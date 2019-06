जळगाव शालेय पोषण आहारात संगनमताने भ्रष्टाचार? Nikhil Wani Share











जळगाव । महानगरपालिकेच्या शाळेत शालेय पोषण आहारासाठी मनपाद्वारे टेंडर प्रोसेसने ठेका न देता आमच्याकडे थेट अनुदान मिळावे, अशा प्रकारचा पत्रव्यवहार शाळा प्रशासन अधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी यांनी संगनमताने परस्पर पत्रव्यवहार करुन पुणे प्राथमिक शिक्षण संचालकांची दिशाभूल करुन अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप उपमहापौर डॉ.अश्विन सोनवणे यांनी केला. महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात एकूण 25 शाळा असून यात मराठी, हिंदी, उर्दू माध्यमांचा समावेश आहे. या 25 शाळांमिळून 4 हजार 935 विद्यार्थी आहेत. तसेच 162 शिक्षक या शाळेत शिकवितात. या मनपाच्या 25 शाळांमध्ये राज्य शासनाकडून शालेय पोषण आहार म्हणून खिचडी शिजविण्यात येत होती व ही खिचडी शिजवून ती विद्यार्थ्यांना दिले जात होते. धोरणात बदल

मात्र यंदापासून शासनाने या 25 शाळांमध्ये खिचडी शिजविण्याचे बंद करण्याचा निर्णय घेवून हा शालेय पोषण आहार राज्य शासनच शाळांना पुरवेल यासाठी मनपाला अधिकार देण्यात आला असून मनपाने टेंडर प्रोसीजरने शालेय पोषण आहाराचा ठेका काढावा आणि ठेकेदार नेमून त्याद्वारे शाळांना शालेय पोषण आहार द्यावा, असे ठरविले आहे. पोषण आहाराचा प्रश्न ऐरणीवर

मनपा शाळा अद्याप सुरू होण्यास अवघे काही दिवस उरले असतांनाच या लहान बालकांच्या शालेय पोषण आहाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तथापि हा प्रकार नाचक्की करणारा असून याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे व दोषींवर योग्य ती कारवाई केली पाहिजे, अशीही मागणी महापालिका गोटातून व्यक्त होत आहे. मुख्याध्यापकांच्या बळजबरीने सह्या?

मनपा शाळांमध्ये स्वयंपाकगृहाची आवश्यकता नाही याबाबतचे अनुदान आमचेकडे जमा करावे. आम्ही शालेय पोषण आहार पुरवू अशा आशयाचे पत्र 2 मे 2019 रोजी शिक्षण संचालक (प्राथ.) पुणे यांच्याकडे देवून शिक्षण संचालकांचीही दिशाभूल केली. यावेळी मुख्याध्यापक व शासनाला कुठलीही योग्य ती माहिती न देता मुख्याध्यापक व संबंधित शिक्षकांच्या सह्याही अहवालावर घेतल्याने संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक हेही अचंबित झाले असल्याचे खुद्द कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षक, मुख्याध्यापकांकडून समजते. टेंडर प्रोसीजरचा बट्ट्याबोळ

प्रशासन अधिकारी बापू रामोळे व उपशिक्षणाधिकारी यांनी या शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत तसेच शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्या अधिक दाखवत मनपा शाळांमध्ये स्वयंपाकगृहाची आवश्यकता नाही याबाबतचे अनुदान आमचेकडे जमा करावे, आम्ही शालेय पोषण आहार पुरवू अशा आशयाचे पत्र 2 मे 2019 रोजी शिक्षण संचालक (प्राथ.) पुणे यांच्याकडे देवून शिक्षण संचालकांचीही दिशाभूल केली. यामुळे शालेय पोषण आहाराने एक नवे वळण घेतले असून याबाबत प्रशासन अधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी यांच्या भूमिकेविषयी संशय व्यक्त होत आहे. या दोघांनी संगनमताने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी केला. यावेळी नगरसेवक कैलास सोनवणे हेही उपस्थित होते. या प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास करुन त्याची सखोल चौकशी केली जाईल व दोषी असणार्‍यांचा योग्य प्रकारे छडा लावला जाईल, असेही उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी माहिती दिली.

