भुसावळात १४६ मंडळांमध्येे होणार बाप्पा विराजमान

भुसावळ | गणपती बाप्पांच्या आगमनाची तयारी सर्वच स्थरातून करण्यात आली आहे.घरगुती गणेश स्थापनेपासून तर मोठ मोठे मंडळ, प्रशासनातर्फे उत्सवाची जय्यत तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. या निमित्ताने बाजारही फुलला आहे. दि.२ रोजी तालुक्यात १४६ हुन अधिक मंडळांमध्ये बाप्पा विराजमान होणार आहे. गणेश भक्तांमध्ये बाप्पाच्या आगमनाचा उत्साह दिसून येत आहे. गणपत्ती बाप्पासाठी लागणार्‍या विविध आकर्षक सजावट, खाद्य पदार्थ, वस्तूं, गणेश मूर्त्यांच्या खरेदीसाठी दि. १ रोजी शहर व परिसरातील बाजार सजले आहे. शहरातील जामनेर रोड, अष्टभुजा देवी मंदीर परिसर, म्युनिसीपल हायस्कूल जवळ गणेश मुर्त्यांची विक्री सुरु आहे. १५० रुपयांपासून ८ हजारांपर्यंतच्या किमतीच्या मूर्त्या बाजारात उपलब्ध झाल्या असून त्यांची खरेदी करण्यात येत आहे. शासन, समाजिक संस्था, पर्यावरण व प्रदुषण विभागाकडून करण्यात येत असलेल्या आवाहनमुळे भक्तांकडून बजातात शाळू, लाल मातीच्या मूर्त्यांच्या खरेदीला प्राधन्या देण्यात येत आहे. या मूर्त्या महाग असल्याने नाराजी ही व्यक्त होत आहे. आर्धा ते दीड फुटांच्या मुर्ती साधारण १५१ ते दीड हजारांपर्यं शाळू, मातीच्या घरगुती मुर्त्यांची खरेदी भक्तांकडून करण्यात येत आहे. शहरात दाखल झालेल्या शाळू, माती, लाल मातीच्या मुर्त्या पेन (रायगड), अमरावती, अहमदनगर, बर्‍हाणपुर, जामनेर येथील असल्याचे सांगण्यात आले पुजेचे साहित्य – बाप्पाच्या आगमणानंतर आवश्यक असणार्‍या पुजेच्या साहित्यांची दुकाने ही बाजारात सजली आहे. यात अगरबत्ती, नारण, पाने, केळीची पाणे, गुलाल, कापूर पूजेच्या साहित्यांसह पूजेची भांडी, खोबरे, किस, मोदक यांसह आकर्षक सजावटीसाठी लायटिंग, थर्माकॉलचे मंदीर, सजावट, कापड आदी साहित्य विक्रीसाठीची दुकाने थाटली आहे. आकर्षक गणेश मुर्त्याबाजरात उपलब्ध आहे. त्या खरेदीसाठी भक्तांची गर्दी वाढली आहे. आरास पूर्णत्वाकडे – शहरातील मोठ्या मंडळार्ंते दरवर्षी विविध प्रकारच्या आकर्षक आरास तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.गणेश स्थापनेनंतर २-३ दिवसानंतर आरास सुरु करण्यात येणार आहे. १४६ मंडळांची नोंदणी- तालुक्यात आज गणेश मंडळांकडून गणेश मुर्त्यांची स्थापना होणार आहे. आतापर्यंत १४६ मंडळांची नोंद पोलिस प्रशासानाकडे करण्यात आली आहे. त्यात शहर पो.स्ट.हद्दीत ७३ सार्वजनिक तर १ खाजगी असे ७४, बाजारपेठ पो.स्टे. हद्दीत ५० सार्वजनिक तर तालुका पोलिस स्टेशन हद्दीत २२ सार्वजनिक अशा मंडळांनी नोंदणी करण्यात आली आहे गणेशोत्सवानिमित्त डिवायएसपी गजानन राठोड, पो.नि. दिलीप भागवत, पो.नि. रामकृष्ण कुंभार, पो.नि. बाबासाहेब ठोंबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ७ अधिकारी,७० पोलिस कर्मचारी १३७ होमगार्ड यांच्याकडून कडक बंदोबस्त ठेवण्यासाठीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

