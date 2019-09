जळगाव गाळेधारकांचा ‘ना’ चाच पाढा कायम! Nikhil Wani Share











जळगाव | गाळेधारकांना बिले भरण्यास सोयीस्कर व्हावे तसेच मनपाचीही थकित येणी वसूल व्हावी यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न आमदार, प्रशासनातर्फे करण्यात आले तसेच गाळेधारकांना आज जी बिले देण्यात आली आहेत त्यानुसार त्यांना एवढी वर्ष बिले थकित असूनही ४० टक्केपयर्र्त रकम कमी करण्यात आली आहे. एवढे करुनही गाळेधारकांचा मात्र ना चा पाढा हा कायमच ठेवला असल्याने प्रशासन व आमदारही हताश झाले असल्याचे चित्र मनपा गोटात दिसून येत आहे. नागरिकांत मात्र गाळेधारकांच्या या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. गाळेधारकांना पाच पट बिले आकारण्याचा ठराव झाला होता. आता त्यांना पाच पटचा ठराव रद्द करुन १ पट रकमेचा ठरावही सत्ताधार्‍यांनी केला आहे. पूर्वी जी बिले देण्यात आली होती त्यातही रकम कमी करुन नवीन सुधारित बिले त्यांना देण्यात आली आहेत. या बाबी पाहता प्रत्येक गाळेधारकाची कमीतकमी ४० टक्के रक्कम वाचली आहे. तरी गाळेधारकांनी आता तरी ही रकम भरुन महापालिकेस सहकार्य करावे असे आवाहन आ. सुरेश भोळे यांनी केले आहे. शिवाय त्यांना अनेक वेळा मुदत देण्यात आली आहे. नोटीसा त्यांना दिल्या असता नोटिसाही त्यांनी स्विकारल्या नाहीत. तसेच गाळेधारक थकित बिल भरण्यास पुढे येत नाहीत, ही स्थिती चिंता करायला लावणारी असून थकित रकम न भरल्यास गाळेधारकांना नुकसानीचे ठरु शकते. सक्तीच्या कारवाईची शक्यता मूठभर गाळेधारकांबाबत आता योग्य ते सर्व प्रयत्न करुनही मार्ग काही निघण्याची शक्यता कमी आहे. आता कुठे तरी हे थांबवणे गरजेचे असून त्यासाठी मोठ्या कारवाईची अपेक्षा व्यक्त होवू लागली आहे. घरकुल घोटाळ्याच्या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्याचे शहरातील वातावरण तंग असून या कारवाईने सारेच जण धास्तावल्याची स्थिती आहे. अशातच एखादा गाळा सीलची अनपेक्षित कुठलीही कारवाई होवू शकते अशीही मनपा गोटात चर्चा आहे. कारवाई झाल्यास वसूली आपोआप होवू शकते. नागरिकांत मात्र असंतोष मूठभर गाळेधारकांबाबत मनपा प्रशासनाच्या भूमिकेकडे शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागून असून सामान्यजनांमध्ये मात्र ही थकबाकी वसूल होत नसल्याने तसेच याबाबत कठोर कारवाईही होत नसल्याने नागरिकांत असंतोष व्यक्त होवू लागला आहे. इतर विविध पातळ्यांवर मनपा फटाफट निर्णय घेते मग अतिक्रमणाचा प्रश्‍न असो की, हॉकर्सधारकांवरील कारवाई असो की इतर कारवाई.मालमत्ता कर थकविणार्‍यांवर लिलावाची कारवाई, जप्तीची कारवाई होवू शकते. रस्त्यावरील अतिक्रमणावर कारवाई ताबडतोब होवू शकते. तसेच कर न भरणार्‍यांच्या घरासमोर डफडे वाजवले जाते. मग गाळे धारकांबाबत कारवाई का नाही. गाळेधारकांबाबत दिवसेंदिवस झुकते माप दिले जात आहे का? असे बोलले जात आहे. शहरातील महत्वाच्या व व्यापारी उलाढाल असलेल्या चार व्यापारी संकुले आहेत. सेंट्रल फुले मार्केट, महात्मा फुले मार्केट अशी ही मोठी व्यापार संकुले आहेत. या व्यापारी संकुलांमधील तब्बल ९७६ गाळेधारकांकडे ११२ कोटी ६७ लाखाची थकबाकी आहे. बिले न भरल्यास यात गाळेधारकांचेच नुकसान होणार आहे. – डॉ.उदय टेकाळे, आयुक्त

