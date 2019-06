जळगाव जळगाव जनता बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा उत्साहात Nikhil Wani Share









जळगाव । जळगाव बँकेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अविनाश आचार्य यांनी घालून दिलेल्या आदर्शावर बँकेची प्रगती सुरु असून समाजातील शेवटच्या घटकाला सक्षम करण्याचा बँकेचा प्रयत्न आहे. बँकेच्या प्रगतीत बँकेच्या स्थापनेपासूनचे सर्व संचालकांनी खूप मोठे काम केले आहे. तसेच सभासद व कर्मचारी यांचेदेखील बँकेच्या प्रगतीत योगदान आहे. तसेच स्व. दादांनी सामान्य व्यक्तींना एकत्रित करून असामान्य असे कार्य केले आहे, असे प्रतिपादन जळगाव जनता बँकेचे अध्यक्ष अनिल राव यांनी रविवारी बँकेच्या 41 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत केले. येथील संत बाबा हरदासराम समाज मंदिरात वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर संचालक नितिन झवर, माजी अध्यक्ष संजय बिर्ला, केशवस्मृति सेवासमूहाचे अध्यक्ष भरत अमळकर, माजी संचालक व स्थानिक सल्लागार, सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी संचालक जयेश दोशी, दीपक अट्रावलकर,सतीश मदाने , सुरेश केसवाणी, रविंद्र बेलपाठक, जयंतीलाल सुराणा,डॉ.आरती हुजूरबाजार, सावित्री सोळुंखे, विवेक पाटील, हरिशचंद्र यादव, बन्सीलाल अन्दोरे, सुभाष लोहार, कृष्णा कामठे यांनी विविध विषय मांडले. सन 2018-19 या वर्षासाठी सभासदांना 10टक्के लाभांश देण्यास मंजुरी घेण्यात आली. 2019-20 डिजिटल वर्ष

बँकेत युवक खातेदारांची संख्या देखील वाढत असून डिजिटल व्यवहार करण्यार्‍या ग्राहकांची संख्या वाढत आहे. त्यांनी मागील वर्षी एटीएम मोबाईल पे, आरटीजीएएस, नीट याद्वारे डिजिटल व्यवहार करण्यार्‍या खातेदारांची आकडेवारी नमूद केली. सन 2019-20 हे वर्ष डिजिटल वर्ष म्हणून बँक साजरा करणार असल्याची घोषणा बँकेचे अध्यक्ष अनिल राव यांनी केली. बँक आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राहकांना सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. सर्व सुरक्षा व्यवस्था लक्षात घेऊन लवकरच नेट बँकेची सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिला सक्षमीकरण करणार

बँकेचे महिला बचतगट खूप ताकदीने काम करीत असून त्यांना अजून ताकद देण्याची गरज आहे. यासाठी महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करून बँक त्यात आपला व्यवसायासाठी त्यांच्या हक्काची बाजारपेठेसाठी ‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावर चालणारी कंपनी स्थापन करून अपना बाजारसारखी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने बँकेने काम सुरू केले आहे. शाखेमार्फत वृक्षारोपण करणार

वाढता दुष्काळ व पाण्याच्या तुटवड्यावर बँक ‘ रेन वॉटर हारवेस्टिंग’वर भर देणार तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प वाढविण्यावर भर देणार असल्याचे अनिल राव यांनी नमूद केले. पर्यावरणाच्या दृष्टीने बँकेच्या बचत गटांतर्फे आतापर्यंत सुमारे 1000 वृक्षांची लागवड करण्यात आली असून यापुढे बँकेच्या प्रत्येक शाखेमार्फत वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे.तसेच वैद्यकीय बँक सभासदांसाठी या वर्षी वैद्यकीय मदतीत वाढ करणार असून किडनी,लिव्हर ट्रान्सपरन्सी करिताची मदत वाढविणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वर्षा भांडारकर यांच्या वंदेमातरम्ने सभेची सुरुवात झाली. सूत्रसंचालन संचालक डॉ.अतुल सरोदे व सुरेश केसवाणी यांनी केले. बँकेचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रताप जाधव यांनी उपस्थित सर्व सभासदांचे स्वागत केले. नवनिर्वाचित खासदार उन्मेष पाटील व राज्यमंत्री पदाचा दर्जा प्राप्त झाल्याबद्दल डॉ.गुरुमुख जगवानी यांचा बँकेचे अध्यक्ष अनिल राव व उपाध्यक्ष डॉ.प्रताप जाधव यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी खा.उन्मेष पाटील यांनी बँकेने हा सत्कार करून आशीर्वाद दिल्याच्या भावना व्यक्त केल्या. प्रास्ताविक बँकेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुंडलीक पाटील यांनी केले. आभार बँकेचे संचालक सतीश मदाने यांनी मानले.

