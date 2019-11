maharashtra जळगाव समीक्षण : मानवी संबंधांची फॅब्रिक -विश्वासघात Jalgaon Digital Share











छत्रपती संभाजी राजे नाट्यगृहात साकार होत असलेल्या 59व्या हौशी राज्य मराठी नाट्य स्पर्धेत संध्या 7 वाजता केअर टेकर संस्था जळगाव आयोजित, रमेश भोळे लिखित, दिग्दर्शित विश्वासघात हे नाटक सादर झाले. सामान्यपणे जीवन जगत असताना आपण नैतिक मूल्य आणि धर्माला अनुसरून कृत्य यांचे अवलंबन करीत असतो. यात चोरी न करणे, खोटे न बोलणे, कोणाला न फसवणे इ. मूल्यांसोबत पर स्त्री मातेसमान मानणे ही मूल्ये आपण पाळत असतो. पहिली 3 मूल्ये क्षम्य ठरू शकतो. मात्र, मानवात असलेल्या लैंगिक भावनेला हक्क मानून पर स्त्रीपुरुष संबंध ठेवणे या कृत्याला अक्षम्य अपराध मानले जाते. अशाच सात वर्ष विवाहबाह्य प्रेमसंबंध असलेल्या स्त्रीपुरुषांच्या नात्याशी भावनिकदृष्ट्या जुळलेले आजचे नाटक होते. या नाटकातील तणाव हा आपल्याला माहीत असलेल्या गोष्टीमुळे होत नाही तर जेव्हा आपल्याला ते आढळेल, तेव्हा निर्माण होतो. हेरॉल्ड पिंटर लिखित बेट्रायल या नाटकाचे मराठी नाट्य रूपांतर आजचे नाटक होते. कविता आणि श्याम यांचे एकमेकांशी 7 वर्ष अफेयर आहे, ते एकमेकांच्या जोडीदाराला फसवत आहेत आणि कविताचा पती रघु हा प्रकाशक असून तो श्यामचा जिवलग मित्र आहे. रघुला श्याम आणि कविता यांचे संबंध माहित आहेत. त्याला जशी शंका आली, तशी त्याने पाठपुरावा मिळवलेला आहे. खुद्द रघु याचे अनेक स्रियांशी संग आहे. हे कविताला माहीत आहे. श्यामशी प्रेमसंबंध संपुष्टात आल्यानंतर कविताचे केसी उर्फ राघव याच्याशी संबंध आहे. एकंदरीत विश्वासघात हे नाटक सर्वात वैयक्तिक असे आहे. ते एक प्रवेश योग्य नाटक आहे. त्यातून दूर होण्याचा काहीच अर्थ राहत नाही. हे इटालियन नाटक असल्याने या नाटकाचा उलट कालक्रमानुसार केलेला वापर चतुर आणि प्रकट करणारा आहे. पात्रांमध्ये अत्यानुधिक मिलाऊ असूनही ते त्यांच्या आधारभूत वृत्तीच्या इच्छेनुसार आहे. याला काही जण प्रेम म्हणतील तर काही वासना. श्याम आणि कविता यांच्या बाबतीत त्यांचे जोडीदार आणि त्यांचे न दिसलेले मुले यांच्यावर परिणाम होतो. आणि लेखक प्रेक्षकांना स्वतःच निर्णय घेण्यास परवानगी देऊन नाटक संपवतात.. भावभावनांची गुंतागुंत असलेली ही संहिता होती. या नाटकाचे मराठी नाट्य रूपांतर करून भारतातही आजच्या दर 50, 60 घरांमागील एका घरात घडणारे विवाहबाह्य संबंधाचा विषय स्पर्धेत आणून लेखकांनी मूळ लेखनाचा गाभा न बदल करता सादर करून धाडसच केले आहे. मात्र, ते दिग्दर्शकीय अंगाने बरेचसे कमी पडले. पूर्वार्ध कमालीचा संथ झाला. श्रद्धा शुक्ल यांची रंगभूषा, नेहा पवार यांची वेशभूषा नाटकाला अतिशय समर्पक आणि तितकीच तत्पर. अमोल ठाकुर यांच्या संगीतात व्हेरियेशन्स नव्हते. संपूर्ण नाटक एकच धून संथपणे साथ देत होती. रमेश भोळे यांची प्रकाश योजनाही म्हणावी तितकी प्रभावी नव्हती. कलाकारांना प्रकाशाचा झोत बंद होण्याची वाट पाहावी लागत होती. तसेच ब्लॅकआउटमधील प्रोपर्टीज चेंजसाठी ठेवलेला अंधुक प्रकाशही खटकला. सचिन कापडे यांच्या नेपथ्यात बरीच कमतरता जाणवली. फ्लॅट, कॉफी शॉप, बिअर बार यांचे दृश्य केवळ टेबल खुर्ची, मोढा, दिवाण यावरच ठेवून तो तोकडा असाच वाटला. अभिनयाच्या पातळीवर बोलायचे झाले तर तिन्ही कलाकारांचा अभिनय ही खूप जमेची बाजू होती. दीपक भट (श्याम) यांचा सर्वांग सुंदर लाजवाब. त्यांना उत्तम अशी साथ, हर्षा पाटील (कविता) आणि ललित गायकवाड (रघु) या गुणी कलाकारांची.त्यांनी भूमिकांना पुरेपूर असा न्याय दिला. पहिल्या अंकातील संथपणा मध्यंतरानंतरच्या आलेल्या ट्विस्टमुळे काहीसा कमी झाला. मध्यंतरात नाटकाचे दिग्दर्शक रमेश भोळे यांचा सत्कार महाराष्ट्र टाइम्सचे ब्युरो प्रमुख प्रवीण चौधरी यांनी केला. एकूण या नाटकात सर्वच पात्रांनी एकमेकांशी विश्वासघात केला आहे. पतीने पत्नीशी, मित्राने मित्राशी. कधी कट रचून, कधी चुकून, कधी अविचारीपणामुळे, कधी प्रेमामुळे. नाटकाच्या संहितेत विवादास्पद संवाद आहे, विरोधाभास आहे. हे नाटक फसवणुकीचे आणि छुप्या नात्यातील निर्दयीपणाचे उदाहरण आहे. शब्दांनाही इतिहास असतो, असे हे नाटक शिकवून जाते. नाटकास भावी निकालासाठी शुभेच्छा.

