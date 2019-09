जळगाव कन्नड घाटात बस-ट्रकची धडक; ११ प्रवासी जखमी Nikhil Wani Share











चाळीसगाव | चाळीसगाव औरंगाबाद रोडवर राष्ट्रीय महमार्ग क्र.२११ ट्रक व बसची समोर-समोर धडक झाली. या अपघातात ट्रक व बस चालकासह जवळपास ११ प्रवासी जखमी झाले. त्यातील एकाला मार लागला असून त्याला तात्काळ कन्नड येथे रुग्णालयात उपचारासाठी रवान करण्यात आले. हि घटना दि.१ रोजी सकाळी १० वाजेच्या दरम्यान घडली. याप्रकरणी चाळीसगाव ग्रामीण पोलीस स्टेशनला बस चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चाळीसगाव येथे भोरस फाट्याजवळ दि.३१ ऑगस्ट रोजी बस व ट्रकची धडक झाल्याची घटना ताजी अरसताना पुन्हा रविवारी चाळीसगाव औरंगाबत राष्ट्रीय महामार्ग क्र.२११ वर कन्नड घटात जय मल्हार फाट्या जवळ चाळीसगाव कडून कन्नड जाणार्‍या ट्रकला (क्र.जीजे ३६ टी ५४१०), कन्नडहुन चाळीसगावकडे येणार्‍या, औरंगाबाद-धुळे विनावाहक बसने (एमएच २०, बीएल ३८०४) समोरुन जोरदार धडक दिली. धडक इतकी जबरदस्त होती. बसचा पुढाचा भाग पूर्णत: चेपला गेला. तर ट्रकचा देखील पुढील भाग चेपला. या अपघातात बस मधील चालकासह १२ प्रवसी जखमी झाले. तर ट्रक चालकासह क्लिनर देखील जखमी झाली. असे एकूण १४ जण या अपघातात जखमी झाले आहेत. त्यातील एकाला गंभीर मार लागल्यामुळे त्याला तात्काळा कन्नड येथे उपचारासाठी रवाना करण्यात आले. या अपघातामुळे घाटातील वाहतूक काहीकाळ ठप्प झाली होती. परंतू महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेवून वाहतूक सुरळीत केली. बसमध्ये २९ प्रवासी होते. त्यापैकी ११ जखीम झाले असून जखमींना उपचारासाठी आगारातर्फे तात्काळ ६ हजार ५०० रुपयांची मदत देण्यात आल्याची माहिती चाळीसगाव आगाराचे व्यवस्थापक संदिप निकम यांनी दिली आहे. याप्रकरणी चाळीसगाव ग्रामीण पोलीस स्टेशनला ट्रक चालक भावेश आशोकबाई मिदानी रा.वाकनेर, गुजरात) यांच्या फिर्यादीवरुन बसचालका विरोधात गुन्हां दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस करीत आहेत. चाळीसगाव-औरंगाबाद गेल्या अनेक दिवसांपासून बसच्या अपघातांचे प्रमाण वाढले त्यामुळे यामागचे नेमके कारण काय आहे. हे शोधण्याची गरज असल्याचे प्रवशांमधून बोलले जात आहे.

