निधीवरुन दुजाभाव; भाजप-शिवसेनेत खडाजंगी

जळगाव । लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप-शिवसेना युती करुन शिवसेनेचा प्रचारासाठी उपयोग करुन घेतला. आता भाजपचे काम झाले असून महापालिकेत निधी देतांना भेदभाव केला जात आहे. प्रत्येक गोष्टीत संकुचित वृत्ती ठेवायची, हाच का तुमचा युती धर्म अशा शब्दात भाजपच्या नगरसेवकांना शिवसेनेने टोला लगावला. मनपातील शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सत्ताधारी भाजपावर हल्ला चढविला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप-विरोधी शिवसेनेचे नगरसेवक आमने-सामने येवून जोरदार खंडाजंगी झाली. दरम्यान, भाजप-शिवसेना नगरसेवकांनी एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोपाच्या फैरी झाडल्या. त्यामुळे बर्‍याच काळ गदारोळ झाला. महापालिकेची महासभा गुरुवारी दि.6 रोजी सतरा मजली इमारतीच्या दुसर्‍या मजल्यावरील सभागृहात महापौर सीमाताई भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. व्यासपीठावर उपमहापौर डॉ.आश्विन सोनवणे, आयुक्त डॉ.उदय टेकाडे व नगरसचिव सुनिल गोराणे आदी उपस्थित होते. लोकसभेची आचारसंहितेमुळे साडेतीन महिन्यानंतर गुरुवारी झालेल्या महासभेत एलईडी पथदिवे, सफाईचा मक्ता, पाणीपुरवठा, सतरा मजलीचा मजला भाड्याने देण्याच्या प्रस्तावासह दलित्तेर निधीतील कामांच्या प्रस्तावावरुन भाजप आणि विरोधी गट शिवसेनेत जोरदार खडाजंगी झाली. मात्र, शिवसेनेचा विरोध झुगारुन लावत भाजपाने बहुतांश विषय बहुमताच्या जोरावर मंजूर करुन घेतले. महासभेच्या विषयपत्रिकेवरील 20 प्रस्तावासह आयत्यावेळच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यातील महत्वाच्या विषयांवर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात गळ्यात गळे घालणार्‍या भाजप आणि शिवसेना नगरसेवकांनी ऐकमेकांची उणीदुणी काढल्याने सभा चांगलीच गाजली. जळगाव शहरात एलईडी पथदिवे बसविण्यासाठी ईएसएसएल या एजन्सीला शासनाने मक्ता दिला आहे. या कंपनीकडून करण्यात येणारे काम समाधानकारक नसल्याची लक्षवेधी भाजपाच्या अ‍ॅड.सुचिता हाडा यांनी मांडली. त्यात त्यांनी लावलेले दिवे बंद पडत आहेत. वीज बील बचत होणार नाही यामुळे याबाबत प्रशासनाने श्वेतपत्रिकेचा सविस्तर अहवाल पुढील महासभेत मांडावा अशी सूचना केली. जळगाव शहरात पाणीटंचाईमुळे दोन दिवसाआडचा पाणीपुरवठा तीन दिवसाआड करण्यात आला आहे. आता प्रशासनाला जबाबदार धरुन सत्ताधारी भाजपला देखील नियोजन करता आले नसल्याचा आरोप करीत शिवसेनेचे नितीन लढ्ढा व नितीन बरडे यांनी केला. विशेष म्हणजे दूषित व कमी दाबाने होणार्‍या पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी सुरुवातीला भाजप नगरसेवकांनी मांडल्या. शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन बरडे यांनी सांगीतले की, चार वर्षापूवी वाघूर धरणात यापेक्षा कमी पाणी असतांना आम्ही योग्य नियोजन केल्याने पाणी कपात करायची गरज पडली नाही. यावेळी नितीन लढ्ढा यांनी देखील सत्ताधारी व प्रशानाच्या पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनावर बोट ठेवत धरणात पाणी असतांना जळगावकरांवर पाणी कपात लादणे हा तर गुन्हा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यास निसर्ग नव्हे मानवच जबाबदार असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. नागरिकांकडून 365 दिवसांची पाणीपट्टी घेवून तीन दिवसाआड पाणी देणे चुकीचे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 8 एलईडीच्या कामामुळे वीज बचत तर होणार नाही उलट महानगरपालिकेचे नुकसान होणार आहे. या कंपनीचा करारनामाच रद्द करण्याची सूचना शिवसनेचे नितीन लढ्ढा यांनी मांडल्याने करारनामा रद्द करण्याची नोटीस कंपनीला देण्याचा ठराव यावेळी नगरसेवकांनी मांडला. एलईडी एजन्सी मक्तेदारावरुन भाजप-शिवसेना नगरसेवकात जुंपली

