भुसावळ रेल्वे प्रशासनाने केली विभागात 71 हजार वृक्षांची लागवड

निरज वाघमारे

भुसावळ,- ग्लोबल वार्मिंगमुळे वाढणार्‍या तापमानावर मात करण्यासाठी भुसावळ रेल्वे विभाग देखील आपला वाटा उचलत असून गेल्या वर्षी प्रशासनाने दिलेल्या 1 लाख 5 हजार वृक्ष लागवडीच्या उद्दीष्टापैकी प्रत्येक्षात 70 हजार 692 वृक्ष लागवड भुसावळ रेल्वे प्रशासनाने विभागात केली आहे. ‘झुकू झुकू झुकू झुकू अगीन गाडी…’ या गीतांच्या ओळीमधील पळती झाडे पाहूया हे दृश्य दुरापास्त होवू लागले होते. त्यावेळच्या वाफेच्या इंजिनांमधूून निघणार्‍या कोळशाच्या धुरामुळे देखील वायु प्रदुषण मोठ्या प्रमाणावर होत होते. कालांतराने रेल्वे प्रशासनाने ही वाफेची इंजिने बंद करून त्या ऐवजी इलेक्ट्रीक व डिझेल लोकोमोटीव इंजिन सुरू केले. वाफेचे इंजिन बंद केल्याने वायुसह ध्वनीप्रदुषणाचा वाढणारा ग्राफ देखील कमी झाला.दोन रूळांमधील असणार्‍या अंतरामुळे होणारा आवाज कमी करण्यासाठी रेल्वेने हे रूळ जोडले. पूर्वी रेल्वेत असणार्‍या शौचालयांमुळे मलमुत्र रेल्वे स्थानकातील रूळांमध्ये पडून घाण होत होती. त्याऐवजी आता रेल्वे प्रशासनाने बायो टॉयलेट गाडीत बसविले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचे मलमुत्र रूळांमध्ये न सांडता त्यापासून खतनिर्मिती करण्याचा विचार सुरू आहे. गेल्यावर्षी रेल्वे प्रशासनास 1 लाख 5 हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट होते. प्रत्येक्षात 71 हजार वृक्षांची लागवड केली गेली. ही झाडे जगविण्यासाठी वाघुर नदीवर एक सोलर पंप बसविण्यात आला व या पंपाद्वारे या वृक्षांना पाणी देवून जिवंत ठेवण्यात आले. प्रवाशांमुळे रेल्वे स्थानकांवर होणार्‍या कचर्‍यापासून येथील रेल्वेच्या ईसीसी बँकेसमोर सिनिअर इन्स्टिट्युटच्या बाजुला गांडूळ खत प्रकल्प तयार केला गेला आहे. भुसावळ रेल्वे विभागातील सर्व रेल्वे स्थानकात सोलर पॅनल बसविण्यात आले आहे. मल व जल शुध्दीकरण स्वीच ट्रिटमेंट प्लँट तयार करण्यात आले आहे. यातून पाणी रिसायकलींग केले जावून स्थानक धुण्यासाठी, वृक्षांना देण्यासाठी हे पाणी वापरले जात आहे.याच बरोबर रेल्वे स्थानकातील प्रवाशांसाठी तयार होणारे अन्न, फळ हे वाया जाते. या वाया जाणार्‍या अन्नापासून ऑर्गेनिक कंपोस्ट खत तयार करण्याचा प्रकल्प सुरू करण्याच्या विचाराधिन रेल्वे प्रशासन आहे. रेल्वे प्रवाशांकडून पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या घेतल्या जावून त्या रिकाम्या झाल्यावर फलाटावरच फेकल्या जातात. त्यामुळे बॉटल क्रशिंग मशिन फलाटांवर लावल्या जाणार असून प्रदुषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने रेल्वे प्रशासन आपल्या परिने भरपूर प्रयत्न करित आहेत. यंदा 2 लाख वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट आहे. मोठ्या प्रमाणात झाडे लावून त्यांचे संर्वधन व्हावे!

प्रदुषण नियंत्रणासाठी वृक्ष लागवड होणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे केवळ शासनानेच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाने मोठया प्रमाणात झाडे लावून त्यांचे संवर्धन करायला हवे. झाडांमुळे वातावरणातील कार्बनडॉय ऑक्साईड नष्ट होवून ऑक्सिजन मिळतो. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये देखील पर्यावरण संवर्धन हा विषय सक्तीचा व्हायला हवा.प्रत्येकाने घरात वॉटर हार्वेस्टींग करायलाच हवे.

