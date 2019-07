जळगाव जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने बालकामगार शाळा बंद; 176 कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ Nikhil Wani Share











अरूण पाटील

यावल । राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प संस्थे तसेच सेवाभावी संस्था अंतर्गत कार्यरत विशेष प्रशिक्षण केंद्रातील सर्व कर्मचारी आणि सर्व व्यवसाय शिक्षक, बालकामगार विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करून घेण्यासाठी सुरु करण्यात आलेले विशेष प्रशिक्षण वर्ग दि.16 जून 19 पासून बंद करण्यात आलेे असून त्या दिवसांपासून कर्मचारी मानधन तसेच इतर कुठल्याही प्रकारचे अनुदान राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प संस्थेकडून देय राहणार नाही असे आदेश राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प संस्था जळगाव अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांनी काढल्याने मानधन तत्वावर जिल्ह्यातील 44 बालकामगार प्रकल्प प्रशिक्षण केंद्र बंद झाल्याने 176 कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकास्तरावर तीन ते चार ठिकाणी हे युनिट उभारण्यात आले होते. त्यात वीट भट्टी, शेती मशागतीत काम करणारे कामगार, भंगार जमा करणारी तसेच उतारकरू व विखुरलेल्या विद्यार्थ्यांना जमा करून हे प्रशिक्षण केंद्र सुरू झालेले होते. सन 2007 असून या केंद्रांना शासनाच्या मानव संसाधन मंत्रालयाकडून मानधन उपलब्ध होत होते. पहिली ते चौथी शाळा या प्रकल्पाअंतर्गत एक युनिटला 50 विद्यार्थी त्यात शालेय पोषण आहार मिळत होता. प्रत्येकी 400 रुपये विद्यावेतन डीबीटी अंतर्गत त्याचा लाभ मिळत होता. तसेच काही सामाजिक संघटनांकडून व शिक्षण विभागाकडून कपडे, वह्या, पुस्तके मिळत होते तर स्थानिक जि.प.शिक्षण विभागातील पं.स. स्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, तसेच केंद्रप्रमुख या प्रकल्पाला भेटी देत होते.प्रत्येक प्रकल्पामध्ये पाच पदे नियुक्त होती. त्यात व्यवसाय शिक्षक, शैक्षणिक, निर्देशक 2, लिपिक व शिपाई प्रत्येकी एक असा पाच लोकांचा स्टॉप मानधन तत्वावर प्रत्येक युनिट ला काम करीत होते. जिल्ह्यात असे 44 युनिट कार्यरत होते बँकेतर्फे शिक्षक, शिपाई असे 176 कर्मचार्‍यांना मानधन मिळत होते. नऊ महिन्यापासून या मानधन तत्वावरील प्रशिक्षकांना मानधन मिळालेल नसून या प्रशिक्षकांनी सन 2007 पासून या संस्था चालवल्या. त्यांना ऐनवेळी आता वार्‍यावर सोडण्यात आले होते. त्यांना शासनाने शासन सेवेत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी या मानधन तत्त्वावर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी केली आहे. शासनाने अचानक हा प्रकल्प का गुंडाळला? यामागे नेमकं कारण काय ? हे अद्याप समजू शकले नसले तरी केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विभागाकडून हा प्रकल्प अचानक बंद केला गेल्याने गोरगरीब जनतेच्या पाल्यांनाजो लाभ मिळत होता त्यापासून त्यांना पुन्हा वंचित राहावे लागणार आहे.या विद्यार्थ्यांना या शाळांची आवड निर्माण झालेली होती. त्या विद्यार्थ्यांवर विपरित परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. शिक्षण विभागात या संदर्भात विचारणा केली असता, त्यांना या संदर्भात कुठलीही माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. मग हे प्रशिक्षण वर्ग जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशान्वये बंद झालेले याची माहिती यांना का? मिळाली नाही याबाबतही गोड बंगाल काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

