ढोर बाजारजवळ उभ्या असलेल्या 14 ट्रकच्या अज्ञातांनी फोडल्या काचा

जळगाव । एमआयडीसीतील ढोर बाजाराजवळील जगवाणी नगराच्या रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या 14 ट्रकच्या अज्ञात मद्यपींनी दारुच्या नशेत मध्यरात्री काचा फोडून चालकांना मारहाण केल्याची घटना घडली. सर्व ट्रकच्या पुढील बाजूच्या काचा फोडण्यात आल्याने टान्सपोर्ट मालकासह चालकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. दरम्यान, ट्रान्सपोर्ट मालक व चालकांनी एमआयडीसी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून एका संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. एमआयडीसीतील ढोर बाजाराजवळ असलम खान व अफसर खान यांच्या मालकीचे रोहीत रोडवेज व सिंग ट्रान्सपोर्ट असून रस्त्याच्या लगत ट्रान्सपोर्टच्या अनेक ट्रक उभ्या होत्या. मध्यरात्री 11.45 वाजेच्या सुमारास अज्ञात तरुणांनी दारुच्या नशेत या ट्रकच्या काचा फोडून ट्रकचालक मोहम्मद हारुन मगर खॉन रा.हरियाणा यांच्यासह दोघांना मारहाण केली. एमआयडीसी पोलिसात तक्रार

ट्रान्सपोर्ट मालकासह चालकांनी याबाबतची तक्रार एमआयडीसी पोलिसात दाखल केली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असून तीन-चार तरुण दारुच्या नशेत काचा फोडतांना दिसून येत आहे. यातील एका तरुणाला चौकशीसाठी एमआयडीसी पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून उर्वरित संशयि तांचा शोध सुरु आहे. या ट्रकच्या फोडल्या काचा

8ढोर बाजाराजवळील जगवाणी नगरच्या रस्त्याच्या कडेला रोहीत रोडवेज व सिंग ट्रान्सपोर्टच्या ट्रक लागल्या. अज्ञात तरुणांनी दारुच्या नशेत एचआर 38 एस 6606, एचआर 55 एडी 0428, एनएल 01 एडी 680, एमएच 19 झेड 1776, एमच 30 एबी 69,9 एमएच 36 एफ 1440, एमएच 40 एन 7707,एनएल 02 क्यू 0179, एचआर 38 एस 3741,एचआर 38 एस 9798, एच 38 व्ही 5156 या ट्रकच्या काचा फोडल्या असून ट्रकचालकांना देखील मारहाण करण्यात आली आहे. चौघांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई

8 ट्रकच्या काचा फोडल्याप्रकरणी ट्रकचालक राजीवकुमार राजेंद्र प्रसाद यांच्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हे शोध पथकातील कर्मचार्‍यांनी तात्काळ तपासचक्रे फिरवून अयोध्यानगरातील अमोल सुर्यवंशी या तरुणासह तीन अल्पवयीन तरुणांना ताब्यात घेतले. या चारही तरुणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. परिसरात ट्रकचालकांना मारहाणीच्या घटना

8 जगवानीनगर, ढोर बाजाराजवळ रस्त्याच्या दोन्ही बाजुला ट्रान्सपोर्टच्या ट्रक उभ्या राहतात. अनेकवेळा रात्रीच्या वेळी टवाळखोर तरुणांकडून ट्रकचालकांना मारहाण करून किरकोळ लुटीच्या घटना या परिसरात नेहमी घडत असतात. त्यामुळे ट्रकचालक त्रस्त झाले आहे. या टवाळखोरांचा कायमस्वरुपी बंदोबस्त करण्याची मागणी ट्रकचालकांकडून होत आहे.

