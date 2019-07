जळगाव विद्यार्थ्याच्या खुनातील संशयितांना पुण्यात अटक Nikhil Wani Share











जळगाव । शहरातील मूळजी जेठा महाविद्यालयाच्या पार्किंगमध्ये दुचाकीचा कट लागल्याच्या कारणावरून मुकेश मधुकर सपकाळे रा. कोळीवाडा, असोदा या विद्यार्थ्यावर चॉपर हल्ला करून त्याची हत्या करण्यात आल्याची घटना शनिवारी दुपारी घडली होती. या गुन्ह्यात पोलिसांनी तपासचक्रे फिरवून रात्रीच संशयित इच्छाराम वाघोदे याला पारोळ्यातून अटक केली. त्यानंतर रविवारी दुपारी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, त्याला दि.5 जुलैपर्यंतची पोलीस कोठडी देण्यात आली. दरम्यान, मुख्य संशयितांचा पोलिसांकडून शोध सुरु होता. रविवारी सायंकाळी पुण्यातून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने मुख्य संशयित किरण हटकर, अरुण सोनवणे यांच्यासह अन्य तिघांना ताब्यात घेतले. रात्री उशिरा पथक जळगावात आल्यानंतर संशयितांची चौकशी सुरु होती. मूळजी जेठा महाविद्यालयाचा कबड्डी खेळाडू मुकेश हा वाणिज्य शाखेत शिकत होता. तृतीय वर्षाच्या प्रवेशासाठी तो शनिवारी सकाळी मूळजी जेठा महाविद्यालयात आला होता. काही शैक्षणिक कागदपत्रे घरी राहिल्याने त्याने त्याचा लहान भाऊ रोहीत याला फाईल घेवून महाविद्यालयात दुचाकीने बोलविले. काही वेळानंतर रोहीत या मूळजी जेठा महाविद्यालयात आला. महाविद्यालयाच्या पार्किंगजवळ रोहीत याच्या दुचाकीचा एका तरुणाला कट लागला. या कारणावरून तरुणाने त्याला शिवीगाळ केली. यावेळी रोहीत याने या तरुणाला शिवीगाळ केली. यावेळी रोहीत याने फोन करून भाऊ मुकेश याला याठिकाणी बोलविले. यावेळी मारहाण करणारे तरुण ऐकण्याच्या मनस्थितीमध्ये नव्हते. 10 ते 15 तरुणांनी रोहीत व मुकेश या दोन्ही भावांना बेदम मारहाण केली. यातील एका तरुणाने त्याच्या कमेरेजवळील चॉपर काढून मुकेश याच्या छातीजवळ मारला. त्यानंतर मारहाण करणार्‍या तरुणांनी याठिकाणावरून पळ काढला. चॉपर छातीत लागला असल्याने मुकेश याचा मृत्यू झाला होता. मारहाण करणारे संशयितांनी घटनास्थळावरुन पळ काढल्यानंतर सायंकाळी उशिरा रोहीत याच्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्यात रात्री संशयित इच्छराम पुंडलिक वाघोदे रा. समतानगर याला पारोळा येथून अटक करण्यात आली. संशयित किरणची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी

संशयित किरण याच्याविरुध्द एमआयडीसी पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तो स्वत:ची गँग बनवून शहरात फिरत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुकेशला मारल्यानंतर किरण हटकर व अरुण सोनवणे यांच्यासह अन्य दोघांनी पाचोरा येथून पुणे गाठले होते. आंबडगाव येथून मित्राच्या खोलीवरून पाचही संशयित ताब्यात

संशयित किरण हटकर व अरुण सोनवणे याने मुकेश याला मारल्यानंतर पाचोरा येथे जावून पुणे गाठले होते. त्यानंतर आंबडगाव परिसरातील सिंहगड रोडवरील कार्तिक चौधरी यांच्या रुमवरुन अरुण सोनवणे, किरण हटकर या दोघांसह अन्य तिघांना स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर शिंपी, विजयसिंग पाटील, अनिल देशमुख, विनोद पाटील, किरण धनगर यांनी पाचही जणांना ताब्यात घेतले. संशयित हटकरने गुरुवारी एकाला मारण्यासाठी काढला होता चॉपर

मुकेश याला छातीत चॉपर खुपसणारा किरण हा गेल्या काही आठवड्याभरापासून चॉपर घेवूनच फिरत होता. गुरुवारी दुपारी लॉ-कॉलेजच्या ग्राऊंडवर दोन गटाच्या हाणामारीत त्याने एका तरुणाला मारण्यासाठी चॉपर काढला होता. वेळीच पोलीस व तरुणाचे इतर सहकारी याठिकाणी पोहचल्याने किरण याने याठिकाणावरून पळ काढला होता. त्यानंतर त्याने पुढे जावून आयटीआय कॉलेजजवळ पुन्हा वाद झाले होते.

