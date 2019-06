जळगाव फक्त झाडे लावून चालणार नाही, जंगलच निर्माण केले पाहिजे! Nikhil Wani Share











जितेेंद्र झंवर

जळगाव – एखाद्या प्रदेशाचे सर्वांगिण आरोग्य चांगले राहण्यासाठी 33 टक्के वनक्षेत्र हवे. हे क्षेत्र असंतुलित झाल्याने निसर्गाचे चक्र बिघडले आहे. यामुळे आता फक्त झाडे लावून चालणार नाही तर जंगलच निर्माण केले पाहिजे. शहरांमध्येही रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वड, पिंपळ आणि उंबराची लागवड केली पाहिजे. त्यानंतर वनक्षेत्र संतुलित झाल्यावर ऊन, पाऊस आणि थंडी हे चक्र सुरळीत होईल, असे प्रसिद्ध ज्येष्ठ साहित्यिक आणि वन्यजीव अभ्यासक मारुती चितमपल्ली यांनी पर्यावरण दिनानिमित्त दैनिक ‘देशदूत’शी बोलतांना सांगितले. चितमपल्ली यांनी मांडलेली मते त्यांच्याच शब्दात… जळगाव येथील उद्योजक भंवरलाल जैन यांनी ओसाड टेकड्यांवर 27 हजार कडूनिंबाची वृक्ष लावून जंगलच निर्माण केले आहे. इगतपुरीत विपश्यना केंद्र परिसरात गोयंकाजींनी सर्व प्रकारची झाडे लावून जंगल तयार केले. पुण्यात ओशोंनी सदाहरीत जंगल निर्माण केले. ते जगातील एक आश्चर्यच आहे. जंगलातील 16 प्रकारात सदाहरीत जंगल निर्माण करणे सर्वात अवघड आहे. पुण्यातील पिंपरी चिंचवडमध्ये टाटांच्या कारखान्यातील सांडपाण्यातून चांगले जंगल निर्माण केले आहे. टाटांची पुणे जिल्ह्यात सहा धरणे आहेत. ही सहाही धरणे 100 टक्के भरली जातात. त्यांनी धरणाच्या लाभक्षेत्रात पिंपळ, वड, उंबराची झाडे लावली. यामुळे धरण पूर्णपणे गाळविरहीत आहे. एखादा व्यक्ती ठरवून जर असे बदल करू शकतो तर 33 टक्के वनक्षेत्र निर्माण करणे अवघड नाही. इस्त्राईल हा वाळवंटी देश, या देशाने भारतातून उंबराच्या हजारो बिया नेल्या आणि वाळवंटात हजारो किलोमीटरचे जंगल निर्माण केले. जमिनीतून पाणी वर आणणे हे उंबराचे वैशिष्ट आहे. त्याचा वापर करून इस्त्राईलमध्ये संत्र्याची शेती फुलवण्यात आली. आज आपल्याकडे हजारो किलोमीटर रस्ते तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या कामांसाठी मोठी वृक्षतोड झाली आहे. आता नवीन होणार्‍या या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला वड, पिंपळ आणि उंबराची झाडे लावली पाहिजेत. कारण मार्गांवर या झाडांशिवाय चौथ्या प्रकारचे वृक्ष जगू दिले जात नाही. या वृक्षांचे आयुष्य हजारो वर्ष असते. शहरातून चिमण्या नष्ट होत आहे तर जंगलातून प्राणी शहरात येत आहे. याला जबाबदार आपणच आहोत. चिमणी घरातच घरटे बांधते झाडांवर नाही. पण शहरातील घरांची रचना अशी केली गेली की चिमण्यांना घरटे बांधण्यासाठी जागाच (व्हेंटीलेशन) ठेवली नाही. प्राण्यांना पाणी, अन्न आणि आसरा हवा असतो. जंगलात आता फक्त आसरा आहे. पाणी आणि अन्न राहिलेले नाही. यामुळे प्राणी जवळपासच्या गावात जाऊन पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करतात. सामाजिक संघटनांना शास्त्रीय पद्धतीने प्रशिक्षण देऊन नर्सरी तयार केली पाहिजे. त्यानंतर कोणते झाडे कुठे लावावे, याचा अभ्यास करून वृक्षलागवड केली पाहिजे. नागरिक, समाज आणि सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नानंतर 33 टक्के वनक्षेत्र तयार करणे अवघड राहणार नाही. जैन हिल्सवर वाजते थंडी

उद्योजक भंवरलाल जैन यांच्यासारख्या दूरदृष्टी असणार्‍या व्यक्तीने पर्यावरणाचे महत्व ओळखले अन् ओसाड टेकड्यांवर जंगल निर्माण केले. या जंगलात 27 हजार कडू निंबाची झाडे आहेत. इतर अनेक प्रकारचे वृक्ष लावले आहेत. यामुळे जळगाव शहरातील व तेथील वातावरण कमालीचे भिन्न असते. सकाळी चार वाजता तर तेथे थंडी वाजू लागते. इतका बदल जळगावसारख्या उष्ण भागात होऊ शकतो. खरं तर एका व्यक्तीने करून दाखवले ते इतरांना का जमू नये?

Tags: