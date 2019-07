जळगाव अमळनेरात दुमजली घर कोसळले; पती, पत्नीस जाग आल्याने घराबाहेर पडला Nikhil Wani Share











अमळनेर – पावसामुळे शहरातील श्रीकृष्ण कॉलनीतील दुमजली घर रविवारी मध्यरात्री अडीच वाजता अचानक कोसळले. घरात झोपलेल्या पती व पत्नीस जाग आल्याने ते घराबाहेर पळाले. यामुळे त्यांचा जीव वाचला. मात्र घरातील सामाननाची राखरांगोळी झाली. शेतीचे 40 हजार रुपये एक दिवसांपूर्वीच त्यांना मिळाले होते,ती रकम देखील घरात मातीमोल झाली आहे. श्रीकृष्ण कॉलनीत सुरतसिंग जगतसिंग तवर यांच्या मालकीचे दुमजली घर असून सद्यस्थितीत धुळे येथे मुलाकडे ते राहत होते. अमळनेर येथील घरात त्यांचा पुतण्या प्रितम भरतसिंग तवर राहत होते. ते आपल्या पत्नीसह राहत होते. 30 जून रोजी रात्री जेवण करून पती व पत्नी झोपले. रात्री अडीच वाजेच्या सुमारास अचानक त्यांच्या अंगावर माती पडायला सुरुवात झाली. यामुळे त्यांना जाग आली. समय सुचकता दाखवत दोन्ही घराबाहेर पळाले. ते बाहेर पडताच त्यांच्या डोळ्यादेखत घर कोसळले.घर कोसळल्याचा आवाजाने कॉलनीतील शेजारी जागे झाल्याने त्यांनी दोघांना आधार दिला. ही घटना शहरात वार्‍यासारखी पसरली. माजी आमदार कृषिभूषण साहेबराव पाटील, नगरसेवक मनोज पाटील, कामगारनेते रामभाऊ संदानशीव, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष सचिन पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते अनंता निकम, योगराज संदानशीवसह यांनी भेट दिली. सायंकाळी आमदार शिरीष चौधरी यांनीही भेट देऊन कुटुंबास धीर दिला. आमदार स्मिता वाघ यानीही भ्रमणध्वनीद्वारे चौकशी केली. 14 लाखांचे नुकसान

शहर तलाठी भावसार व पाटील यांनी घटनेचा पंचनामा करून 14 लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याची नोंद केली आहे. यात फ्रीज,दोन गोदरेज कपाट,गॅस शेगडी दोन सिलेंडर,2 फॅन,कुलर,मिक्सर,पाण्याच्या टाक्या,30 स्टील डबे,दबल बेड कोट,शिलाई मशीन पिको फॉल मशीन,टेबल ख्ररच्या यासह संसारपयोगी वस्तू व धान्य तर वरील मजल्यावर देखील संसारपयोगी वस्तूंसह व 40हजार रु रोख रकम व घराची किंमत असे एकूण 14 लाख नुकसान झाले आहे एकूण समावेश आहे. समाजाकडून मदतीची गरज

या कुटुंबाचे एवढे मोठे नुकसान होऊन देखील शासकीय मदतीसाठी ही घटना निकषात बसत नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. शासकीय निर्देशानुसार अतिवृष्टी अथवा वादळात पडझड झाल्यास नुकसान भरपाई मिळत असते. मात्र दि 28 रोजी शहरात पर्जन्यवृष्टी झाली. घराच्या आजूबाजूला मोठा खुला भूखंड असून परिसरातील पाणी येथे जमा होऊन मुरत असते यामुळेच या घराचा पाया जीर्ण होऊन हे घर पडले आहे.म्हणून ही नैसर्गिक आपत्तीच असल्याने शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे व समाजाने देखील जवाबदारी समजून आर्थिक हातभार लावला पाहिजे अशी अपेक्षा कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

