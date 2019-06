जळगाव असोद्यात दंगल; जमावाकडून पोलिसांवर दगडफेक Nikhil Wani Share











जळगाव । aतालुक्यातील असोदा येथे सरपंचाच्या मुलाचा गावातील पेट्रोलपंपावर पेट्रोल भरण्यावेळी वाद झाला होता. या वादातून वाल्मिक नगर व धनजी नगर भागात दोन गट समोरासमोर आल्याने त्यांच्यात हाणामारी झाली. या हाणामारीतून दोन्ही गटाच्या जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केल्याची घटना शनिवारी रात्री 9.30 वाजेच्या सुमारास घडली. या हाणामारीसह दगडफेकीच्या घटनेत दोघांसह पोलीस कर्मचारी जखमी झाला आहे. याप्रकरणी पोलिसाच्या फिर्यादीवरून तालुका पोलिसात दोन्ही गटातील 45 जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे गावात तणाव निर्माण झाला होता. दुसर्‍या दिवशी गावात तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याने गावात शांतता होती. पोलिसांनी तपासचक्रे फिरवून 17 जणांना ताब्यात घेतले आहे. याबाबत पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, असोदा येथील सरपंच श्रीमती नबाबाई दौलत बिर्‍हाडे यांचा मुलगा संजय हा पेट्रोल पंपावर मोटारसायकलमध्ये पेट्रोल भरण्यासाठी गेला होता. त्याने 50 रुपयाचे पेट्रोल टाकले. परंतु त्याच्याकडे पैसे नव्हते. त्यावरून पेट्रोलपंपावर काम करणारा अमोल गोपाळ कोळी व संजय बिर्‍हाडे या दोघांमध्ये शनिवारी सायंकाळी वाद झाला. या वादातून गावातील धनजी नगर व वाल्मिकनगरमध्ये लाठया काठया, दगड घेवून दोन्ही गट एकमेकांना जिवे मारण्याच्या उद्देशाने समोरासमोर आल्याने त्यांच्यात हाणामारी सुरु झाली. याचवेळी तालुका पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी याठिकाणी धाव घेतली. संतप्त दोन्ही गटातील जमावाने पोलिसांवर दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. पोलिसाच्या फिर्यादीवरून प्राणघातक हल्ल्यासह दंगलीचा गुन्हा

दोन्ही गटात झालेल्या हाणामारी व दगडफेकीच्या घटनेत एक पोलीस कर्मचारी व गावातील दोघे जखमी झाले आहे. त्यामुळे जखमी पोलीस कर्मचारी विजय पाटील यांच्या फिर्यादीवरून राजेंद्र शालिक कोळी, किरण रामा कोळी, जितेंद्र निंबा कोळी, रविंद्र गलु कोळी, राजेंद्र भावराव बिर्‍हाडे, पवन अरुण सोनवणे, गुणवंत शालिक कोळी, प्रदीप रमेश कोळी, रतन ओमकार भालेराव, विनोद दौलत बिर्‍हाडे, धनराज श्रीराम बिर्‍हाडे, संदीप रामा कोळी, दीपक बाबुराव खंडाळे, संजय दौलत बिर्‍हाडे, मनोज विजय बिर्‍हाडे, राहुल दीपक सोनवणे, छोटू खंडू पाटील, राजू नागो सोनवणे, शक्ती वावधन बिर्‍हाडे, अजय राजू सोनवणे, रवी ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी, विनोद बापू बिर्‍हाडे, राजेंद्र बापू बिर्‍हाडे, मिठ्या शिवा बिर्‍हाडे, किरण विजय बिर्‍हडे, सतिष भालेराव, मिलिंद दौलत बिर्‍हाडे, धनराज भालेराव, अमोल गोकुळ कोळी, मनोज हरी कोळी, दिनेश हरी कोळी, भैय्या कोळी, भोला कोळी, समाधान कोळी, पिंटू गुजर, योगेश कोळी, आप्पा रामचंद्र कोळी, दीपक महारु कोळी, गोकुळ केशव कोळी, बबलु विठ्ठल कोळी, योगेश कोळी, देवकाबाई (पूर्ण नाव माहित नाही), मालुबाई कोळी, आशा अरुण सोनवणे या 45 जणांसह दीडशे ते दोनशे जणांविरुद्ध प्राणघातक हल्ला, दंगलीसह शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 17 जणांना अटक

दगडफेकीच्या घटनेनंतर तालुका पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गणेश चव्हाण, पोलीस उपनिरीक्षक रफिक तडवी यांच्यासह अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी याठिकाणी धाव घेतली. तसेच घटनास्थळी अप्पर पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी, डिवायएसपी डॉ.निलाभ रोहन यांनी भेट देवून घटनेची माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर रात्रभर तालुका पोलिसांनी अटक सत्र राबवून राजेंद्र कोळी, छोटू पाटील, संजय बिर्‍हाडे, दीपक खंडाळे, मनोज बिर्‍हाडे, राजेंद्र बिर्‍हाडे, धनराज बिर्‍हाडे, जितेंद्र कोळी, पवन सोनवणे, रतन भालेराव, प्रदीप कोळी, विनोद बिर्‍हाडे, रविंद्र कोळी, किरण कोळी, संदीप कोळी, राजु सोनवणे आणि गुणवंत कोळी या 17 जणांना अटक केली आहे. दगडफेकीत पोलीस कर्मचार्‍यांसह दोघे जखमी

असोदा गावी दोन गटात जोरदार वाद सुरु असल्याची माहिती तालुका पोलिसांना कळताच त्यांनी याठिकाणी धाव घेतली. यावेळी दगडफेकीच्या घटनेत पोलीस कर्मचारी विजय पाटील यांच्या डाव्या पायाला दुखापत झाली असून पवन अरुण सोनवणे व राहुल दिलीप सोनवणे रा.दोघे असोदा यांना देखील दुखापत झाली आहे.

