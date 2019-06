जळगाव शहरात मोकाट कुत्र्यांचा हैदोस; 12 जणांना चावा Nikhil Wani Share









जळगाव । शहरात मोकाट कुत्र्यांनी हैदास घातला आहे. शहरातील सुप्रिम कॉलनी, एमआयडीसी, मेहरुण, रामेश्वर कॉलनीत मोकाट कुत्र्यांनी जवळपास 12 जणांना चावा घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या 12 जणांना उपचारार्थ जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. महानगर पालिका प्रशासन मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यात अपयशी ठरत आहे. महानगर पालिकेने कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी वारंवार निविदा काढून देखील प्रतिसाद मिळत नसल्याने मोकाट कुत्र्यांचा हैदास वाढला आहे. रविवारी दिवसभरात रामेश्वर वाणी वय 18, राहुल पवार वय 30, वंदना पाटील वय 50, अरुणकुमार रामविलास वय 18, भीमराव कोळी वय 60, विकास घाडगे वय 26, स्वप्निल पावरा वय 1 वर्ष, प्रदीप चौधरी वय 31, लक्ष्मण डोळस वय 50, यश महेश चव्हाण वय 7, प्रकाश मंडल वय 32 रविकुमार वय 20 या बारा जणांना पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने त्यांना उपचारार्थ जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. शहरात मोकाट व पिसाळलेल्या कुत्र्याचा त्रास वाढला असल्याने या कुत्रांचा ताबडतोब बंदोबस्त करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. शहरातील इतरही भागात मोकाट कुत्र्यांचा त्रास नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागतो. रात्रीच्या वेळी हे मोकाट कुत्रे अक्षरशः वाहनधारकांचा पाठलाग करतात. यामुळे बरेचदा वाहनधारकांना घाबरायला देखील होते त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता देखील मोठी असते. कुत्र्यांचे निर्बीजीकरणावर बंदी आणल्यानंतर शहरातील कुत्र्यांना पकड्यासाठी महापालिकेने डॉगव्हॉन ठेवली होती. मात्र नंतरच्या काळात ही डॉगव्हॅन देखील बंद पडल्यामुळे शहरात मोकाट कुत्र्यांचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. असे असतांनाही प्रशासनाचे याबाबींकडे साफ दुर्लक्ष होत असल्यामुळे दररोज शहरातील वेगवेगळ्या भागात कुत्र्यांनी चावा घेतल्याचा प्रकार घडतो. रामेश्वर कॉलनी तसेच एमआयडीसीभागातील कंपन्यांमध्ये नाईटशिपमध्ये देखील अनेक जण कामासाठी जातात तर नाईटशिप आटोपून रात्रीबेरात्री घरी जाणार्‍यांना देखील मोकाट कुत्र्यांचा मोठा त्रास सहन करावा लागतो. प्रशासनाने या मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे. मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी महापालिकेने पूर्वीसारखेच डॉगव्हॉन कार्यान्वित करावी अशी मागणी देखील होत आहे.

Tags: