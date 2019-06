जळगाव मनपाची आज महासभा, एकमुस्त ठेक्यावर होणार फैसला Nikhil Wani Share











जळगाव । महानगरपालिकेच्या दुसर्‍या मजल्यावरील दालनात 6 रोजी सकाळी 11 वा. महासभा होत असून यात बहुचर्चित एकमुस्त ठेक्याचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे यावर संपूर्ण सभागृहाचे लक्ष केंद्रीत रहाणार आहे. एकमुस्त ठेका हा मंजुरीला येण्याआधीच वादग्रस्त ठरला आहे त्यामुळे या ठेक्यास मंजुरी मिळणार काय? याकडे सार्‍यांचेच लक्ष लागून आहे. नगरसेवक काय म्हणतात…

एकमुस्त ठेका हा 5 वर्षाच्या करारावर वॉटर ग्रेस या कंपनीला दिला जाणार आहे. या कंपनीने याआधी बुलडाणा, खामगाव आदी ठिकाणी काम केले आहे. मात्र ते वादातीत ठरले आहे व हे सर्वश्र्रूत झाले आहे. असे असतांनाही याच कंपनीला ठेका देण्यामागे हेतु काय असाही एक प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे ऑडिटचा प्रश्न आल्यास यात नगरसेवकांचेच नुकसान होणार असे नगरसेवकांना वाटते. कारण या ठेकेदारास मनपाची वाहने मुफ्तपणे वापरास देण्यात येणार आहे यात नगरसेवकांचेच नुकसान होणार असे नगरसेवकांना वाटते. ठेकेदाराशी लागेबांधे

महानगरपालिकेतील नगरसेवकांमध्येही गट पडले आहेत. त्यानुसार या कंपनीला ठेका देण्यामागे एक गट आहे असेही म्हटले जात आहे. तर काहींच्या मते प्रशासनातील अधिकारी यात अग्रेसीव्ह असल्याचीही चर्चा आहे. यात कुणाचे लागेबांधे आहेत, या कंपनीला ठेका मिळणार काय? यात नगरसेवकांचे नुकसान होणार काय याबाबत सभागृहातच समजेल असेही बोलले जात आहे. प्रशासन काय म्हणतं…

प्रशासनाच्या मते ज्या कंपनीचे कमी टेंडर त्या कंपनीला ठेका देणे फायदेशीर आहे. त्यानुसार नाशिक येथील वॉटर ग्रेस कंपनीला हा ठेका देण्याचे मंजूर होण्यावर भर आहे. या टेंडरची मूळ किंमत 75 कोटी होती ती वाढून 1 कोटीपर्यंत जाणार असल्याचे संकेत होते. मात्र वॉटर ग्रेस कंपनीने मूळ किंमतीपेक्षाही कमी किंमतीचे टेंडर भरले आहे. त्यामुळे 70 ते 72 कोटीचेच हे टेंडर आहे. त्यामुळे या कंपनीला मनपाने खरेदी केलेली वाहने प्रशासन अत्यल्प दरात वापरास देत आहे. मनपाची आज 11 वा. महासभा

महानगरपालिकेची महासभा आज सकाळी 11 वाजता मनपाच्या दुसर्‍या मजल्यावरील कक्षात होणार आहे. यावेळी विविध शासकीय व अशासकीय प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. यात प्रामुख्याने एकमुस्त ठेका सह मैलावरील प्रक्रिया केंद्राचे बांधकामाचा विषय, भूसंपादनाचे प्रश्न, रस्ते, शौचालय बांधणे, एकतर्फी बदली प्रकरण तसेच बडतर्फ कर्मचार्‍यांचे विषय आदींचा समावेश आहे.

