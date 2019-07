जळगाव संशयितांनी चॉपर फेकला विहिरीत Nikhil Wani Share











जळगाव । मूळजी जेठा महाविद्यालयाच्या पार्किंगमध्ये दुचाकीचा कट लागल्याच्या कारणावरून मुकेश मधुकर सपकाळे रा. असोदा या विद्यार्थ्यावर चॉपर हल्ला करून त्याची हत्या करण्यात आली होती. या खुनाच्या गुन्ह्यात पाच संशयितांना पुण्यातून अटक करण्यात आल्याने त्यांना सोमवारी दुपारी जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. सरकारपक्षाने केलेल्या युक्तीवादानंतर या पाचही संशयितांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली. दरम्यान, संशयितांनी गुन्ह्यात वापरलेला चॉपर मोहाडी रोडवरील एका विहिरीत फेकला असल्याची कबुली पोलिसांना दिली. या संशयिताची रात्री उशिरापर्यंत पोलीस अधीक्षक डॉ. पंजाबराव उगले यांच्याकडून कसून चौकशी सुरु होती. पार्किंगमध्ये कट लागल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून किरण हटकर, इच्छाराम वाघोडे यांच्यासह 6 ते 7 जणांनी मयत मुकेश सपकाळे यांच्यासह त्याचा भाऊ रोहीत याला मारहाण केली होती. या मारहाणीत किरण याने चॉपर मुकेश सपकाळे छातीजवळ खुपल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी इच्छाराम वाघोडे याला अटक केल्यानंतर रविवारी पुण्यातून किरण अशोक हटकर वय 20 नेहरुनगर, अरुण बळीराम सोनवणे वय 23 रा.समता नगर, मयूर अशोक माळी वय 18 महाबळ, समीर शरद सोनार वय 19 रा. फॉरेस्ट कॉलनी, तुषार प्रदीप नारखे डे वय 19 रा. यशवंत नगर यांना अटक करण्यात आली आहे. शिरसोली रोडवरून बसने पाचोरामार्गे संशयितांचा पुणे प्रवास

संशयितांनी मुकेश याला मारल्यानंतर संशयित किरण हटकर याच्यासह सर्व संशयितांनी महाविद्यालयातून काव्यरत्नावली चौक गाठला. त्यानंतर मोहाडी परिसरातून शिरसोली रोडवर जावून बसने पाचोरा येथे गेल्यानंतर सायंकाळी महाराष्ट्र एक्सप्रेसने सर्व संशयित पुणे येथे पोहचल्यानंतर सायंकाळी त्यांना पुण्यातून अटक करण्यात आली होती. संशयित समीर सोनार पोलीस कर्मचार्‍याचा मुलगा

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पुण्यातून मुख्य संशयित किरण हटकरसह चौघांना अटक केली. यातील संशयित समीर सोनार हा पोलीस मुख्यालयातील कर्मचारी शरद सोनार यांचा मुलगा आहे. दरम्यान, घटनेच्या दिवशी समीर यानेच मयत मुकेशचा भाऊ रोहीत याच्या कानशिलात लगाविल्यानंतर वादाला खरी सुरुवात झाली होती, अशी माहिती समोर आली आहे.

