कुणावर, केव्हाही, कधीही… पण सांभाळून

‘व्हॅलेंटाईन डे’ म्हणजेच प्रेमाचा दिवस! प्रेम ही एक निर्मळ भावना. खरतर प्रेम हा शब्दच एक पूर्ण वाक्य आहे. ज्या नात्याला कोणत्याही नावाचे बंधन नसते. असे हे प्रेम. व्यक्ती, वस्तू, प्राणी, ठिकाण, एखाद झाड, बगिचातील फूल इतकच काय दगडाचा देव कोणावरही कुणीही प्रेम करू शकते. आपल्या शरीरातील रक्तवाहिन्याही आपल्यावरच्या प्रेमापोटी त्याच कार्य नित्यनियमाने सुरू ठेवत आहेत. हेच तर प्रेम आहे. म्हणून तर आपले शरीर ‘सहि सलामत’ आहे! आपली पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण या प्रेमशक्तीमुळे सर्वांना प्रेमाने कुरवाळते आहे – हेच प्रेम ! Unconditional Love! ‘प्रेम’ या अडीच अक्षरावर अनेकांनी कविता, गाणी, चित्रपट रचलेत.

तर काहींनी या निर्मळ भावनेचा (त्या व्यक्तींचा) सैराट गळा कापला. खर तर याला त्यांच्या प्रेमाचा अतिरेकच म्हणावा लागेल. कारण प्रेम ही शारीरिक आकर्षणापलीकडची निर्मळ भावना आहे. प्रेमाला शारीरिक आकर्षणाने घेरलां की त्याचं रूपांतर वासनेत होतं आणि ही वासना कोणत्याही टोकाला जाते. मग आपल्या जन्मदात्यांचाही विचार न करता अनेक जीवनयात्रा संपतांना आपण पाहतो. एकतर्फी प्रेम आणि वासनेतून अनेक अ‍ॅसीड हल्ले झालेले आहेत. मग असं प्रेम करावं का? की जे आपल्याला या सुंदर जगाच्या Coverage area मधूनच Out of range करेल? तर नक्कीच नाही. प्रेम हे जगण्याचं बळ Respect, Responsibilit, त्याग Support, care, help असतं. त्याग, या सर्वांपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे प्रेम हे जीवन असते! प्रेमान स्वार्थ, कपट, अपेक्षा, कावेबाजपणा, तिरस्कार ह्या गोष्टी नसतात. प्रेम फक्त प्रेम असतं! खरं तर या सुंदर विश्वात कोणती गोष्ट Unique असेल तर ती आहे Smile प्रेमाची ही एकच ओळख आहे. न संपणारी Smile शेवटी एकच सांगते. ‘Don’t fall in Love.

– रक्षदा ताडे, डॉ.जी.डी.बेंडाळे महिला महाविद्यालय, जळगाव