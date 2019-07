जळगाव रुग्ण-डॉक्टरांमधील वाढता दुरावा देतोय हल्ल्याच्या घटनांना आमंत्रण Nikhil Wani Share











रवींद्र पाटील

जळगाव । समाजाचा डॉक्टरांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन अलिकडील काळात बदलला असल्याने आणि पूर्वीसारखी विश्वासार्हता राहिली नसल्याने रुग्ण व डॉक्टरांमधील विश्वासात दुरावा वाढत असल्याने डॉक्टरांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचे मत आयएमएचे सचिव डॉ. धर्मेंद्र पाटील यांनी देशदूतशी बोलतांना व्यक्त केले. ते पुढे म्हणाले की, आज लोकांची, समाजाची मानसिकता बदलली आहे. पूर्वीसारखा विश्वास आता लोकांचा राहिला नाही, समाजाचा दृष्टीकोन बदलला आहेे, डॉक्टरकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही बदलला आहे. पूर्वी डॉक्टरला देवासमान पाहण्याचा द़ृष्टीकोन होता, आता तसे राहिले नाही त्यामुळे घरोघरी पूर्वी दिसणारी फॅमिली डॉक्टरची संकल्पना आता लयास जात असल्याचे अलिकडील काही दिवसांपासून दिसून येत आहे. प्रत्येक प्रश्न हा शासन दरबारी मांडणे यात वेळ वाया जातो, आहे त्या परिस्थितीशी सामोरे जायला शिकले पाहिजे, सामंजस्याने समस्या सुटण्यास मदत होते, विश्वास ठेवला पाहिजे. तसेच प्रत्येकाने आपली जबाबदारी ओळखून कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. आज इतर ठिकाणांपेक्षा जळगावात मोठी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होत आहे. अनेक हॉस्पिटलमध्ये रोग निदानाची अद्यावत उपकरणे आहेत. मात्र बर्‍याच वेळा असे होते की एखादा कठीण परिस्थितीत आलेला रुग्ण जर एखाद्या डॉक्टरकडे गेला. अन त्यावेळी त्या डॉक्टरकडे काय सोयी सुविधा आहेत. त्या प्रकारची उपकरणे त्या डॉक्टरकडे आहेत की नाही? या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला रुग्णाच्या नातेवाईकांना वेळ नसतो, व समजून घेण्याची त्यांची स्थिती नसते. मात्र डॉक्टर हा रुग्णाची परिस्थिती काय आहे त्या परिस्थितीतून त्याला ऐनकेन प्रकारे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करीत असतो. मात्र आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो, कुठलीही तुलना खर्चाशी करता येत नाही, डॉक्टर हा डॉक्टरच असतो. तो रुग्णास आहे त्या स्थितीतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतो. फक्त आपली मानसिकता बदलली गेली पाहिजे. ज्यावेळी एखाद्या आजाराविषयी उपकरण त्या डॉक्टरकडे नसेल तेव्हाच तो डॉक्टर दुसर्‍याकडे रुग्ण हलविण्याचा सल्ला देतो, किंवा खर्चाचे प्रमाण पेलावणारे नसेल, किंवा रुग्णाची स्थिती पाहून केवळ जीव वाचावा म्हणून डॉक्टर रुग्ण हलविण्याचा सल्ला देतो. मात्र लोकांचा गैरसमज होतो, आज डॉक्टरापेक्षा रुग्णाचे नातेवाईकच रुग्ण दुसर्‍या ठिकाणी हलविण्याचा निर्णय घेतात, ते डॉक्टरांचे काही ऐकण्याच्या स्थीतीत नसतात. त्यामुळे बाहेरगावी पेशंट हलवितात. मात्र आता बाहेरगाव जाण्याच प्रमाणही कमी होेत आहे. बहुतेक डॉक्टर कमी भांडवलात अधिक सुविधा पुरवतात. व्यसनांवर निर्बंध हवे

8व्यसनांमुळे आजार बळावतात. अनेक जण आज व्यसनाकडे वळतात, व सुदृढ असलेल्या शरीरास रोगाचे माहेरघर करुन ठेवतात. परिणामी नंतर होणारा त्रास निस्तारणे हा कठीण होवून जातो. काही वेळा तर तो डॉक्टरांच्या हातापलिकडे जातो. कुठल्याच डॉक्टरला असे वाटत नाही की आपल्याकडे येणारा रुग्णाचे बरेवाईट व्हावे. डॉक्टर हा रुग्णास वाचविण्यासाठी 100 टक्के प्रयत्न करीतच असतो. मात्र समाजाचा व लोकांचा विश्वास पूर्वीसारखा राहिला नाही, अशा वेळी सामंजस्याची भूमिका ही महत्वाची असते. डॉक्टरप्रती समाजाचा व लोकांचा दृष्टीकोनही बदलला आहे, तो बदलवणे आज गरजेचे झाले आहे.

