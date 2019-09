जळगाव बोढरेच्या बालकाचा खून अनैतिक संबंधातूनच! Nikhil Wani Share











चाळीसगाव | तालुक्यातील बोढरे येथील ऋषीकेश पंडीत सोनवणे या ८ वर्षाच्या बालकाचे अपहरण करून खून केल्या प्रकरणी आरोपीने तब्बल दोन महिने पोलिसांची दिशाभूल केली. दोन महिन्यानतंर आरोपीला पोलिसानी अटक केली. अटकेनतंरही त्याने गुप्तधनासाठीची खून केल्याचा बनाव करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू पोलिसांनी परिस्थिती जन्य पुराव्यावरुन खूनामागचे खरे कारण शोधून काढले. आणि अनैतिक संबंधातूनच ऋषीकेशचा खून संतापाच्या भरात केल्याची कबूली त्याने पोलिसांनी दिली. ज्योतीसींग उर्फ ज्योतीलाल उखूर्डू चव्हाण(३९) रा. बोढरे असे अरोपीचे नाव आहे. चाळीसगाव ग्रामीण पोलिसांनी आरोंपीला न्यायालयात हजर केले असता, त्याला नऊ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती पत्रपरिषदेत अप्पर पोलीस आधिक्षक संदिप गोरे यांनी दिली. चाळीसगाव ग्रामीण पोलिसांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून पोलीसांनी शर्तीचे प्रयत्न करून, या खुनाचे गुढ शोधून काढले आहे. तालुक्यातील बोढरे येथील ८ वर्षीय बालक ऋषीकेश पंडीत सोनवणे हा दि २८ जुन रोजी सायंकाळी ६ वाजेच्या सुमारास त्याचे वडील पंडीत सोनवणे यांच्याकडुन २ रुपये घेवुन चॉकलेट घेण्यासाठी दुकानात जातो असे सांगुन घरुन गेला होता.तेव्हा पासून तो सापडत नव्हता, त्यानंतर ग्रामीण पोलीसांना कन्नड घाटात दस्तुर फाट्याजवळ गोणपाटात प्रेत असल्याची माहिती मिळाली. ते प्रेत ऋषीकेशचे होते. त्यांचा खून करून प्रेत एका गोणीत भरून ती गोणी कन्नड घाटाच्या पायथ्याशी दस्तुरी फाट्यावजवळील एका नाल्यात फेकून दिले व संशय येवू नये म्हणून या गोणीवर दगड ठेवून दिल्याचे आढळून आले. हा प्रकार नरबळीतून किवा गुप्तधनासाठी झाल्याची चर्चा सुरुवातीपासून होती. पोलीसांनी अथक परिश्रम घेऊन गुप्त माहितीच्या आधारे दि.३०/०८/२०१९ रोजी ज्योतीसींग उर्फ ज्योतीलाल उखूर्डू चव्हाण याला अटक केली. आरोपींने अनैतिक संबंधातून बालकाचा खून केल्याची कबुली दिली असून खूनासाठी वापरलेले हत्यार पोलिसांना काढून दिले आहे. अनैतिक संबंधातून खून-चाळीसगाव ग्रामीण पोलीस गेल्या दोन माहिन्यांपासून आरोंपीच्या शोधात होते. परंतू त्यांच्या हातात काही एक माहिती लागत नव्हती. त्यांनी आरोंपीची माहितीसाठी एक लाखांचे बक्षिस देखील ठेवले होते. परंतू तरी देखी महिती मिळत नव्हती. गेल्या काही दिवसांपूर्वी पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाली आणि त्याच्या आधारावरच बोढरे गावातूनच ज्योतीसींग उर्फ ज्योतीलाल उखूर्डू चव्हाण याला खात्री झाल्यानतंर ताब्यात घेतले. ज्योतीसींग याला ताब्यात घेतल्यानतंर त्याने मी गुप्तधानासाठीच खून केल्याची माहिती देवून पोलिसांची दिशाभूल केली. तसेच यात अजुनही तीन ग्रामस्थ शामिल असल्याचा बनाव केला. याच माहितीवरुन मंगळवारी पोलीस अधिक्षक डॉ.