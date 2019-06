जळगाव सामान्य शेतकर्‍याच्या कुटुंबातील मुलगा सांभाळतोय जिल्हा नियोजनाची धुरा! Nikhil Wani Share











कृष्णराज पाटील

जळगाव । सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील पारंपरिक पद्धतीने शेती व्यवसाय सांभाळून आपल्या मुलांना पदव्युत्तर शिक्षण देवून इतरांप्रमाणे शेती व्यवसाय न करता त्यांनी शासकीय सेवेत जावे यासाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील कळंबू ता.शहादा येथील रहिवासी असलेले कै.कौतिक फकिरा बोरसे यांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळेच आज त्यांचा मुलगा प्रतापराव पाटील हे जिल्हा नियोजन अधिकारी पदाची जळगाव जिल्ह्याची धुरा सांभाळत आहेत. आपला आजवरचा प्रवास आपल्या वडिलांमुळेच शक्य झाला असल्याचे श्री.पाटील यांनी आज रविवारच्या ‘फादर्स डे’च्या पार्श्वभूमीवर ‘देशदूत’शी बोलतांना सांगितले. कौतिक बोरसे हे हाडाचे शेतकरी होते. नंदुरबारसारख्या दुर्गम व आदिवासी जिल्ह्यात राहत असतांना देखील आपल्यासारखे मुलांनी पारंपारिक शेती न करता शिक्षण घेवून काहीतरी नवे करुन दाखवायला हवे, ही बाब त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. म्हणूनच त्यांनी आपल्या सहाही मुलांना शैक्षणिक दृष्ट्या नेहमीच प्रोत्साहन दिले. प्रतापराव पाटील यांचे तीन बंधु व दोन बहिणी यांच्यापैकी सर्वात मोठे विजय बोरसे यांनी बी.एस्सी.अ‍ॅग्री करुन कॉटन फेडरेशनला ग्रेडर पदावरुन नोकरीची सुरुवात करुन झोनल मॅनेजरपर्यंत सेवा करुन सेवानिवृत्त झाले आहेत. तर दुसरे बंधु हे 10 वीपर्यंत शिक्षण घेवून वडीलांचा शेती व्यवसाय सांभाळत आहेत. तर प्र्रतापराव पाटील यांनी कळंबु येथील शाळेतून 10 पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करुन धुळे येथील एस.एस.व्ही.पी.एस. महाविद्यालयातून 11 वी व 12 वी शास्त्र तर अमळनेर प्रताप महाविद्यालयातून दोन वर्ष तर तृतीय वर्ष एस.पी.कॉलेज, पुणे येथे महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले. तर पुणे विद्यापीठातून एम.एस्सी. स्टॅस्टीटीक या विषयातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करुन सन 1990 मध्ये शासकीय सेवेत रुजू झाले. 1994 मध्ये लोकसेवा आयोगाची परिक्षा देवून प्रशासकीय अधिकारी म्हणून रुजू देखील झाले. त्यांचे लहान बंधु अ‍ॅग्रीकल्चर डिप्लोमा, एम.ए.डिफेन्स करुन आज कृषी सहाय्यक म्हणून पारोळा येथे कार्यरत आहेत. तर दोन बहिणींपैकी एकीचे शिक्षण 10 वीपर्यंत तर लहान बहिणीने लग्न झाल्यानंतर डी.एड. करुन त्या आज धुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षिका या पदावर कार्यरत आहेत. प्रतापराव पाटील यांनी 2008 पासून ते आतापर्यंत जिल्हा नियोजन अधिकारी नाशिक, नगर तसेच जिल्हा नियोजन अधिकारी मानव विकास नाशिक आदी पदांवर कर्तव्य पार पाडले आहे. या शिवाय 2008 ते 2011 व 2017-18 या कालावधीत उपायुक्त (नियोजन) या पदाचा देखील कार्यभार सांभाळला आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारीपदी कार्यरत असतांनाच जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या वतीने सांख्यिकी विषय अभ्यास मंडळावर स्वीकृत सदस्य म्हणून देखील कार्यरत आहेत. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील स्वीकृत सदस्य पदाची कार्यधुरा सांभाळून त्यासोबतच जिल्हा नियोजन अधिकारी म्हणून ते संपूर्ण जिल्ह्यातील नगरपरिषदांसह जिल्हा परिषद गटातील विकासकामांचे नियोजन देखील सक्षमपणे सांभाळत आहेत.

