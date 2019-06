जळगाव मनपाची उद्या स्थायी सभा; महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा Nikhil Wani Share











जळगाव । महानगरपालिकेची शनिवारी 15 रोजी स्थायी सभा होत आहे. स्थायी सभेत दलित वस्ती सुधारण्याचे कामे, रस्त्यांचे कामे, आरोग्य विभागाकडील वाहनांना नवीन सिलेंडर खरेदी करणे, बोअरवेल वीजपंप बसविणे, पीव्हीसी पाईप खरेदी करणे तसेच सार्वजनिक शौचालयाच्या ठिकाणी पाण्याचे व्यवस्थेसाठी बोअरवेल करुन वीजपंप बसविणे, विविध ठिकाणी लागलेल्या आगींबाबत अहवालाची माहिती मिळण्याच्या विषयासह इतर महत्वपूर्ण विषय स्थायी समिती सभेत ठेवण्यात येणार आहे. सभापती जितेंद्र मराठे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा होणार आहे. स्थायी समितीच्या सभेत जवळपास 9 मुख्यविषय तर 7 उपविषयांचा समावेश आहे. प्रभाग समिती क्र.3, 7 मधील सन 2018-19 चे गुंठेवारी देय्यक रक्कमा निर्लेखीत करणेबाबत प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावावर विचार करुन निर्णय घेणे, मनपा 17 मजली प्रशासकीय इमारत येथील 2 हुंडाई मेक उद्वाहकांचा वार्षिक देखभाल दुरुस्तीचा मक्ता (सीएमसी) देणे कामी मनपा अधिनियम 1949 चे प्रकरण 5 (2) (2) अन्वये दर करार करणे, संविदा करणेबाबत प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावावर विचार करुन निर्णय घेणे, महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडील वाहन क्रमांक एम.एच.19 एम 9200 (मैला व्हॅक्युम) या वाहनाची मेजर दुरुस्ती करणे कामी रक्कम 62 हजार 410 हजार रुपये खर्चास मान्यता मिळणेबाबत प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावावर विचार करुन निर्णय घेणे, नागरी दलितेत्तर वस्त्यात सुधारणा योजनेंतर्गत महानगरपालिका हद्दीतील वार्ड क्रमांक 15 मेहरुण गावबुरुज जवळील नाल्यावर पुल बांधणे कामी मक्तेदार डी.एच.पाटील कन्स्ट्रक्शन यांचे निविदा रक्कमेवर 5 टक्के जास्तीचे दरास रक्कम 31 लाख 42 हजार 656 रुपये खर्चास मान्यता मिळणेबाबत प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावावर विचार करुन निर्णय घेणे, महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडील वाहने क्रमांक एम.एच.19 एम 0854, एम.एच.19 एम 0852 (फ्रंट एन्ह लोडर) या वाहनांकरिता नविन सिलेंडर खरेदी करणे कामी 63 हजार 720 रुपये खर्चास मान्यता मिळणेबाबत प्रशासनाकडून आलेल्या प्रस्तावावर विचार करुन निर्णय घेणे, महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम 1949 चे कलम 105 (1) व 106 (1) अ अन्वये लेखा परिक्षण विभागातील 3 ते 7 सप्टेंबर 2018 रोजी व 10 ते 15 सप्टेंबर 2018 रोजी अखेर संपणार्‍या साप्ताहिक लेखा तपासणी कामाचा मुख्य लेखापरिक्षक विभागाकडील अहवालाची माहिती घेणे, महानगरपालिका हद्दीत व हद्दीबाहेर 31 डिसेंबर 2018 ते 6 जानेवारी 2019 रोजी, 7 ते 13 जानेवारी रोजी, 14 ते 20 जानेवारी रोजी, 21 ते 27 जानेवारी रोजी व 28 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी रोजी या कालाावधीत लागलेल्या आगीबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 289 अन्वये अग्निशमन विभागाकडील अहवालाची माहिती घेणे आदी विषयांचा सहभाग आहे. निवडणुकांमुळे सभेस उशीर

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागलेली होती. यामुळे स्थायी समितीच्या सभा देता येवू शकत नव्हती. धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी स्थायी समितीची सभा ही आता 15 रोजी ठेवण्यात आली असल्यामुळे यावेळी अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्यात येणार आहे.

