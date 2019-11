Breaking News जळगाव ‘खान्देश रन’मध्ये धावले 3,५०० जळगावकर Jalgaon Digital Share











जळगाव – जळगाव रनर्सने आयोजित केलेल्या 21 कि.मी.खान्देश रन या अर्धमॅरेथॉनमध्ये 18 ते 40 वयोगटातील पुरुषांच्या गटात दिनकर महाले आणि महिला गटात अश्विनी काटोले यांनी विजय मिळवला. दिनकर महाले याने एक तास 13 मिनीट 12 सेकंदांची वेळ नोंदवली. तर अश्विनी काटोले यांनी एक तास 39 मिनीट 17 सेकंदात शर्यत पूर्ण केली. या 21 कि.मी.,10 कि.मी.,5 कि.मी.व 3 कि.मी.फन रनमध्ये सुमारे 3500 जळगावकर धावले. सागर पार्क येथे खान्देश रनचे उद्घाटन रविवारी जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे, जैन उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अशोक जैन, अतुल जैन, महापौर सीमा भोळे, खान्देश रनचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसीडर सतीश गुजरान, जिल्हा क्रीडा अधिकारी मिलींद दीक्षित, एम.आय.डी.सी.चे पोलीस निरीक्षक रणजीत शिरसाठ, अतुल हाडा, मनपा स्थायी सभापती शुचिता हाडा, आयुक्त उदय टेकाळे, उपायुक्त उत्कर्ष गुटे, डॉ.राजेश पाटील, डॉ.उल्हास पाटील, प्रा.डी.डी.बच्छाव, कल्पना बच्छाव, किरण बच्छाव, विक्रांत सराफ, डॉ.प्रशांत देशमुख, डॉ.रवी हिराणी, विनोद पाटील (भोईटे), मागील ब्रँड अ‍ॅम्बेसीडर धनकुळे, नीलेश भांडारकर, अविनाश काबरा, हेमलता सिंग, सिमरन जुनेजा, डॉ.सीमा पाटील आदींच्या उपस्थितीत उत्साहात करण्यात आले. असा आहे स्पर्धेचा निकाल; विजेत्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव ा (प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुक्रमे) 21 कि.मी.पुरुष-18 ते 40 वर्ष गटात-दिनकर महाले (एक तास 13 मिनीट 12 सेकंद), सोमनाथ पावरा (एक तास 15 मिनीट, 19 सेकंद), अभिमन महाले (एक तास 17 मिनीट 14 सेकंद), 41 वर्षांवरील गटात केशव सासुळदे (एक तास 34 मिनिटे, 16 सेकंद), किशोर धनकुले (एक तास 36 मिनीट 46 सेकंद), डॉ.राहुल महाजन (एक तास 48 मिनीट 12 सेकंद). महिला गटात-18 ते 40 वर्ष गटात अश्विनी काटोले (एक तास 39 मिनीट 17 सेकंद), अनुषा महाजन (दोन तास 15 मिनीट 10 सेकंद), कविता पाटील (दोन तास 15 मिनीट 42 सेकंद). 41 वर्षांवरील शारदा भोयर (एक तास 58 मिनीट 52 सेकंद), विद्या बेंडाळे (दोन तास 22 मिनीट 39 सेकंद). पुरुष गटात-10 कि.मी.-भगतसिंग वळवी (32 मिनीट 48 सेकंद), दिनेश वसावे (33 मिनीट), लालसिंग पावरा (33 मिनीट 40 सेकंद). 36 ते 50 वर्ष-सारंग विंचूरकर (42 मिनीट 45 सेकंद), अनिल पठारे (44 मिनीट 7 सेकंद), दत्तकुमार सोनवणे (46 मिनीट 17 सेकंद), 51 कि.मी.पेक्षा जास्त- नागुराव भोयर (45 मिनीट 56 सेकंद), पंढरीनाथ चौधरी (52 मिनीट 41 सेकंद), दामोधर वानखेडे (53 मिनीट 3 सेकंद). महिला गटात 10 कि.मी.-18 वर्षांवरील-अनिता भिलाला (47 मिनीट 23 सेकंद), उज्ज्वला बारी (49 मिनीट 53 सेकंद), प्रिया पाटोळे (50 मिनीट 57 सेकंद). 31 ते 45 वर्ष-शोभा यादव (48 मिनीट 58 सेकंद), वैशाली बडगुजर (एक तास 2 मिनीट 14 सेकंद), अर्चना काबरा (एक तास 2 मिनीट 47 सेकंद) 46 ते 99 वर्ष- छाया तायडे (एक तास 4 मिनीट 11 सेकंद), मीना डाकलिया (एक तास 11 मिनीट 4 सेकंद), शलाका वाघण्णा (एक तास 11 मिनीट 60 सेकंद). 5 कि.मी.अंतरावर पुरुष-काशिराम बारेला, विनोद कोळी, सर्वेश करकरे. महिला-सिंड्रेला पवार, छाया डोळे, उल्का मोरे, तीन कि.मी.अंतरापर्यंत पुरुष- चंदन महाजन, विनय चौधरी, शुभम पाटील. महिला- पिंकी कोठारी, पल्लवी पाटील, पूनम भामरे आदींचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.

