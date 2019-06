जळगाव जि.प.सदस्या व तहसिलदारांध्ये शाब्दिक चकमक Nikhil Wani Share











अमळनेर । तालूक्यातील सारबेटे येथील शेतकर्‍यांच्या अनूदानाच्या रक्कमेबाबत तहसिलदारांना माहिती विचारण्यास गेलेल्या जि.प.सदस्या सौ. जयश्री पाटील यांचेशी अरेरावी करून ‘तूम्ही मला विचारणार्‍या कोण? म्हणत त्यांचीशी हूज्जत घालीत बाहेरचा रस्ता दाखविल्याने संतप्त सौ.पाटील यांनी तहसिलदार ज्योती देवरे यांचेवर प्रशासनाने कार्यवाही न केल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. जनतेचे प्रश्न सोडविणार्‍या महिला अधिकार्‍यांनी महिला लोकप्रतिनिधींशी केलेल्या अपमानजनक वागणूकीचा शहर व तालूका राष्ट्रवादी पक्षाने निषेध व्यक्त करून आंदोलनाचा पावित्रा घेतला आहे. तहसीलदार सौ देवरे या जनतेचे कोणतेही काम विनामूल्य करीत नाहीत, शहरातील वाळू व रेशन माफीयांशी त्यांची चांगली वागणूक असल्याची माहीती मिळाल्याचे सौ.पाटील यांनी त्यांचे निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत सांगितले. गेल्या 10 दिवसापासून सौ देवरे यांना फोन करीत होती मात्र त्याला त्या प्रतिसाद देत नव्हत्या म्हणून मी सकाळी 11 वा त्यांचे दालनात परवानगी घेवून आत गेली व सारबेटेच्या शेतकर्‍यांच्या अनूदानाबाबत विचारणा केली तूम्ही मला विचारणार्‍या कोण मी तूमचा फोन घ्यायचा कि नाही तो माझा खाजगी विषय आहे असे सांगून माझेशी उध्दटपणे वागत माझ्या बोलण्याची त्यांच्या मोबाईलवर शूटींग काढू लागल्या यावेळी आमची शाब्दीक चकमक उडाली, ओळख देवूनही त्यांनी एैकून घेतले नाही सार्वजनिक प्रश्नावर अधिकारी लोकप्रतिनिधींशी अशी वागणूक देतात म्हणून त्यांची तात्काळ बदली करावी याबाबत जिल्हा प्रशासनासह पालकमंत्री व महसूल मंत्रींना निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सौ जयश्री पाटील या रा.काँ.चे नेते अनिल भाईदास पाटील यांच्या पत्नी आहेत. तारांकीत प्रश्न करु!

हा विषय मूंबईत असल्याने जिल्ह्याचे नेते आ. खडसे यांचेसह पालकमंत्री व आमचे नेते अजीत पवार यांचेशी बोललो असून लोकप्रतिनिधींशी अरेरावी करणार्‍या अधिकार्‍यांबाबत विधानसभेत तारांकीत प्रश्न उपस्थीत करून कार्यवाहीची मागणी करणार असल्याचे अनिल पाटील यांनी सांगितले. … तर कायदेशीर कारवाई!-तहसिलदार देवरे

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना विस्तारित स्वरुपात लागु झाली आहे. त्या विषयावर तालुका कृषी अधिकारी गट विकास अधिकारी, कर्मचारी व प्रशासकीय अधिकारी यांची बैठक दालनात घेत होते. बैठकीत महत्वपूर्ण चर्चा चालू असताना सन्माननिय जयश्रीताई ज्यांना पूर्वी कधी पाहिलेले अथवा बोलणे ही नाही त्यांनी जोराने दार लोटून आक्रमकपणे भर मिटींगमध्ये प्रवेश केला. तत्पूर्वी 11.31 वाजता त्यांनी माझ्या मोबाईलवर कॉल केलेला होता व बैठक चालु असल्याने तो मी उचलू शकले नव्हते. याचा राग येऊन 11.33 वाजता माझ्या दालनात सुरू असलेल्या बैठकीत येऊन लाज वाटते का तुम्हाला? हजार वेळा फोन करून तुम्ही आमचे फोन घेत नाहीत, अशा पद्धतीने पान उतारा करून व तुम्हाला भान आहे काय व ते ठिकाणावर हे काय? अशी नीर्भत्सना करून सर्व अधिकार्‍यांसमोर कार्यकारी दंडाधिकारी यांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न करित असताना अनावश्यकपणे बैठकीत येवून पीएम किसान महत्वपूर्ण विषयातील बैठकिमध्ये अडथळा निर्माण केला आहे. याबाबत वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य ती कायदेशीर कारवाई करीत आहे, अशी लेखी प्रतिक्रिया अमळनेर तहसिलदार ज्योती देवरे यांनी जि.प. सदस्यांच्या वादावर दिली.

Tags: