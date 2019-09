जळगाव जिल्ह्यात तिघांचा बुडून तर एकाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू Nikhil Wani Share











जळगाव | देशदूत चमूकडून – जिल्ह्यात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये चौघांचा मृत्यू झाला. अडावद येथे बालकाचा डबक्यात बुडून मृत्यू झाला तर एरंडोल तालुक्यातील उमरदे येथील तरुणाचा पद्मालय तलावात पाय घसरल्याने मृत्यू झाला. रावेर तालुक्यातील विवरे येथे मसाकाचे माजी संचालक लीलाधर पाचपांडे यांचा विहिरीत तोल गेल्याने बुडून मृत्यू झाला. तर पारोळा तालुक्यातील मोंढाळे प्र.उ.येथील तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. डबक्यात पडुन बालकाचा मृत्यू अडावद येथील घटना अडावद | येथील पारधी वाड्यात राहणार्‍या १२ वर्षीय बालकाचा पाण्याच्या डबक्यात पडुन मृत्यू झाला. शुक्रवार दुपारी २-०० वाजेच्या सुमारास येथील आठवडे बाजारानजिक असलेल्या नाल्यात ही घटना घडली. यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. येथील वटार रस्त्यावर असलेल्या आठवडे बाजाराजवळील नाल्यावर पुलाचे तसेच सरंक्षण भिंत बाधण्याचे काम सुरु आहे. पुलापासून जवळच नाल्यात साधारण ५ ते ७ ङ्गूट खोल व १५ ते २० ङ्गूट लांबीचा पाण्याने भरलेला गड्डा आहे. या ठिकाणी दि. ६ रोजी दुपारी २ वाजेच्या सुमारास भूषण शांताराम पारधी (वय-१२) इयत्ता ७ वीत शिकणारा विद्यार्थी शौच्छास गेला असता अचानक पाय घसरुन पाण्याने भरलेल्या गड्ड्यात पडुन त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या पश्चात आई, वडील, बहीण, भाऊ असा परिवार आहे. रात्री उशिरापर्यत त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. गड्डा कुणी व कशासाठी केला? पुलाचे व संरक्षण भिंतीचे बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी पाण्यासाठी किंवा नाल्याची रेती वापरण्यासाठी ठेकेदाराने गड्डा केला असावा? असे तर्कवितर्क लावले जात होते. मात्र या गड्यामुळे एका विद्यार्थ्यांला जिव गमवावा लागला. तरी सदर ठिकाणी असलेले गड्डे त्वरीत बुजावीत अशी मागणी ग्रामस्थ करीत आहे. तलावात बुडून उमरदे येथील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचा मृत्यू एरंडोल | तालुक्यातील उमरदे येथील तिन मित्र आपल्या गावापासूनच थोड्या अंतरावर असलेल्या पद्मालय तलावात पोहायला गेले असता शेखर राजेश पवार याचा पाय पोहतांना पायात पॅन्ट अडकल्याने पाण्यात बुडून त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी सकाळी साडे अकरा वाजेच्या सुमारास घडली. एरंडोल पंचायत समितीचे माजी सभापती स्व.द.द.पवार यांचा तो नातू होता. या घटनेमुळे उमरदे गावात शोककळा पसरली आहे. एरंडोलपासून म्हसावद रस्त्यावर सुमारे चार किलोमीटर अंतरावरील उमरदे येथील शेखर राजेश पवार (वय १८) हा महाविद्यालयीन विद्यार्थी समाधान सुरेश पवार व गटलू मोहन पवार या मित्रांसोबात पद्मालय तलावात पोहायला गेले असता शेखरच्या पायात पॅन्ट अडकल्याने तो पाण्यात बुडून मरण पावला. त्याचे मित्र धावत उमरदे गावाला गेले व त्यांनी गावात ग्रामस्थांना सांगितले. संदीप सुकदेव पाटील, दीपक भगवान पाटील व इतर ग्रामस्थांनी पद्मालय तलावाकडे धाव घेतली. पाण्यात शोध घेतला असता चार तासानंतर शेखरचा मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर एरंडोल ग्रामीण रुग्णालयात त्याचा मृतदेह नेण्यात येऊन शवविच्छेदन करण्यात आले. यावेळी मृत तरुणाच्या कुटुंबियांनी हंबरडा ङ्गोडला. शेखर पवार एरंडोल महाविद्यालयात एङ्ग.वाय.बी.ए.च्या वर्गात शिकत होता. दरम्यान आ.डॉ.सतीष पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक अमोल पाटील, जि.प.सदस्य नाना महाजन, नगरसेवक कृणाल महाजन, माजी नगरसेवक संजय महाजन, पं.स.सदस्य विवेक पाटील, दीपक अहिरे यांनी एरंडोल ग्रामीण रुग्णालयात भेट देऊन शेखर पवार यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले. याप्रकरणी एरंडोल पोलीस स्टेशनला अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. सहाय्यक ङ्गौजदार प्रदीप चांदेलकर, राजू पाटील व सुनील लोहार हे तपास करीत आहे. मसाकाच्या माजी संचालकाचा विहरीत तोल जाऊन पडल्याने विहीरीत मृत्यू ! विवरे बु.॥ ता.रावेर | विवरे बुद्रुक येथील रहिवासी लीलाधर दिनकर पाचपांडे (वय ७६) हे शनिवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास उटखेडा रोडवरील त्यांचा शेतातील विहिरीचे पाणी पाहत असतांना त्यांचा तोल जाऊन पडल्याने मुत्यू झाल्याची दुर्देवी घटना घडली. ही घटना वार्‍यासारखी गावात पसरताच याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी उसळली होती. लीलाधर पाचपांडे नेहमीप्रमाणे शनिवारीसुध्दा ङ्गेरङ्गटका मारण्यासाठी शेतात गेले होते. या दरम्यान ही घटना घडली. दुपारी त्यांचा मृतदेह विहरीतून काढून रावेर ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला असता, डॉ.बी.बी.बारेला यांनी शवविच्छेदन केले. यावेळी रुग्णालयात त्यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन करण्यासाठी श्रीराम पाटील, पं.स.सदस्य योगेश पाटील, कॉंग्रेस तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर महाजन, सूर्यभान चौधरी, याकूब खॉ, धनजी लढे, मानस कुलकर्णी, विपीन राणे, प्रवीण पाटील, पंकज पाटील, ललित चौधरी ग्रामीण रुग्णालयात उपस्थित होते. याबाबत सचिन पाचपांडे यांच्या खबरीवरून निंभोरा पोलिसात अकस्मात मुत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. ते माजी ग्रा.पं.सदस्य, माजी विकोसो चेअरमन होते. त्यांच्या पश्‍चात दोन मुले, नातवंडे असा परिवार आहे. ते पीक संरक्षण संस्थेचे चेअरमन किरण पाचपांडे यांचे वडील होत. त्यांची अंतयात्रा आज दि.८ रोजी रविवारी सकाळी आठ वाजता राहत्या घरापासून निघणार आहे. मोंढाळे प्र.उ.येथे विजेच्या धक्क्याने एकाचा मृत्यू पारोळा | तालुक्यातील मोंढाळे प्र.उ.येथील शेतकरी बैलगाडीत लोखंडी वखरणी ठेवत असतांना शेतातील वीज महावितरण कंपनीच्या तारांना स्पर्श होताच शेतकरी जागीच ठार झाल्याची घटना दि.७ रोजी दुपारी तीन वाजता घडली. रवींद्र भालेराव पाटील (वय ३५) हा दिनांक ७ रोजी मोंढाळे शिवारातील शिवाजी नागो पाटील यांच्या शेतात वखरणी गेला असता, तो वखरणी झाल्यानंतर बैलगाडीत लोखंडी वखर ठेवत असताना शेतात वीज कंपनीचा खांबावरील तारांना लोखंडी दांड्याचा स्पर्श झाल्याने रवींद्र पाटील हा जागीच मरण पावला याबाबत पारोळा पोलीस ठाण्यात पोलीस पाटील कांतीलाल भिवसन पाटील (रा.मोंढाळे प्र.उ.) यांनी खबर दिल्यावरून अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस कैलास शिंदे हे करीत आहेत.