पंजाबराव उगले यांनी बोढरे येथे घटनास्थळी जावून आरोंपी ची उलट तपासणी केली. तसेच चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस स्टेशनला बंद कमर्‍यात तब्बल तीन ते चार तास आरोपींची कसून चौकशी केली. यावेळी अप्पर पोलीस अधिक्षक संदिप पाटील, उपविभागीय पोलिस आधिखारी श्री.गांवडे, पोलीस निरिक्षक प्रताप शिकारे, पो.नि.विजयकुमार ठाकुरवाड आदि उपस्थित होते. संशयित आरोपींची तपासणी केल्यानतंर पोलिसांना मुख्य आरोपीबाबत घटनाक्रम व मोबाईल लोकेशनची तपासणी केली. त्यावरुन कुठलीही लिंक लागत नव्हती. मग शेवटी ज्योतीसींग पोलीसी खाक्या दाखविल्यानतंनर त्याने अनैतिक संबंधातून खून केल्याची कबूली दिली. कुर्रर पद्धीतने केला खून- ऋषीकेशला आरोपी ज्योतीसींगचे एका महिलेसोबतचे अनैतिक संबंधाबाबत माहिती पडले होते. त्यामुळे योतीसींगच्या मनात ऋषीकेश बद्दल प्रचंड राग निर्माण झाला होता. दि २८ जुन २०१९ रोजी गावात ग्रामस्थांची पाणी भरण्याची गडबड असताना, ऋषीकेशला त्याने गाडीवर बसवून शेतातील एका पडक्या झोपड्यात नेले. त्याठिकाणी सुरुवातीला त्याने ऋषीकेशचा हाताने गळा आवळला. गळा आवळल्यानतंर ऋषीकेश बेशुद्ध पडला. परंतू योतीसींगला वाटले तो मेला. आणि ऋषीकेशच्या शरिरात प्राण असतानाच त्याने ऋषीकेचे लिंग कापलेे व डोळे देखील काढले होते. तसेच त्यांचे दोन्ही हात माडींना घड्ड दोरांने बाधून, गुन्हा दडपण्यासाठी मृतहेद नतंर कन्नड घाटाच्या पाथ्याशी शेतातील विहिरी लगत फेकून दिला. हे सर्व त्याने पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी केले. पोलिसांचा यशस्वी तपास- गुन्हांतील आरोपीला शोधून काढण्यासाठी पोलिसांपुढे मोठे आव्हान होते. कारण याप्रकरणा स्वता; आय.जी.चे लक्ष होते. पोलिसांनी आरोपीच्या शोधासाठी बोढरे गावातील तब्बल शंभर ग्रामस्थांची दोन महिन्यात कसून चौकशी केली. परंतू कुठलाही धागा-दौरा हाती लागत नव्हता. आरोपी पोलिसांच्या नजेर समोर असून देखील त्याला ते पकडून शकत नव्हते. कारण अरोपीने पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी गुप्तधनासाठीच खून झाल्याचा भासवले होते. खून्याबाबत कुठलाही सुगावा लागत नसल्यामुळे पो.अधिक्षक डॉ.पंजाबराव उगले, अप्पर पो.अधिक्षक सचिन गौरे, उपविभागीय पो.अधिखारी गंवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरिक्षक प्रताप शिकारे यांनी एक पथक तयार केले. या पथकात पो.उपनिरिक्षक हर्षा जाधव, पोहेकॉ. युवराज नाईक, पोना नितीन आमोदकर, गोकूळ सोनवणे, शांताराम पवार, मालती बच्छाव आदिचा समावेश होता. तसेच गावात २४ गुप्तहेर पाठविण्यात आले. त्यानतंर पोलिसांना ऋषीकेशला गाडीवरुन बसवून ज्योतीसींग घेवून जाताना प्रत्यक्षात पाहणार एकाची माहिती मिळाली. त्यांच्याकडून माहिती मिळाल्यानतंर ज्योतीसींगला पोलिसांनी दोनदा ताब्यात घेतले. परंतू तरी देखील ज्योतीसींगने पोलिसांची दिशाभूल केल्यामुळे त्याला सोडून देण्यात आले होते. परंतू परिस्थितीजन्य पुराव्यावरुन ज्योतीसींग पोलिसांनी अटक केली आणि त्याल खाक्या दाखविल्यानतंर त्याने खूनामागचे खरे कारण सांगत कबूली दिली.

