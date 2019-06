जळगाव डॉ.नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानने जगवली 5530 झाडे Nikhil Wani Share











राजेंद्र पाटील

जळगाव- रेवदंडा येथील डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचे कार्य स्वच्छता अभियान आणि वृक्षलागवडीमुळे जगभरात पोहचले आहे. निस्वार्थ भावनेने काम करणारे लाखो श्रीसदस्य पर्यावरण संवर्धनासाठी मोठे कार्य करत आहे. जळगाव जिल्ह्यातील पाच तालुक्यात सेवेकर्‍यांनी गेल्या दहा वर्षात 5530 झाडे जगवली आहेत. आज ही झाडे डौलाने उभी आहेत.वृक्षलागवड व संवर्धनाची अद्ययावत माहिती इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाईन पध्दतीने धर्माधिकारी प्रतिष्ठानकडे पाठविली जाते. पर्यावरण रक्षण, वृक्ष लागवड व संवर्धन, स्वच्छता अभियान अशा एक ना अनेक समाजोपयोगी दिशादर्शक कार्य धर्माधिकारी प्रतिष्ठान सातत्याने करत आहे. डॉ.नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानातर्फे वृक्ष लागवडीची केली जाणारी पद्धत कोणताही शासकीय विभागही राबवू शकत नाही. प्रतिष्ठानच्या सेवेकर्‍यांनी लावलेल्या झाडाला नंबर दिला जातो. त्या नंबरावरील झाड कोणत्या ठिकाणी लावले आहे, ते कोणत्या प्रकारचे झाड आहे, लागवड केली त्यावेळची उंची व सद्यस्थितीत असलेली त्याची स्थिती, त्या झाडाला कोणती औषधी, खत दिले, त्याच्या संगोपणाची जबाबदारी कोणाकडे आहे, अशी सर्व माहिती वेळोवेळी घेऊन ती प्रतिष्ठानकडे पाठविली जाते. एखाद्या ठिकाणी काही कारणास्तव झाडे तोडली जात असतील (उदा.रस्ता रूंदीकरण) तर त्याबदल्यात दुसर्‍या जागी संबंधीत जबाबदारी स्वीकारलेल्या श्रीसदस्य दुसर्‍या सुरक्षीत ठिकाणी वृक्षारोपण करतो. हा सदस्य ते झाड मोठे होईपर्यंत त्याची सर्व जबाबदारी पार पाडतो. ही सर्व कामे पारदर्शकपणे स्वयंमस्फुर्तीने केली जातात. जळगाव जिल्ह्यातील पाच तालुक्यात सन 2009 ते 2018 पर्यंत केलेली वृक्ष लागवड मोहीम 100 टक्के यशस्वी झाली आहे. यात जळगाव-2881, जामनेर- 1435, एरंडोल- 342, धरणगाव- 193, पाचोरा- 609 असे एकूण 5,530 झाडे मोठी होऊन डौलाने उभी आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘वृक्ष संवर्धन मिशन’ला डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचे सहकार्य लाभत असते. वृक्षलागवड व संवर्धनाचे प्रतिष्ठानचे कार्य पाहता त्यांची प्रेरणा मिळावी व प्रतिष्ठानचे सहकार्य लाभावे यासाठी वनमंत्र्यांनी डॉ.आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांची रेवदंडा येथील निवासस्थानी भेट घेऊन श्रीसदस्यांचे सहकार्य लाभावे यासाठी विनंती केली होती. शासनाच्या विनंतीस मान देऊन वृक्षसंवर्धन मिशनला प्रतिष्ठानकडून हातभार लावला जातो. मुलाप्रमाणे होते संगोपन

श्रीसदस्य वृक्षारोपणच करत नाही तर त्याच्या संगोपणाची जबाबदारीही स्विकारतात. आजपर्यंत धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या वतीने जिल्ह्यात झालेल्या वृक्ष लागवडीचे संवर्धन होऊन 100 टक्के झाडे जगविली आहेत. लावलेल्या प्रत्येक झाडाची आपल्या मुलाप्रमाणे काळजी घेतली जाते. रोपाला पाणी देऊन लागणारी औषधी, खते दिली जातात. जिल्ह्यात पाणीटंचाईची स्थिती असताना श्रीसदस्यांनी लावलेली झाडे कधीही हिरवीगार दिसतात.

