: