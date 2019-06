जळगाव वेले-चहार्डी रस्त्यावर व्यापार्‍यांवर सशस्त्र दरोडा; सहा तासात मुसक्या आवळल्या; पिस्तूलच्या धाकाने लूटमार Nikhil Wani Share











चोपडा । शेळ्या, मेंढ्यांचे व्यापारी हैद्राबाद येथून शेळ्या विकून चहार्डीकडे परत येत असतांना वेले-चहार्डी रस्त्यावर बुधवारी पहाटे 5 वाजता साखर कारखान्याच्या गेटजवळ रस्त्यात दगड टाकून महिंद्र पिकअप गाडी अडवून पिस्तूलचा धाक धाकवून सळईने मारहाण करून व्यापार्‍यांकडून तीन लाख 60 हजाराची रोकड हिसकावून पसार होत असतांना दरोडेखोर व व्यापारी यांच्यात झालेल्या झटापटीत रोकडचे गासोडे खाली पडल्याने घाबरून दरोडेखोर पळून गेले. यावेळी दरोडेखोरांनी गावठी पिस्तूलचा वापर करत हवेत गोळीबार केला. पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवून सहा तासातच दरोडेखोरांचे बिंग फोडले असून दरोड्यात जी गाडी अडवली गेली त्याच गाडीत मागे बसलेला छोटू बापू धनगर (रा.चहार्डी) याने लुटीचे नियोजन केल्याची कबुली दिल्याने गुन्हा उघडकीस आल्याची माहिती चाळीसगावचे अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन गोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी सहाय्यक पोलीस अधीक्षक सौरवकुमार अग्रवाल, एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक बापू रोहम उपस्थित होते. संशयितांना लवकरच ताब्यात घेवू, असे श्री.गोरे यांनी सांगितले. चहार्डी येथील दिलीप काशिनाथ धनगर (वय 50) व त्यांचे हातेड बु. येथील भागीदार कलीम खाटीक (वय 32) हे दोघे शेळ्या व मेंढ्या खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्यांनी चहार्डी शिवारातून 100 शेळ्या, मेंढ्या खरेदी केल्या होत्या. खरेदी केलेल्या शेळ्या कलीम खाटीक यांचे काका बाबू खाटीक यांच्या मालकीच्या महिंद्रा पिकअप (क्र.एम एच 18 बी जे 0668) मध्ये भरून दिलीप धनगर, कलीम खाटीक व ड्रायव्हर संतोष ओंकार जाधव व छोटू बापू धनगर असे सर्व जण दि. 2 जून रोजी सायंकाळी 4 वाजता विक्रीसाठी हैद्राबाद येथे घेऊन गेले होते. दि.4 जून रोजी सकाळी 10 वाजता सर्व जण हैद्राबाद पोहचून शेळ्या, मेंढ्यांची विक्री करून त्यांना तीन लाख 70 हजार रुपये रोख मिळाले. त्यापैकी दिलीप काशिनाथ धनगर व त्यांचा भागीदार कलीम खाटीक यांनी 10 हजार रूपये परतीच्या प्रवासासाठी गाडीच्या डिझेल करीता खिशात ठेवून उर्वरित तीन लाख 60 हजार रुपये बागायतदार रुमालामध्ये बांधून गाडीच्या डिक्कीत ठेवले. हैद्राबाद येथून महिंद्रा पिकअपने सर्वजण चहार्डीकडे परतीच्या प्रवासाला निघाले. सिल्लोड, नेरी, एरंडोल व धरणगावमार्गे येत असतांना दि.5 जून रोजी पहाटे 5 वाजता वेले-चहार्डी रस्त्यावर साखर कारखान्याच्या गेटजवळ मोठेमोठे दगड ठेवून पिकअप गाडी अडविण्यात आली. यावेळी लपलेल्या तीन तोंड बांधलेल्या दरोडेखोरांनी गाडी जवळ जाऊन एक जण ड्रायव्हर संतोष जाधवकडे तर एक जण कॅबिनमध्ये दरवाज्याजवळ बसलेले दिलीप धनगर