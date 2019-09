Featured ब्लॉग विशेष लेख Blog : शेवटच्या १५ मिनिटांचा खेळ ….अन् कल्पना चावलाची आठवण Nikhil Wani Share











७ सप्टेंबरची मध्यरात्र बंगळुरुच्या इस्रो कार्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह दिवसरात्र मेहनत करणारे सर्व शास्रज्ञ ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत होते, त्या क्षणाच्या अगदी नजीक पोहोचले होते. रात्री १ वाजून ४५ मिनिटांपासून चांद्रयान-२ शेवटच्या १५ मिनिटांच्या प्रवासाला निघाले. चंद्रापासून अवघ्या २.१ किलोमीटरवर असतानाच अचानक त्याचा संपर्क तुटला आणि सर्वांच्या चेहर्‍याचे हावभाव बदलले. काहीतरी विपरीत झाल्याचे समजत असले, तरी बोलायला कुणीही तयार नव्हते. शेवटी रात्री २ वाजता इस्रोचे चेअरमन के. सिवन यांनी पंतप्रधानांना चांद्रयान-२ भरकटल्याचे सांगताच पंतप्रधान इस्रो कार्यालयातून बाहेर पडले. अन् दूरचित्रवाणीसमोर बसलेल्या करोडो भारतीयांच्या काळजाचा ठोका चुकला आणि आठवण झाली ती १ फेब्रुवारी २००३ च्या नासाच्या अपघातग्रस्त यानाची अन् त्यात मृत्युमुखी झालेल्या कल्पना चावलाची. फरक एवढाच होता, तो म्हणजे कल्पनाचे यान अंतराळातून पृथ्वीवर येत असताना शेवटच्या काही मिनिटांत अपघातग्रस्त झाले. तर चांद्रयान-२ पृथ्वीवरुन अंतराळात जात असताना चंद्रावर उतरण्याच्या काही मिनिटे आधीच संपर्क कक्षेच्या बाहेर गेले. विशेष म्हणजे हे यान मानवविरहीत असल्याने त्यात कल्पना चावलाच्या घटनेसारखी भीती नव्हती. तरीही चांद्रयान-२चा संपर्क तुटताच अनेकांना आठवली ती कल्पना चावलाच्या यानाची घटना. मार्च १९९५ मध्ये कल्पना नासाच्या अंतराळवीर कॉल्स संघात दाखल झाली आणि १९९७ मध्ये तिची पहिल्या अंतराळ उड्डाणासाठी निवड झाली. १९९७ मध्ये पहिल्या प्रवासात कल्पनाने ३७२ तास अंतराळात घालवले. त्याचवेळी, कल्पनाचा दुसरा अंतराळ प्रवास १६ जानेवा री २००३ पासून सुरू झाला. भारतीय कन्या कल्पना चावला नासाच्या सेवेत असताना तिने अनेक मोहिमा यशस्वी केल्या. कल्पना चावला नेहमीच भारतीय तरुणांमध्ये स्वप्न सत्यात आणण्याचा आग्रह धरत होती. ती म्हणायची; तुमच्याकडे जर स्वप्न असेल, तर ते सत्यात आणण्याचा प्रयत्न करा. तेव्हा आपण एक स्त्री आहोत याचादेखील फरक पडत नाही. आपण भारत किंवा इतर कोठून आहात? यालाही महत्त्व नाही. जेव्हा आपण तारे आणि आकाशगंगेकडे पाहतो तेव्हा असे दिसते की, आपले अस्तित्व कोणत्याही विशिष्ट भूमीमुळे नाही तर सौरमंडलामुळे आहे, अशी शिकवण ती नेहमीच देत होती. अमेरिकेच्या नासामध्ये काम करणे सोपे नसले, तरी त्यात भारतीयांची मान उंचावण्याचे काम आपल्या भारतीयांनी नक्कीच केले आहे. कल्पना चावला हिच्यानंतर भारतीय नसली तरी मूळ भारतीय वंशाच्या सुनीता विल्यम्सने सहा महिने अंतराळात राहून यशस्वीरीत्या परत पृथ्वीवर येणाचा विक्रम केला आहे. मात्र, कल्पनाच्या नशिबी ते नव्हते. ७ सप्टेंबरच्या रात्री ज्याप्रमाणे सारा देश दूरचित्रवाणीसमोर बसलेला होता, त्याचप्रमाणे १ फेब्रुवारी २००३ रोजीदेखील सर्व देशवासीय दूरदर्शनसमोर बसलेला होता. रात्रीचे ११.३० मिनिटे झालेली होती. याच दिवशी भारतीय वंशाची कल्पना चावला आपल्या सहकार्‍यांसह अवकाशातून पृथ्वीवर परतत होती. प्रत्येकाची नजर अंतराळ यानावर टेकली होती, ज्यात कल्पना पृथ्वीवर पोहोचणार होती. कोलंबिया शटल एसटीएस -१०७ हे अवकाशयान पृथ्वीपासून सुमारे २ लाख फूट उंचीवर होते. हे पृथ्वीवर पोहोचण्यास फक्त १६ मिनिटे घेणार होते. पण अचानक अंतराळ यानाशी नासाचा संपर्क तुटला आणि पुढच्या काही मिनिटांतच त्याचे ढिगारे अमेरिकेच्या टॅक्सस स्टेटच्या डॅलस भागात पसरले. अंतराळ यान १ फेब्रुवारी २००३ रोजी पृथ्वीवर परत येत असताना नुकसान झाले. या अपघातात कल्पना चावला यांच्यासह अन्य सहा अंतराळवीरांचा मृत्यू झाला होता.काल रात्रीच्या चांद्रयान-२ मध्येदेखील शेवटच्या १६ मिनिटांनी घात केला, अन् यान भरकटले. दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९च्या घटनेनंतर हा सारा इतिहास डोळ्यासमोर आला. चांद्रयान-२ आपला टप्पा पार करणार, शेवटच्या १५ मिनिटांत आपला वेग कमी करून चंद्रावर उतरणार, यासाठी धडपडत असलेले इस्रोचे शास्रज्ञ आणि याच १५ मिनिटांत झालेला दगाफटका सर्वांनाच चटका लावून गेला. यावेळी आठवण झाली; ती कल्पना चावलाच्या अपघाती यानाची. कारण त्या यानालाही पृथ्वीवर पोहोचण्यासाठी फक्त १६ मिनिटांचा अवधी बाकी होता, त्याचवेळी होत्याचे नव्हते झाले.

Tags: