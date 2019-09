जळगाव चाळीसगाव येथे सेंट्रिंग चोरीप्रकरणी तिघांना अटक Nikhil Wani Share











चाळीसगाव | जग प्रसिध्द छायाचित्रकार केकी मूस बंगल्या परिसरात नविन बांधकाम सुरु आहे. बांधकाम कामावरील सुमारे १ लाख ५८ हजार रूपये किंमतीचे सेट्रींग साहित्य चोरून नेल्याचा प्रकार उघडकिस आला होता. याप्रकरणी चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशनला अज्ञात चोरट्यांविरोधात चोरीचा गुन्हा दाखल होताच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीसांनी शिताफीने तपास करून या चोरीतील संशयित तीन आरोपींना अटक केली. शहरातील रेल्वे स्टेशनच्या बाजुला असलेल्या जगप्रसिद्ध चित्रकार केकी मूस यांच्या बंगल्याच्या नुतनीकरणाचे काम सध्यस्थिती सुरु असून सदर ठिकाणी सेंट्रीग बांधकामासाठी लागणारे साहित्य हे बंगल्याच्या बाजुला असलेल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये ठेवलेले असतांना अज्ञात चोरट्यांनी साहित्य चोरून नेले. हा प्रकार ठेकेदार सुजीत वर्मा यांना कळाल्यावर त्यांनी कामगार दगडू ठाकरे यांना ही माहीती दिली. ठाकरे यांनी चाळीसगाव येथे धाव घेतली असता पत्र्याच्या शेडमध्ये असलेले सेंट्रीगचे साहित्य कुणीतरी चोरून नेल्याचे आढळून आले. त्यात १ लाख २३ हजार रूपये किंमतीचे सेंट्रीग कामाचे लोखंडी चॅनल ४१ नग व ३५ हजार रूपये किंमतीचे ३५ लोखंडी मुंडे असा एकूण १ लाख ५८ हजार रूपये किंमतीचे सेंट्रीग साहित्य अज्ञात चोरट्यांनी दि.२२ रात्री १० ते २३ ऑगस्टच्या सकाळी ८.३० वाजेच्या दरम्यान कुणीतरी अज्ञात चोरट्यांनी संमतीशिवाय, लबाडीच्या इराद्याने चोरून नेले. याप्रकरणी दगडू ठाकरे यांनी चाळीसगाव शहर पोलीस स्टेशनला धाव घेत चोरीची फिर्याद दिली. त्यावरून भादंवि कलम ३८० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास जळगावच्या स्थानिक गुन्हा शाखेचे पोलीस करीत असतांना स्थानिक शाखेचे पोलीस निरीक्षक बापु रोहम यांनी हवालदार अनिल जाधव, सुधाकर अंबोरे, रविंद्र पाटील, पोना. दादाभाऊ पाटील,पोकॉ महेश पाटील, अशोक पाटील यांना जिल्ह्यात होत असलेल्या घरफोडी व चोरीच्या गुन्ह्यातील गेल्या मालाचा व चोरट्यांचा शोध घेण्याबाबत आदेश दिला. हे पथक जळगाव तालुका पोलीस स्टेशन हद्दीत गस्त घालत असतांना दीपक छगन कोळी (२२) रा. कानसवाडा ता.जि. जळगाव या तरुणाने चाळीसगाव येथील सेंट्रीग साहित्य सुमारे १५ दिवसापूर्वी चोरून ४०७ गाडी क्रमांक एमएच.०४ सी.पी.४५०२ मध्ये भरून ते ते सामान शेळगाव ता.जि.जळगाव येथे आणल्याची गुप्त माहिती मिळाली. त्यावरून पथकाने साफळा रचून दीपक कोळी यास ताब्यात घेतले व त्याची सखोल विचारपूस केली असता, त्याने त्याचे साथीदार शेखर वासुदेव कोळी व विशाल दिलीप कोळी यांच्यासह चाळीसगाव येथील रेल्वे स्टेशनच्या बाजुला असलेल्या केकीमूस बंगल्याच्या पत्री शेडमधील सेंट्रींग सामान चोरून आणल्याची कबुली दिली. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने हा १ लाख ५८ हजार रूपये किंमतीचे ४१ नग लोखंडी चॅनल व ३५ नग लोखंडी मुंडे सेंट्रीग साहीत्य तसेच २ लाख ५० हजार रूपये किंमतीची ४०७ असा ऐवज जप्त केला. दीपक कोळी याच्या साथीदारांचा शोध घेतला असता शेखर वासुदेव कोळी (१९) व ४०७ चालक मजीदखान बिस्मिल्ला खान (४५)रा. शिवाजी नगर, गोडावून क्र.१च्या बाजुला जळगाव यांना ताब्यात घेतले. तर विशाल दिलीप कोळी हा फरार असून त्याचा शोध पोलीस घेत आहेत.

