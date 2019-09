जळगाव ‘प्रताप मिल’च्या ९२ लाख शेअर्ससह जागा विक्रीचा घाट Nikhil Wani Share











अमळनेर | राजेंद्र पोतदार – कर्मभूमीसाठी ‘न भुतो न भविष्यती’ असे विशेष योगदान देणार्‍या श्रीमंत प्रताप शेठजींनी स्थापन केलेल्या प्रताप गिरणीचा इतिहास आता काळाच्या पडद्याआड जाणार आहे. सुमारे ९२ लाख शेअर्ससह टेक्सटाईलचे नोंदणीकृत कंपनीचे टायटल व शहरातील सुमारे ४५ हजार स्न्वेअर मीटर रहिवासी जागा महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने विक्रीस काढली आहे. २५ वर्षांपूर्वी अमळनेर शहराचे प्रताप गिरणी या हृदयाची धडधड बंद होऊन हजारो कामगार बेरोजगार झाले. त्यानंतर ही गिरणी एका खासगी बिल्डरला विक्री केली. त्या गिरणीचे टायटल व शेअर्सही शासनाने विक्रीस काढल्याने प्रताप गिरणीचा विषय आता इतिहास जमा होणार आहे. इंग्रजांच्या काळात व्यापार उद्योगानिमित्ताने अमळनेरला रेल्वेची सुविधा असल्याने छोट्या कापड उद्योगातून प्रताप गिरणी सुरू करण्यात आली अन् त्यातून हजारोंना रोजगारही मिळाला. तीन शिफ्टमध्ये चालणार्‍या या गिरणीचे कापड विदेशातही विक्री केले जात होते. ही गिरणी दरम्यानच्या काळात डबघाईला गेल्याने शासनाने चालवायला घेतली. मात्र, सततच्या तोट्यामुळे व राजकीय वरदहस्त नसल्याने गिरणी बंद करण्यात आली. या गिरणीसह हजारो स्न्वेअर मीटर जागा विक्री झाली. आता त्याचे टायटल व सुमारे ९२ लाख ६२ हजार ९१० शेअर्सची प्रती २५ रुपयांप्रमाणे राज्य टेक्सटाईल विभागाने किंमत ठरविली आहे. यात शहरातील परांजपे चाळ, मुठ्ठे चाळ, बंगाली फाईल आदी परिसरातील ४५ हजार २२७.६६ स्न्वेअर मीटर इतक्या जागेचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त १९०९ पासूनचे मालकी लीज तत्त्वावरील मिल कामगार असलेल्या ५० भाडेकरूंच्या खोल्यांचादेखील यात समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान हे टेंडर ज्यांना मंजूर होऊन शासनाकडून मालकी हक्क दिला जाईल, त्यांनी सध्या राहत असलेल्या मिल कामगार भाडेकरूंना सुमारे २२५ स्न्वेअर फूट कारपेट एरिया जागा त्यांच्या नावे करून द्यायची आहे, असे टेंडरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. जर यापेक्षा जास्त जागा कामगारांना हवी असल्यास शासनाच्या रेडीरेकनर दराने त्यांना खरेदी करावी लागणार असल्याचेही अटीत नमूद आहे. दरम्यान, शासन व भाडेकरूंमध्ये वाद असून भाडेकरूंच्या ताब्यात असलेली सध्याची घरे वजा जागा नावावर करून देण्याचा वाद सुरू आहे. दरम्यान, काही लीज भाडेकरू तत्त्वावरील जागेर ओम नारायण इंडस्ट्रीजचीही या जागेवर मालकी आहे. श्रीमंत प्रताप शेठजींनी जेव्हा गिरणीची उभारणी केली; त्यावेळी परिसरातील मुठ्ठे परांजपे आदींनी प्रताप मिलला ही जागा नाममात्र भाड्याने अमर्याद काळासाठी दिल्याचे सांगण्यात येते. त्यावरील काही जागांवर आता ओम नारायण इंडस्ट्रीजची मालकी तर ताबा गिरणी कामगारांचा आहे. दी प्रताप स्पिनिंग व्हिविंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेडचे टायटल ९२ लाख ६२ हजार ९१० शेअर, सिटी सर्व्हे. क्र.३७/१७ चे २०२.३४ स्न्वे. मी., ३७/२०चे २२२५.७८ स्न्वे. मी.३७/२१चे १३४५५ स्न्वे. मी. ३७/२१ ब चे ३४५७.९९ स्न्वे. मी. ३७/२२ चे ५२६०.८४ स्न्वे. मी. ३७/२३ चे २४२८.०८ स्न्वे. मी. अशी एकूण २७ हजार ३०.६४ स्न्वे. मी. जागा आहे. याव्यतिरिक्त मालकी लीज मिल भाडेकरू जागा एफ. पी.२२६ चे ८६०३.६४ स्न्वे. मी.२२७ चे ७४६९.३८ स्न्वे. मी. व आर. एस.९५४ चे २१२४ स्न्वे. मी. व सन १९०९ पासूनचे भाडेकरू असलेल्या ५० खोल्यांचा समावेश आहे.