यांचेजवळ जाऊन पिस्तूल डोक्याला लावून खाली उतर असे सांगितले. यावेळी एक जण गाडीच्या पुढे उभा राहिला. दिलीप धनगर खाली उतरताच त्याच्या डाव्या पायावर दरोडेखोराने हातातील सळईने गुडघ्या जवळ दोन तीन वार केले. यात ते गंभीर जखमी झाले. यावेळी धनगर यांच्या पँटच्या खिशातील सात हजार रुपये दरोडेखोरांनी काढून घेतले. तर त्यांच्या जवळ कॅबिनमध्ये बसलेले कलीम खाटीक व ड्रायव्हर संतोष जाधव यांना देखील पिस्तूलधारी दरोडेखोराने खाली उतरण्यास भाग पाडले. पिस्तूलचा धाक दाखवून संतोष यास पळ असे सांगितल्याने ड्रायव्हर घाबरून पळून गेला. पिस्तूलधारी दरोडेखोरांनी गाडीच्या कॅबिनची झडती घेत असतांना ड्रायव्हर सीटच्या बाजूला रुमालात बांधून ठेवलेले तीन लाख 60 हजार रुपये काढून घेतले. नंतर दोन्ही दरोडेखोरांनी कलीम खाटीक यास सळईने मारहाण करीत त्यांच्या खिशातील मोबाईल व खिशातील तीन हजार रुपये काढून घेतले. यावेळी दरोडेखोर रुमालात बांधलेल्या तीन लाख 60 हजार रुपयांचे गासोडे घेऊन दोन मोटर सायकलींवर बसून पळून जात असतांना कलीम खाटीक यांनी दरोडेखोरांचा पाठलाग करीत दगड मारला. यात दरोडेखोराला दगड लागल्याने पैशांचे गासोडे खाली पडल्याने कलीम खाटीक यांनी दरोडेखोरांशी झटापट करीत ते उचलून पळ काढला. यावेळी घाबरून दरोडेखोर पसार झाले. घटनेचे वृत्त कळताच जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.पंजाबराव उगले, चाळीसगाव विभागाचे अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन गोरे, सहाय्यक पोलीस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक बापू रोहोम, पोलीस निरीक्षक विनायक लोकरे, पोलीस उपनिरीक्षक रामेश्वर तुरनर, यादवराव भदाणे, पोलीस उपनिरीक्षक सुधाकर लहारे, हवालदार चंद्रकांत पाटील, विजय पाटील, नारायण पाटील, रामचंद्र बोरसे, किरण चौधरी, नरेंद्र वारुळे, दादाभाऊ पाटील, प्रकाश महाजन, विकास वाघ, मनोज दुसाने, रवींद्र गिरासे, दिनेश बडगुजर, विनयकुमार देसले, महेश पाटील, प्रवीण हिवराळे, मुरलीधर बारी, साहेबराव चौधरी, शहर पोलीस स्टेशनचे मधुकर पवार, सुनील कोळी, सुनील पाटील, राजू महाजन, प्रवीण मांडोळे, विलेश सोनवणे, संदेश पाटील, वेलचंद पवार, रवींद्र पाटील, शाम पवार, विठ्ठल धनगर, जयदीप राजपूत, संगिता पवार, जनुराम मोरे, समीर पाटील व तुषार गिरासे या पोलीस कर्मचार्‍यांनी घटनास्थळ गाठून गुन्ह्याची माहिती घेतली. दरोडा प्रकरणात पोलिसांनी चहार्डी येथील छोटू बापू धनगर याला ताब्यात घेतले. खाकीचा धाक दाखवताच त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवून मोबाईल लोकेशनवरून अवघ्या सहा तासात राजेश भिल (रा.चहार्डी) या संशयितास अटक केली. दोन संशयितांच्या तपासासाठी पोलिसांची दोन पथके रवाना झाली आहेत. याबाबत चोपडा शहर पोलीस स्टेशनला दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान दरोडेखोरांनी सळईने मारहाण केल्याने जखमी झालेले दिलीप काशिनाथ धनगर व कलीम खाटीक यांचेवर चोपडा उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

Tags: