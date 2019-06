जळगाव कारागृह कैदी चिंग्याचे हॉटेलात मद्यपान अन् त्यानंतर युवकाला डांबून मारहाण Nikhil Wani Share











जळगाव । कारागृहातून तारखेवर आलेल्या संशयित आरोपी चिंग्याने न्यायालयीन कामकाज आटोपल्यानंतर हॉटेलमध्ये मद्यपान केले. त्यानंतर तुकारामवाडी येथे जावून युवकाला मारहाण करीत त्याला कारमध्ये बळजबरीने डांबून ठेवून कारागृहाकडे सोडले. याप्रकरणी शुक्रवारी सायंकाळी कारागृह संशयित चेतन आळंदे उर्फ चिंग्या, गोलू उर्फ लखन मराठे, व एका पोलीस कर्मचार्‍यांविरुध्द अपहरण करून मारहाण केल्याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान याप्रकरणी हॉटेल, घटनास्थळ व कारागृहाबाहेरील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्यात येणार आहे. खुनाच्या गुन्ह्यात कारागृहात असलेला संशयित आरोपी चेतन सुरेश आळंदे उर्फ चिंग्या रा. गणेशवाडी, गोलू उर्फ लखन दिलीप मराठे रा. शिवाजी नगर हे दोघे गुरुवारी तारखेवर न्यायालयात हजर झाले होते. न्यायालयीन कामकाज आटोपल्यानंतर दोघे पोलीस बंदोबस्तासह त्याच्या मित्राच्या खासगी वाहनाने सायंकाळी 6.30 वाजेच्या सुमारास कोर्ट चौकातील मोराको हॉटेलजवळून शहरातील भजे गल्ली परिसरातील एका हॉटेलमध्ये आले. त्यानंतर दोघांनी याठिकाणी यथेच्छ मद्यपान केले. त्यानंतर चेतन आळंदे याची पत्नी तुकारामवाडी येथे माहेरी आली असल्याने तो सासु-सासरे यांच्याकडे भेटण्यासाठी त्याच्या ताब्यातील एमएच 19 सीयू 8500 कारने याठिकाणी आला होता. पत्नीशी वाद झाल्यानंतर दारुच्या नशेत असलेल्या चेतन याने घराबाहेर उभ्या असलेल्या काही तरुणांना अश्लिल शिवीगाळ केली. यावेळी अरुण गोसावी उर्फ चिन्या हा त्याच्या मित्रांसोबत उभा असतांना चेतन आळंदे व लखन मराठे या दोघांनी अरुण याला शिवीगाळ करीत मारहाण केली. त्यानंतर त्याला एमएच 19 – सीयु 8500 क्रमांकाच्या कारमध्ये बळजबरी बसवून त्याला बेदम मारहाण करीत कारागृहाच्या गेटपर्यंत नेवून रात्री 1 वाजता त्याला सोडून दिले हेते. तसेच याबाबत ‘कोणाला सांगितल्यास तुला जीवे ठार मारेल’ अशी धमकी दिली होती. त्याप्रकरणी शुक्रवारी रात्री प्राथमिक चौकशीनंतर एमआयडीसी पोलिसात चेतन सुरेश आळंदे उर्फ चिंग्या, गोलू उर्फ लखन दिलीप मराठे व पोलीस कर्मचार्‍याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारागृहातील कैद्यासोबत पोलिसांचेही मद्यपान

कारागृह कैदी संशयित आरोपी चेतन आळंदे व लखन मराठे यांच्यासोबत आलेले न्यायालयात आलेले पोलिसांनीही कैद्यांसोबत हॉटेलमध्ये मद्यपान केले. त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत पोलीस खासगी वाहनाने फिरत होते. मारहाणीच्या घटनास्थळी देखील यातील एक कर्मचारी याठिकाणी उपस्थित होता. रात्री 1 वाजता या दोन्ही पोलीस कर्मचार्‍यांनी या दोन्ही संशयितांना कारागृहात सोडले. चेतन आळंदे सुरुवातीपासून पोलिसांसाठी डोकेदुखी

हाणामारी, प्राणघातक हल्ला व खूनाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेला चेतन आळंदे हा सुरुवातीपासून पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. कारागृहात असतांना देखील त्याचे पराक्रम सुरु आहे. खूनाच्या घटनेअगोदर चेतन आळंदे याच्यावर हद्दपारीची कारवाई करण्यात आली होती. कारागृहात असतांना देखील तो पोलीसांना त्रासदायक ठरत आहे. पोलिसांचे कारागृह अधीक्षकांना पत्र

एमआयडीसी पोलीस स्टेशनला दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यासंबंधी पोलीसांनी कारागृह अधीक्षक यांना पत्र देवून कारागृह कैदी संशयित आरोपी चेतन आळंदे व लखन मराठे हे दोघे कोणत्या-कोणत्या तारखेला किती वाजता न्यायालयात गेले? व किती वाजता न्यायालयातून कारागृहात परतले याबाबतची माहिती मागविली आहे. तसेच गुन्ह्यात वापरलेल्या कारमालकाचा देखील पोलीस शोध घेत आहे.

