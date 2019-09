जळगाव चाळीसगावात शिवपुतळ्याचा विषय झाला ऐकण्याचा! Nikhil Wani Share











चाळीसगाव | चाळीसगाव नगरपरिषदेची दोनवेळा रद्द झालेली सभा शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत ‘शिवपुतळा’ या विषयावरुन सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये शिवपुतळ्यासंबंधित पहिली वर्कऑर्डर रद्द व नवीन वर्कऑर्डर काढण्यावर चांगलीच खडाजंगी झाली. गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरवासीयांमध्ये शिवपुतळ्याबाबत चर्चा व संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हा विषय फक्त ऐकण्याचाच आहे की, प्रत्यक्षात शिवपुतळादेखील उभा राहील, असा प्रश्‍न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. त्यामुळेच सभेत काय निर्णय होतो, हे ऐकण्यासाठी व पाहण्यासाठी सभागृहाच्या खिडकीत नागरिकांनी एकच गर्दी केली होती. चाळीसगाव नगरपरिषदेची स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी ६ रोजी सकाळी ११ वाजता नगराध्यक्षा आशालता चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी प्रभारी मुख्याधिकारीत विकास नवाळे, उपनगराध्यक्षा आशाबाई चव्हाण, शहवि आघाडीचे गटनेते राजीव देशमुख, भाजपाचे गटनेते संजय पाटील यांच्यासह स्थायी समितीचे सदस्य सुरेश स्वार, घृष्णेश्‍वर पाटील, वैशाली राजपूत, अरुण अहिरे, चिरागउद्दीन शेख, विजया पवार आदी उपस्थित होते. स्थायी समितीच्या सभेत एकूण २३ विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. परंतू मागील दोन सभा ज्या विषयांमुळे रद्द झाल्यात, तो शिवपुतळ्याच्या विषयाला सभेत सुरुवातीपासून गोंधळ सुरु झाला. न.पा.तर्फे वर्कऑर्डर देण्यात आलेला औरंगाबाद येथील पुतळा रद्द करण्यात आल्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमेकांची उणी-दुणी काढली. शवि आघाडीचे गटनेते राजीव देशमुख यांनी औरंगाबाद येथील पुतळ्याबाबत अनेक मुद्दे सभागृहात उपस्थित करुन, शिवपुतळ्याचा विषय सर्वांसमोर घ्या, अशी मागणी केली. तर घृष्णेश्‍वर पाटील यांनी औरंगाबादचा शिवपुतळा रद्द होण्यामागे तांत्रिक बाब असल्याचे स्पष्ट केले. सभेत दोन्हीकडील सदस्य हे पुतळा शहरात उभा राहण्यासाठी सकारात्मक होते. परंतू सभेत एकमेकांची उणी-दुणी काढून, वेळ मारुन नेत असल्याचे दिसून येत होते. तसेच राजीव देशमुख यांनी वेळोवेळी शिवपुतळा मंजुरीबाबत व संकल्पनेबाबत सभागृहात पत्र दिली आहेत. परंतु त्या पत्रांची नोंद घेण्यात न आल्यामुळे हा मुद्दा उपस्थिती करुन त्यांनी सत्ताधार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले. मात्र, सत्ताधार्‍यांमध्येच एकमत नसल्याने त्यांना यावर काही एक उत्तर देता आले नाही. तसेच दोनवेळा मिटींग रद्द होण्यामागचे कारणदेखील स्पष्ट करता आले नाही. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांकडूनच पुतळ्याबाबत संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचे सर्वांना दिसून आले. प्रत्येक स्थायी समितीच्या सदस्याला जर शिवपुतळा व्हावा, असा वाटत आहे. मग कुठली अडचण निर्माण होत आहे, असा प्रश्‍न उपस्थित करुन शिवपुतळ्याच क्ले डोमो बघून पुतळा बनवा, असे मत आशालता चव्हाण यांनी माडले. तर राजीव देशमुख व सुरेश स्वार यांनीदेखील त्वरित शिवपुतळ्याचा विषय मार्गी लावा, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर शिवपुतळ्याची संकल्पना पाहण्याचे ठरले, त्यानुसार सर्व सदस्य हे सभागृहात संकल्पना पाहण्यासाठी गेले. याठिकाणी शिवपुतळ्यासंबंधी निविदाधारक उपस्थित होते. यात समरद पाटील धुळे, गर्गे आर्ट स्टुडिओ नाशिक, कलासंस्कार आर्ट स्टुडिओ पुणे हे उपस्थित होते. प्रत्येकालनी आपल्या संकल्पना मांडल्यानंतर सर्व सदस्यांनी प्रत्यक्षात आर्ट स्टुडियोत जाऊन पुतळ्याचे मॉडेल बघितले जाईल आणि त्यानंतर पुतळ्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे मत मांडले. त्यानुसार येत्या १४ तारखेला सर्व सदस्य प्रत्यक्षात शिवपुतळा पाहण्यासाठी नाशिक, धुळे व पुणे येथे जाणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. सत्ताधार्‍यांमध्येच तू तू-मैं मैं स्थायी समितीच्या सभेत सत्ताधारी गटनेते संजय रत्नसिंग पाटील, अरुण अहिरे व घृष्णेश्‍वर पाटील यांच्यात अनेकदा शिवपुतळ्यावरुन तू तू-मैं मैं झाली. घृष्णेश्‍वर पाटील यावेळी एकाकी पडले होते. गटनेते संजय पाटील यांनी घृष्णेश्‍वर पाटील यांना ‘इतके बोलत आहात, तुम्हीच शूरवीर आहात का?’ असा प्रश्‍न उपस्थिती करुन, विरोधकांच्या भुवया उंचावल्या. सत्ताधार्‍यांमध्येच शिवपुतळ्यावरुन अंतर्गत वाद होत असतील तर शिवपुतळा होणार कसा, असा प्रश्‍न यावेळी विरोधकांनी उपस्थित केला. तसेच सत्ताधार्‍यांचे शिवपुतळा विषयावर वाद करण्याचे नेमके कारण काय? असा प्रश्‍न नागरिकांना पडला आहे. लवकरच पुतळा बसविणार सर्व सदस्यांनी पुतळ्याबाबतची संकल्पना बघितली आहे. येत्या १४ तारखेला पुतळा बघण्यासाठी आम्ही सर्व सदस्या निविदाधारकांकडे जाणार आहोत. त्यानंतर पुतळ्याबाबत सर्वांनुमते निर्णय घेण्यात येईल. जितक्या लवकरच शक्य होईल, तितक्या लवकर पुतळा बसविण्याचा आमचा मानस असल्याचे नगराध्यक्षा आशालता चव्हाण यांनी सांगितले. एकत्रित निर्णय घ्यावा चाळीसगावकरांच्या भावना लक्षात येन सर्वांनी एकत्रितरीत्या निर्णय घ्यावा. महाराजांचा पुतळा बसविण्यासंदर्भातील सर्व न.पा.ने सर्व परवानग्या घ्याव्यात. गेल्या दोन बैठकीत सत्ताधार्‍यांमध्येच एकमत होत नसल्यामुळे हा निर्णय लांबत आहे. त्यामुळे ताबडतोब यावर निर्णय घेन महाराजांचा पुतळा बसविण्यात यावा, हिच अपेक्षा असल्याचे मत शविआचे गटनेते राजीव देशमुख यांनी सांगितले.

