जळगाव मूठभर गाळेधारकांसाठी महानगरपालिका दावणीला! Nikhil Wani Share









जळगाव । गेल्या अनेक वर्षांंपासून महापालिकेवर कर्जाचा डोंगर उभा आहे. गाळ्यांचा निर्णय तडीस लावून महानगरपालिका कर्जमुक्त करुन शहरातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी यंत्रणा सज्ज होईल, असा दृष्टीकोन ठेवण्यात आला होता. मात्र सत्तापरिवर्तनानंतर मूठभर गाळेधारकांना खूश करण्यासाठी मनपाला दावणीला टांगली जात असल्याची महापालिका गोटात दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. सत्ताधारी गाळेधारकांना न्याय देणार की महापालिकेला? या भूमिकेबाबत उत्सुकता लागून आहे. गाळेधारकांकडील थकबाकीपोटी 550 कोटी मिळणारी रक्कम यात 5 पट कमी करुन 1 पट आकारणीचा ठराव करण्यात आला. तसेच नवीन मूल्यांकन हे घसारा धरुन काढण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार जर वसुली केली तर 150 ते 175 कोटी रुपयेच महानगरपालिकेला मिळू शकतात म्हणजे 300 ते 350 कोटी आज महानगरपालिकेचा तोटा होणार आहे. याचा परिणाम प्रिमीयमवरही होणार असून प्रिमीयमची रक्कमही कमी करावी लागणार आहे. मालमत्ता वसुलीवरही होणार असून 75 कोटीच्या ठिकाणी 45 कोटीपर्यंत वसुली होणार आहे म्हणजे एका निर्णयामुळे त्याचा इतर ठिकाणीही परिणाम होतो. ठरावही अद्याप पडून!

8 गाळेधारकांसाठी गत महासभेत 5 पटचा ठराव पारित झाला होता. त्या ऐवजी 1 पट दंडचा ठराव पारित करण्यात आला होता व त्यानुसार गाळेधारकांना बिले द्यावयास पाहिजे होते. मात्र, अद्याप सुधारित बिलेही देण्यात आली नाही. मात्र 5 पटचा ठराव अद्याप विखंडितसाठी पाठविलेला नसल्याचेही समजते. भूमिकेकडे लक्ष लागून

8 आता मात्र शिवसेना-भाजपाची युती झालेली आहे, असे असतांना 6 जून रोजी महासभा घेण्यात येत आहे. या महासभेत आता सत्ताधारी व विरोधक यांची भूमिका काय असणार, गाळेधारकांप्रश्नी काय निर्णय होणार याकडे आता जनतेचे लक्ष लागून असून याविषयी नागरिकांत चर्चेला उधाण आले आहे.

Tags: