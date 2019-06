जळगाव मलनि:सारण प्रकल्पाबाबत आज स्थायीची बैठक Nikhil Wani Share











जळगाव । अमृत योजनेअंतर्गत 169 कोटीच्या मलनि:सारण प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यासाठी 26 रोजी 4 वाजता स्थायी समितीची तातडीची विशेष बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती नगरसचिव यांनी दिली. सभापती जितेंद्र मराठे हे यावेळी अध्यक्षस्थानी असतील. 27 किंवा 28 रोजी मुंबई येथे उच्चस्तरीय शासन समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत जळगाव येथील मलनि:सारण प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याआधी स्थायीची विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत मलनि:सारणाच्या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर या ठरावाबाबत नाशिक विभागीय आयुक्तांना कळवले जाईल. प्रस्ताव पाठवला जाईल त्यानंतर विभागीय आयुक्त मुंबई शासन उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवेल मग त्यावर 27 किंवा 28 रोजी चर्चा होईल, असेही सभापती जितेंद्र मराठे यांनी सांगितले. 13 वेळा मुदतवाढ

आतापर्यत ही निविदा पास झाली नसून एकही निविदाधारक पुढे येत नव्हता. या निविदेची मुदत ही 18 मार्चला संपली होती. आता 14 व्यांदा ही निविदेचा प्रस्ताव तयार आहे. यासाठी जैन इरिगेशन लि., ड्रीम कन्स्ट्रक्शन मुंबई, कृष्णा कस्ट्रक्शन कंपनी अहमदाबाद, एलसी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. अहमदाबाद या निविदाकारांनी निविदा सादर केल्या आहेत. सर्व मक्तेदारांना कळवून लिफाफा 16 एप्रिल रोजी उघडण्यात आला. त्यात अहमदाबादच्या कृष्णा कंस्ट्रक्शनचे दर हे मंजूर झाले. त्यानुसार 169 कोटीची ही निविदा मनपास सादर केलेली आहे. निविदाकाराकडून माहिती अपूर्ण

8सदर निविदाकाराने निविदा भरतांना त्यांचेवरील न्यायालयीन कारवाईची माहिती दडवली असल्याने त्यांनी उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. त्यांची निविदा मनपा अधिनियम 73 क नुसार स्थायी समिती सभेत पुढील मान्यतेसाठी ठेवण्यात आली आहे. मलनि:सारणाअंतर्गत यात भुयारी गटारींचा समावेश आहे. मनपा शहरात भुयारी गटारींचे काम करणार आहे याद्वारे सांडपाण्याचा निचरा होण्यास मदत होईल. आज बहुतेक वार्डात गटारींची दुरावस्था झालेली आहे. एकदाचा हा प्रकल्प मंजूर झाला की हा प्रश्न सुटण्यास लवकरच होणार असल्याचेही सभापती मराठे यांनी सांगितले.

