मनपातील आर्थिक आणीबाणी कायम

जळगाव । हुडको कर्जप्रकरणी महानगरपालिकेची सील करण्यात आलेली खाती उघडावी म्हणून महापालिकेने हायकोर्टात दाखल केलेल्या रिट पीटिशन याचिकेवर मंगळवार 2 रोजी कामकाज होवू न शकल्याने आता 4 रोजी कामकाज होणार आहे. दरम्यान, खाती सील झाल्याने महानगरपालिकेवर आलेली आर्थिक आणीबाणी कायम असून पुढचे दोन दिवस मनपा प्रशासनाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढविण्याची गरज

महानगरपालिकेला हुडकोचे कर्ज व त्यावरील थकित रक्कम, प्रीमियमची थकबाकी ही सर्व देणी टप्प्याटप्प्याने देणे क्रमप्राप्तच आहे. ही देणी देण्यासाठी एक धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागण्याची वेळ मनपावर आलेली आहे. अन्यथा कठीण परिस्थिती निर्माण होणार आहे. त्यासाठी मनपाचे उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढविण्याची गरज आहे. आज आपण हुडकोच्या कर्जापोटी महिन्याला तीन कोटी रुपये भरीत आहोतच. त्यात आता इतर देणी कसे देता येतील याबाबतही महानगरपालिकेला विचार आता करावा लागणार आहे. शासनस्तरावर मदार

हुडको कर्जप्रकरणी देणीची रक्कम ही दिवसेंदिवस मोठी होत आहे. त्यामुळे ही देणी देण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधार्‍यांना अशासन स्तरावर पुन्हा आपले हात फैलावे लागणार आहेत. गाळेधारकांवरील कारवाई, मालमत्ता कर वसुली, इतर वसुलींबाबत लक्ष केंद्रीत करावे लागणार आहे. जेणे करुन महानगरपालिकेतील इतर महत्वाची मिळकती, वसुली वाढविण्याच्या द़ृष्टीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 4 रोजी सुनावणी

8महापालिकेने हायकोर्टात दाखल केलेल्या रिटपीटिशन याचिकेवर मंगळवार 2 रोजी कामकाज होवू न शकल्याने आता 4 रोजी कामकाज होणार आहे. त्यामुळे आणखी 2 दिवस तरी मनपाची आर्थिक अडचण वाढणार आहे. मात्र, दिलासा मिळविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

– किरण भोळे, विधी शाखाप्रमुख तीन महत्वपूर्ण खाती सील

8मनपाची तीन महत्वपूर्ण खाती ही सील झाली आहेत. यात अलाहाबाद बँक, अ‍ॅक्सीस बँक, एचडीएफसी बँक. मनपाच्या महत्वाची खाती असलेल्यांमध्ये ही प्रमुख खाती आहेत. कामगारांचे पेन्शन, पगार, इतर महत्वपूर्ण व्यवहार, आर्थिक देवाण-घेवाण या खातींमधून होत असतो. सध्या मोठ्या कठीण स्थितीत महानगरपालिका कसेबसे वाटचाल करीत आहे. 2 रोजीच्या कामकाजावर बरेच काही ठरणार होते. मात्र त्यासाठी अजून दोन दिवस तरी थांबावे लागणार असल्याने चिंतेचे सावट मनपा गोटात आहे.

