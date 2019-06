जळगाव आडगावात दंगल; 89 जणांना अटक Nikhil Wani Share











यावल । तालुक्यातील आडगाव येथे बुधवारी दोन गटात दंगल झाली. या प्रकरणात दोन्ही गटातील 89 जणांना अटक करण्यात आले आहे. गावात तणावपुर्ण शांतता आहे. तसेच पोलीस बंदोबस्त वाढवला आहे. यावल तालुक्यातील आडगाव गावातील मुख्य चौकात बुधवारी रात्रीच्या सुमारास पुर्ववैमनस्यातून दोन गटात वाद झाला. त्यानंतर चौकातील काही दुकानांवर दगडफेक करण्यात आली. दंगलखोरांनी काही शेतकर्‍यांच्या केळी पिकांचे नुकसान केले. दंगलीत झालेल्या दगडफेकीत काही जण जखमी झाल्याचे वृत आहे, फैजपुर उपविभागीय पोलीस अधिकारी नरेंद्र पिंगळे घटनास्थळी गेले आहे. घटनेची माहीती मिळताच पोलीस अधिक्षक डॉ.पंजाबराव उगले व अप्पर पोलीस अधिक्षक रोहीत मतानी यांनी तात्काळ आडगाव येथे घटनास्थळी भेट दिली. पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी सांगितले की, गावातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. यावल पोलिस स्टेशनला दंगलीचा गुन्हा दाखल झाला असून यात चंद्रकांत पाटील, अशा पाटील, सुधीर पाटील, अशोक पाटील, गोकुळ पाटील, सतीश पाटील, सुनील पाटील, दीपक पाटील, अमोल पाटील, गुणवंत बेंडाळे ,नितीन पाटील, शामकांत पाटील, सुनील पाटील, भूरेखा महाराज, पवन शिंदे, समाधान पाटील, विशाल पाटील ,निलेश पाटील, हे सर्व राहणार आडगाव तालुका यावल व यात अनोळखी दहा ते पंधरा जणांविरूध्द अमिना रमजान तडवी (वय 60) यांनी फिर्याद दिल्याने यावल पोलिसात भाग पाच नंबर भा.द. वि. कलम 143, 147, 149, 337 ,324, 323, 294, 504, 506, 427 प्रमाणेसह अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा कलम प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. तर दीपक सुनील शिंदे राहणार आडगाव यांनी पोलीस स्टेशनला फिर्याद दिल्यावरून संजू गोबा तडवी, जावेद तडवी, जुम्मा तडवी, जुम्मा नथ्थु तडवी, सुभान गंभीर तडवी, सुना गोबा तडवी, आरीफ तडवी, जावेद समशेर तडवी, सुपडू तडवी ,वसीम मुकद्दर तडवी, सिकंदर तडवी, हुसेन तडवी, रज्जाक अकबर तडवी, हमजान गोबा तडवी, रमजान तडवी, सादीक तडवी, , हकीम तडवी, जहाँगीर तडवी, राजु तडवी, गुलशेर तडवी, नथू रमजान तडवी, अकील तडवी, अकील सुभान तडवी, सर्व राहणार आडगाव तालुका यावल तर असलम अमिन तडवी राहणार सावखेडा सिम तालुका यावल व इतर अनोळखी 25 ते 30 जण नाव माहित नाही या लोकांनी आडगाव येथे गावातील मरीमाता मंदिर चौकात रोडावर वर फिर्यादीच्या राहत्या घरात फिर्यादीचे काकाचा मुलगा गिरीश शशिकांत शिंदे दिनांक 5/6/2019 झालेल्या वसीम सुपडू तडवी त्यांच्याविरुद्ध दिलेल्या राग येऊन फिर्यादीचा राग येऊन वसीम तडवी यांनी फिर्यादी यांच्या घरासमोर बेकायदेशीर मंडळी जमवून लाठ्या काठ्या दगड जमवून त्यांच्या फिर्यादी व त्यांचे काका यांच्या घरात घुसून मारहाण केली व घरातील महिलांचे विनयभंग केला म्हणून पुन्हा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. दंगलीतील जखमी

या दंगलीत जखमी झालेले दिपक सुनिल शिंदे, सोनू भगवान पाटील, गिरीश राजेंद्र पाटील, महेश प्रकाश कोळी, महेश रघुनाथ पाटील (सर्व रा. आडगाव) दुसर्‍या गटातील जखमींची नावे अमिना रमजान तडवी, सुभान गंभिर तडवी, अकील सुभान तडवी, अरमान तडवी (रा. आडगाव)