8 चर्चेत शिवसेनेचे इब्राहिम पटेल यांनी सत्ताधार्‍यांना एजन्सीकडून काम करुन घेता आले नाही? असे म्हटल्याने भाजप-शिवसेना नगरसेवकांमध्ये वाद झाला. एलईडी एजन्सी कुणाचे ऐकत नाही. महापौर, आमदार यांच्यासह ना.गिरीश महाजन यांनी देखील त्यांना फोन करुनही मक्तेदार जुमानत नसल्याचे सदस्यांनी सांगीतले. यावर शिवसेनेचे नगरसेवक अनंत जोशी यांनी ना. महाजनांचेही चालत नाही. तसेच यांच्याच सरकारचा मक्देदार असल्याचे म्हटल्याने भाजपचे नगरसेवक आक्रमक होत शिवसेना सदस्यांवर धावून गेलेत. यावेळी भाजपाचे कैलास सोनवणे, कुलभूषण पाटील व शिवसेनेचे अनंत जोशी यांच्यात शाब्दीक चकमक उडाली. जोशी अप्पा माझ्यावर दादागिरी करु नका, असे म्हटल्याने आणखी वाद वाढला. यात मनपाचा फायदा नसेल तर टेंडरमध्ये कुणी शेण खाल्ले का ते बघावे लागेल, असा प्रश्नही नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी केला.

सोळावा मजला भाड्याने देण्याचा विषय तहकुब

8 आयत्यावेळच्या विषयात सतरा मजलीचा सोळावा मजला भाड्याने देण्याचा विषयावरुन देखील शिवसेनेने विरोध केल्याने वाद झाला. अखेर हा विषय पुढील महासभेपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आला. सभा सकाळी 11 वाजता सुरु होवून 5 वाजेपर्यंत तब्बल सहा तास चाललेल्या या महासभेत सतरा मजली इमारतीचा सोळावा मजला भाड्याने देण्याच्या विषय तहकूब ठेवून इतर विषय मंजूर करण्यात आले. सभेत चर्चेवरुन सोनवणे व लढ्ढा,अनंत जोशी व कूलभूषण पाटील तसेच इतर सदस्यांमध्येही शाब्दीक चकमक उडाली. महासभेत दहा विषय समित्या स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. 75 कोटींचा एकमुक्त ठेक्याचा मक्ताही गाजला; चकमकीनंतर ठराव मंजूर

8 जळगाव शहराच्या सफाईसाठी वाटरग्रेस या एजन्सीला 5 वर्षासाठी 75 कोटी रुपयांचा एकमुस्त मक्ता देण्याचा विषयावरुन देखील शिवसेना नगरसेवक आक्रमक झाले. नितीन लढ्ढा यांनी यावेळी भाजपाच्या अंतर्गत बैठकीत हा विषय तहकुब करायचे ठरल्याचे ऐकले होते. मात्र, अचानक असे काय झाले? भाजपाने हा विषय मंजूर केला. भाजपाच्या एका नगरसेवकाने जळगावात कचरा खाल्याचेही आपल्याला खाजगीत सांगीतल्याचे नितीन लढ्ढा म्हणाले. यावरुन संतप्त झालेले भाजपाचे नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी असे खाऊ धंदे आम्ही करीत नाही. तुम्ही काय खाल्ले ते सिध्द करुन दाखवतो असे म्हणत लढ्ढा यांना उत्तर दिले. पार्टीचा आदेश आल्यानेच मक्ता मंजूर करीत असल्याचेही कैलास सोनवणे यांनी कबूल केले. सत्ताधारी स्वच्छतेची हमी घेणार असतील तर आम्हाला हरकत नसल्याचे नितीन लढ्ढा यांनी सांगीतले. शाब्दिक चकमकीनंतर भाजपाने ठराव मंजूर केला.

