जळगाव एसएमआयटी परिसरात अतिक्रमणावर हातोडा Nikhil Wani Share











जळगाव । एसएमआयटी परिसरातील वादातीत अतिक्रमणावर अखेर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाई सुरू केली. 20 मीटरचे अतिक्रमण काढावे व नाल्याचा उतार लक्षात घेता हा भाग परत बांधावा.त्यानंतर पुढचे अतिक्रमण काढावे, असे ठरल्यानुसार हे अतिक्रमण निघणार, असे आयुक्तांनी ठरविल्याप्रमाणे अतिक्रमण विभागाने कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी अगोदरच्या दिवशीही ठरलेल्या नियोजनाप्रमाणे अतिक्रमण विभागाचे पथक हे अतिक्रमण काढण्यासाठी सज्ज झाले व या ठिकाणी आपल्या ताफ्यासह हे पथक आले असता येथील अतिक्रमणधारकांनी आयुक्तांची भेट घेण्याचा आग्रह धरल्याने त्यांना एक दिवस मुदत दिली व अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत सूचना दिल्या. नंतर अतिक्रमण काढावयास आलेले पथक हे माघारी परतले. मात्र येथील अतिक्रमणधारकांनी अतिक्रमण विभागाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. अतिक्रमणधारकांनी घेतली आयुक्तांची भेट

अखेर या अतिक्रमण धारकांनी महानगरपालिकेत येवून आज सकाळी आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे यांची भेट घेतली व आपले गार्‍हाणे त्यांच्यापुढे मांडले. मात्र आयुक्तांनी अखेर वादातीत अतिक्रमण काढण्याच्या सूचना दिल्या आणि नगररचना विभागाचे अभियंते, अतिक्रमण विभागाचे पथक हे घटनास्थळी दाखल झाले. बजरंग बोगदा ते एसएमआयटी रोडवर नाल्यालगतच येथे नागरिकांनी अतिक्रमण वाढवलेले आहे. या अतिक्रमणाचे मोजमाप नगररचना विभागातील अभियंता सुहास बोरोले, अभियंता अतुल पाटील, आर. टी. पाटील यांनी मोजमाप केले. 20 मीटर अतिक्रमण निघणार

यावेळी आयुक्तांनी संपूर्ण अतिक्रमण एकाच वेळेस न काढता टप्प्याटप्प्याने काढण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरुन अतिक्रमणधारकांचीही एकाच वेळी गैरसोय होणार नाही. म्हणून दोन, चार दिवसाआड 20 मीटरचे अतिक्रमण काढावे व तेवढा भाग पुन्हा बांधून द्यावा, असे ठरल्यानुसार हे अतिक्रमण याप्रमाणे निघणार आहे. नाल्याचा नैसर्गिक उतार गरजेचा

नाल्याचे होणार्‍या बांधकामात नैसर्गिक उतार काढण्यात येणार असून वीस मीटर अतिक्रमण काढून तेवढा भाग बांधतांना उतार निघेल काय याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. तथापी उतार काढण्याचा दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवला जाणार आहे. अतिक्रमण पाडण्यास आयुक्तांचा होकार

या रस्त्याचेही मोजमाप करण्यात आले. त्यानंतर अतिक्रमणात येणार्‍या घरांच्या भिंती व अतिक्रमणात येणारा भाग पाडायला सुरवात केली. अतिक्रमण केलेले हे जवळपास 10 ते 12 घरे, दुकाने असल्याचे दिसून आले. या सर्वांवर हातोडा मारून अतिक्रमण विभागाने ही कारवाई केली. जेसीबीच्या सहाय्याने अतिक्रमण काढण्यात आले. या पथकात अतिक्रमण विभागाचे एच. एम. खान, विजय देशमुख, नाना कोळी, साजीद अली, किशोर सोनवणे, संतोष परदेशी, डाबोरे आदींचा समावेश आहे. महापौरही घटनास्थळी दाखल

8दरम्यान येथील अतिक्रमणाची कारवाई सुरू होताच या अतिक्रमणधारकांनी भ्रमणध्वनीद्वारे महापौरांकडे आपल्या व्यथा मांडल्या. पावसाळा तोंडावर असतांना अतिक्रमण काढले तर आमच्यापुढे समस्या निर्माण होतील, असे गार्‍हाणे मांडल्यानंतर महापौर सीमा भोळे या घटनास्थळी दाखल झाल्या. त्यांनी म्हणणे ऐकून घेत या भागाची पाहणी केली. नंतर आयुक्तांशी याबाबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले व चर्चाही केली. यावेळी काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. काहीवेळानंतर ते निवळलेही.

Tags: