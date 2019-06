जळगाव रावेर रेल्वे स्थानकावर बस रेड; फुकट्या प्रवाशांकडून 4 लाखांचा दंड वसूल Nikhil Wani Share











भुसावळ । मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागातील वाणिज्य विभागाने दि.22 रोजी रावेर रेल्वे स्थानकावर बस रेडचे आयोजन करण्यात आले होते. यात विना तिकिट प्रवास करणार्‍या प्रवाशांकडून तसेच विविध केसेस द्वारे 3 लाख 92 हजार 120 रुपये दंड वसुल करण्यात आला. भुसावळ विभागाचे वाणिज्य प्रबंधक आर.के.शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाने सहाय्यक वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार यांच्या उपस्थितीत ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत 36 तिकिट निरीक्षक, 10 रेल्वे सुरक्षा दलाचे कर्मचारी सहभागी होते. बस रेड चेकिंग मध्ये गाडी क्रमांक 11078 झेलम एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, 12780 गोवा एक्सप्रेस, 11056 गोदान एक्सप्रेस, 15018 काशी एक्सप्रेस, 12335 भागलपुर एक्सप्रेस, 15065 गोरखपुर- पनवेल एक्सप्रेस, 12533 पुष्पक एक्सप्रेस, 12628 कर्नाटका एक्सप्रेस, 13202 जनता एक्सप्रेस, 11015 कुशीनगर एक्सप्रेस, 11057 पठानकोट एक्सप्रेस, 11093 महानगरी एक्सप्रेस, 12167 वाराणसी एक्सप्रेस, 11067 साकेत एक्सप्रेस या गाड्या रावेर रेल्वेस्थानकावर थांबवून तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत 727 प्रवाशी अनियमित प्रवास करतांना आढळून आले. त्यांच्याकडून 3 लाख 92 हजार 120 रुपये दंड वसुल करण्यात आला. यात विना तिकिट प्रवास करणार्‍या 125 प्रवाशांकडून 90 हजार 220 रुपये दंड वसुल करण्यात आला. अनियमित प्रवास करणार्‍या 599 प्रवाशांकडून 2 लाख 99 हजार 700 रुपये दंड वसुल करण्यात आला. विना नोंदणी पार्सलच्या 3 कारवाईमध्ये 2 हजार 200 रुपये दंड वसुल करण्यात आला. या मोहिमेत विभागीय मुख्य तिकीट निरीक्षक हरविंदर अहलुवालिया, एन.पी.पवार, बी.एस.महाजन, वि.डी.पाठक, वि.के.संचन, हेमंत सावकारे, एस.ए.दहीभाते, एस.एन.चौधरी, धीरज कुमार, पी.वि.ठाकूर, एम.के.श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद, ए.एस.गायकवाड, पी.के.चतुर्वेदी, ए.के. गुप्ता, दीपक शर्मा, पी.एम.पाटील, एम.के.राज, उमेश कलोसे, ए.के.सोनी, एस.एस.सावकारे, के.एम. मालपाणी, के.पी.मीना, वि.एस. पाटील, आर.पी.राम, एस.आर.सिंग, कुमार गौरव आदी कर्मचारी सहभागी होते.

