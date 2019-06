जळगाव टेंडरचे विषय स्थायीत गाजणार Nikhil Wani Share











जळगाव । मनपात गुरुवार दि.20 रोजी सकाळी 11 वा. स्थायी सभा होत असून यावेळी महात्मा गांधी उद्यानाच्या देखभालीसाठी जैन इरिगेशनला सव्वा कोटी तीन वर्षासाठी दिले जाण्याच्या मुद्यासह ओटेधारकांना 10 टक्के बिले वाढविणे, मनपा वाहनांसाठी नवीन साहित्य खरेदी, तसेच वाहनांच्या दुरुस्तीचा मुद्दा, 25 कोटींच्या अनुदानातून रस्त्यांवर दुभाजक, मूलभूत नागरी सुविधा आदी विषय गाजणार असल्याची शक्यता आहे. शहरवासीयांच्या दृष्टीने लाईट, रस्ते, पाणी, घरकुल आदी विषयांवर मनपात काय होणार, तसेच तीन वर्षांसाठी महात्मा गांधी उद्यानाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी मनपा जवळपास सव्वा कोटी रुपये (1 कोटी 25 लाख) देणार, यासह शिक्षकांचे व मदतनीस यांचे उन्हाळची सुट्यांतील मानधन खर्चावरील प्रस्तावावर निर्णय घेणे, मनपा मालकीच्या बगीचा, ओपन स्पेसमध्ये ओपन जीम साहित्य बसविण्याबाबतच्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, या मुद्याकडे विशेष लक्ष असून मनपा सभागृह काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. घनकचर्‍याबाबत जनजागृतीसाठी सहकार्य

घनकचर्‍याबाबत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारणास मनपाच्या आरोग्य विभागाने सहकार्य करावे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करावी व इतर विविध उपक्रम घेवून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणास सहकार्य करावे. तसेच घनकचरा विषयाबाबत सर्वोतोपरी ज्ञान असलेल्या किंवा या विषयावर काम करीत असलेल्या व्यक्तीचे नाव या कार्यालयास पाठवावे, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयाने आयुक्तांकडे पत्रक पाठविले आहे. त्यानुसार जनजागृतीच्या उपक्रमास मनपाच्या आरोग्य विभागाने सहकार्य करावे, जेणेकरुन शहरातील कोर्ट परिसरासह इतर ठिकाणची स्वच्छता करण्याकामी हातभार लागेल व स्वच्छता होण्यास मदत होईल. वाहने दुरुस्ती, देखभाल, बालवाडी शिक्षिकांच्या मानधनावर चर्चा

शहर मनपाच्या वाहनांसाठी नवीन साहित्य, देखभाल दुरुस्ती, टायर ट्युब, इंधन आदी साहित्य खरेदी करण्याकामी भावपत्रक न मागवता खरेदी करणे, देखभाल दुरुस्तीकामी प्रस्तावावर निर्णय घेणे, मनपा वाहन टाटा डिगो या वाहनाची दुरुस्ती करणेबाबत व वित्तीय मर्यादेपेक्षा जास्तीच्या खर्चास मान्यता देणे, मनपाच्या वाहनाची दुरुस्ती अधिकृत उत्पादक व विक्रेते यांचेकडून अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून करण्यास व त्याकामी येणार्‍या खर्चास मान्यता मिळणेकामी आलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, 25 कोटीच्या निधीतून खडके चाळपासून ते सुरत रेल्वे गेटपर्यंतच्या रोडवर दुभाजक बांधणे, रंगकाम करणेची निविदेची मंजुरीसह सोई सुविधा कार्यक्रमांतर्गत 25 कोटी निधीतून खर्च करण्यास मान्यता मिळवणेकामी प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावर निर्णय घेणे, 25 कोटी अनुदानाअंतर्गत वाल्मिकनगर येथे नाल्याला संरक्षक भिंत बांधणे, याच निधीतून दुभाजकांची उंची फुले मार्केटपासून ते नेरी नाका व एसटी वर्कशापपर्यंतच्या दुभाजकाची उंची वाढवणेच्या निविदेवर निर्णय घेणे, विकास कामांकरिता अंदाजपत्रक तयार करणे, बालवाडीतील शिक्षिका व मदतनीस यांना उन्हाळी सुटीतील सेवाखंडाअंती नवीन आदेश होणेबाबतच्या 22 कोटी 50 लाखांच्या खर्चास मान्यता मिळणेबाबत निर्णय घेणे, गाडगेबाबा संकुलातील गाळा भाडे तत्वाने संघर्ष अपंग कल्याण संस्थेला देण्याचा प्रस्तावावर निर्णय घेणे, मनपाच्या बगीच्या, ओपन स्पेसमध्ये ओपन जीम बसवण्याबाबत प्रस्तावावर निर्णय घेणे, साप्ताहिक लेखा तपासणी कामाचा मुख्य लेखा परीक्षक विभागाकडील अहवालाची माहिती घेणे, यासह शहरातील इतर छोटीमोठी विकास कामे करण्याबाबत आलेल्या निविदांवर निर्णय घेणे, आदी विषय स्थायी समिती सभेत चर्चेला ठेवण्यात येणार आहेत. महानगरपालिकेच्या दुसर्‍या नंबरच्या कक्षात गुरुवारी सकाळी 11 वा. स्थायीची सभा होत आहे.

