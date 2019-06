जळगाव एकमुस्त ठेक्याचा मुहूर्त ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये? Nikhil Wani Share











जळगाव । महानगरपालिकेच्या बहुचर्चित 75 ते 80 कोटीच्या एकमुस्त ठेक्याला स्थायीत लवकरच मंजुरी घेतली जाईल त्यानंतर जुलैच्या पंधरवड्यानंतर वर्क ऑर्डर मिळण्याचे संकेत असून ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये हा प्रकल्प अखेर कार्यान्वित होणार असल्याचे मनपा गोटातून समजते. पहिल्या महिन्यात ठेकेदारानेच कामगारांचे पगार करावयाचे आहेत व वाहनांची देखभाल व खर्च करावयाचा आहे. त्यानंतर त्या ठेकेदाराने संबंधित सर्व बिले मनपाकडे अदा करावयाची आहेत. त्यावर महानगरपालिका विचार करेल, त्यानंतर ठेकेदाराने दिलेली पगाराची व इतर संबंधित बिले यांची पाहणी करुन नंतर पेमेंट मनपा अदा करेल अशी ही प्रोसीजर असेल, असे मुख्य लेखा परीक्षकांकडून माहिती मिळाली. चार ठिकाणी कचरा गोळा

घनकचरा संकलित करण्यासाठी शहरात प्रमुख चार ठिकाणे निश्चित करण्यात येत आहेत. या चार ठिकाणावर घनकचरा ओला व सुका या प्रमाणात वर्गीकरण करुन संकलीत करण्यात येणार आहे. टीबीएस हॉस्पीटलजवळील खुला भूखड, घनकचर्‍याचा मेन डेपो, नेरी नाक्यापुढील स्मशानभूमीजवळील जागेवर तसेच पिंप्राळा परिसरातील एका जागेची निवड करण्यात आली.शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी निश्चित केलेल्या चारही ठिकाणावर घंटागाडीद्वारे कचरा जमा करण्यात येईल व तेथून डम्परद्वारे कचरा आव्हाने शिवारात प्रकल्पाच्या जागी नेण्यात येईल व तेथे बायोमॅगनिक प्रक्रिया करुन खत निर्मिती करण्याचा मानस आहे व हे खत अल्प दरात शेतकरी अथवा गरजुंना देण्यात येणार आहे. नाशिकच्या वॉटर ग्रेस कंपनीला ठेका

एकमुस्त ठेका हा 5 वर्षासाठी असून नाशिक येथील वॉटर ग्रेस कंपनीला हा ठेका दिला जाणार असल्याचे मंजूर झाले असून 75 कोटीचा हा ठेका 80 कोटीच्या जवळपास जाणार आहे. या कंपनीचे रेट इतर कंपन्यांच्या मानाने परवडण्यासारखे असून येत्या काही दिवसात या कंपनीच्या ठेकेदार व अधिकार्‍यांना वाटाघाटीसाठी बोलाविण्यात येणार आहे. या ठेकेदारांना मनपाची ही वाहने ठेक्याकामी वापरण्यास देण्यात येणार आहेत. प्रकल्प मार्गी लागल्याचे समाधान

मोठा व बहुचर्चित प्रकल्प जर मार्गी लागला तर शहर स्वच्छ होणार असल्याने महानगरपालिकेच्या सत्ताधारी भाजपाच्या कार्यकाळात एक मोठा प्रकल्प मार्गी लागल्याचे समाधान मनपा गोटात व शहराच्या दृष्टीने व्यक्त होणार आहे. मनपाची वाहने दिमतीला

8एकमुस्त ठेक्यासाठी 100 वाहने आरोग्य विभागातर्फे जी.एम. पोर्टलवरुन खरेदी करण्यात आली आहेत. जुनी नवी अशी एकूण 113 वाहनांचा समावेश आहे. यात 85 घंटागाड्या, 2 जेसीबी, कॉम्पॅक्टर, डम्पर, ट्रॅक्टर आदी वाहनांचा समावेश आहे. ठेकेदारास आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर वाटाघाटीस बोलावण्यात येणार आहे. ठेकेदाराचीच माणसे ड्रायव्हर म्हणून या गाड्यांवर राहतील. स्थायी समितीत लवकरच मंजुरी

8महासभेत हा ठराव धोरणात्मक निर्णयासाठी पारित झाला असून यावर स्थायी समितीत आर्थिक तजवीजसाठी मंजुरी घेणे अत्यावश्यक आहे. मात्र हा ठराव अद्याप आला नसून ठराव आल्यानंतर स्थायीपुढे ठेवण्यात येईल व त्यावर मंजुरी घेवून त्यानंतर आठ दिवसात संबंधित ठेकेदाराला पत्र पाठवले जाईल व कंपनीशी करारनामा केला जाईल. करारनाम्यानंतर कंपनीला कामासंदर्भात लाईन ऑर्डर आखली जाईल.

