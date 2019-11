maharashtra जळगाव समीक्षण : माकड-अतिशय सफाईदार प्रयोग Jalgaon Digital Share











छत्रपती संभाजी राजे नाट्यगृहात साकार होत असलेली ५९व्या हौशी राज्य मराठी नाट्य स्पर्धेत आज संध्या 7 वाजता फ्लाईन्ग बर्ड थिएटर फाऊंडेशन जळगाव आयोजित, राजेंद्र पोळ लिखित, किरण कुमार अडकमोल दिग्दर्शित माकड हे नाटक सादर झाले. अतिशय दमदार अशी संहिता असलेले हे आज च्या भ्रष्ट व्यवस्थेवर ,माणसाच्या माकड बनण्याच्या प्रवृत्ती वर प्रखर भाष्य करणारे नाटक होते.सत्तेचा कैफ आणि प्रतिष्ठेची नशा असलेल्या विषारी मनाच्या बाजारात बुद्धी,विवेक आणि तॊल सांभाळणाऱ्या बंदे (सपना बविस्कर)रुपी माकडाची आणि निर्लज्जतेची कातडी पांघरणाऱ्या,चेहऱ्यावर निर्मळतेचा मुखडा धारण करणाऱ्या आजच्या भ्रष्ट राजकारणी व्यवस्थेविरुद्ध बंड करू पाहणाऱ्या मदारी (किरण अडकमोल)यांची कहाणी या नाटकात आहे. पोटासाठी भाकरी मिळवण्यासाठी दिवसभर खेळ करणारा मदारी आणि बंदे हे या देशाचे प्रतीक आहेत . मात्र विचारशून्य पिसाळलेली भुजंगपंत ,वाळविकर,लांडगे,कावळे,रुपी बुद्धिवादी व्यवस्था त्या मदारी कडील बंदे ला दंगे घडवून पळवतात आणि मदारी कडील विवेक रुपी विचारांच्यावस्तू विकत घेऊ पाहतात. यासाठी त्याला रोजी रोटी चा, त्याला गरिबीच्या सम्राज्यातून काढण्याचे अमिश दाखवतात मात्र मदारी ला त्याला एकट्याला दलदलीतून निघायचे नाही तर या सर्व दलदल च नंदनवन करायचे आहे.त्यासाठी फक्त त्याला भेटत असलेल्या गांधीजी(वैभव मावळे)च्या आदर्श तत्वाची, नीती मूल्यांची साथ आहे . .मात्र गांधीजींना सुद्धा अशा एका बंदेची गरज आहे ज्यांना आता या देशाला रामराज्यात नाही तर कुरुक्षेत्रात घेऊन जाईल .कारण आजच्या देशातील या माकडांनी गांधीजींचे 3 माकडे केव्हाच हद्दपार केली आहे आणि त्यांना सत्य,अहिंसा यांचा धाक राहिला नाही आहे. ज्या सत्यासाठी त्यांनी आयुष्य भर आपल्या हातांनी चरखा वापरला तेच हात या विकृत माकडांनी चर आणि खा अशा दोन भ्रष्ट वृत्ती साठी वापरले. .मात्र तरीही मोअर 24 तास सारखे टीव्ही चॅनल आनी पोपटकर सारखे लोभी लोक जवळ करून आपल्याजवळ असलेल्या सत्तेचा आणि उन्मादाचा वापर करून ती व्यवस्था मदारी ला सर्व प्रकारे जेरीस आणतात.नाराज झालेला मदारी गांधीजींना विचारतो कि कोणासाठी मी कोणत्या जनतेसाठी बंड करू..ज्या जनतेसाठी मी नवीन व्यवस्था आणू पाहतोय तीच जनता माझ्या विरोधात आहे आणि त्यांनीच तर या देशात त्यांना हवे ते शासक उभे केले आहे ,गांधीजी त्याला सर्वतोपरी थांबवतात आणि किमान बंदे सापडेल आणि त्याला कान मंत्र देण्या पर्यंत थांबवतात मात्र मकडवांशीय मूळ माकडे माणसानी स्पर्श केलेल्या बंदे माकडाला मारू पाहतात. गांधीजींना अनिती,काव्याच्या चक्रव्यूहात बंदे चा अभिमन्यू होऊ द्यायचा नाहीय म्हणून ते बंदे ला जायला सांगतात मात्र बंदे ची हत्या होते आणि या देशाचे दुदैव्य जिवंत राहून देशातीचे स्वप्न मारले जाते.अशी सर्वसाधारण कथा आजच्या नाटकाची होती.नाटकाने एक राजकीय परिस्थिती निर्माण केली. सर्व सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील घडामोडीचे प्रतिबिंब आज चे नाटक होते. किरण अडकमोल,सपना बविस्कर,वैभव मावळे,जगदीश नेवे,आरती गोळीवाले अशी तगडी अभिनय संपन्न कलाकार असल्याने या नाटकाने अपेक्षित ती उंची नक्कीच गाठली.सर्वच कलावंतांनी आपापल्या भूमिका चोख बजावल्या. वैभव मावळे यांचा गांधीजी भाव खाऊन गेलेत.पूनम जावरे यांची प्रकाश योजना,आरती गोळेवाले यांची रंग आणि वेशभूषा,आणि सागर परदेशी व केवल फटकुरे यांचे नैपथ्य पूरक असे च.अभिषेक निंभोरे यांचे संगीत अप्रतिम च.काही संवादात आरती गोळेवाले यांचे पुनरुच्चार आणि किरण अडकमोल यांचे अंशतः विस्मरण सोडले तर एकूण प्रयोग अगदी टकाटक .शेवटपर्यँत प्रेक्षकांना खुर्चीत खिळवून ठेवणारे आणि वाहवा मिळवणारे असे च झाले.मध्यंतरात नाटकाचे दिग्दर्शक किरण अडकमोल यांचासत्कार दै साईमत चे संपादक प्रमोद बर्हाटे यांनी केला.व्यक्ती ला मारणे सोपे असते मात्र विचार मारणे कठीण असते असे आपण म्हणत असलो तरी या आपल्याच राजकारणी व्यवस्थेने मात्र विचार मारण्यासाठी देशात केलेल्या कारवायांवर प्रकाश टाकणारे आजचे नाटक होते. देवाने माकडाचे रूपांतर माणसात करतांना त्याची शेपूट कापून घेतली आणि त्याचा विवेकाचा तॊल जाऊन तो बेताल कसा झाला याचे उत्तम आणि सफाईदार असे सादरीकरण म्हणजे आज चे माकड हे नाटक होते.नाटकास भावी निकालासाठी शुभेच्छा. वैशाली पाटील

Tags: