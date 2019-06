जळगाव लग्न लावून फसवणूक करणारे रॅकेट सक्रीय Nikhil Wani Share









राजेंद्र पोतदार

अमळनेर । उपवर मुलांच्या विवाहाबद्दल सर्वच समाजात प्रचंड अडचणी निर्माण होत असल्याने यासाठी कार्ररत पोटभरू दलालांनी अनेकांची फसवणूक केली आहे. परवा हा प्रकार उघडकीस आल्या नंतर जिल्ह्यासह शहादा शिरपूर आदी गावातील तरूणांनी देखील आपली अशीच दलालांकडून फसवणूक झाल्याचे किस्से सांगीतले आहेत. सोशल मिडीयाच्या महाजालामध्ये आता विवाह जूळवणे हा एक धंदा होवून गेला असून तरूणांचे विवाह जूळत नसल्याचा गैरफायदा घेत अनेक संकेतस्थळांवरून योग्य वधू वर मिळवून देण्याच्या जाहिराती केल्या जातात. यात काही संस्था खर्‍या अर्थाने हे काम चोख पार पाडत असतांना काही पोटभरू व शादीराम घरजोडे दलाल याचा फायदा घेवून आर्थिक लूट करीत असल्याने सर्वांनाच एकाच गणतीत धरले जात आहे. अनेकांना त्याचा फायदाही झाला आहे. मात्र, योग्य दक्षता न घेतल्याने त्यातून आयुष्यभराचा मन:स्ताप झाल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून विवाह विषयक संकेत स्थळावरून व दलालांकडून विवाहाचा प्रस्ताव येऊन फसवणूक झाल्याच्या विविध तक्रारी आहेत, मात्र आपली इभ्रत चव्हाट्यावर येवू नये म्हणून तक्रारदार पुढे येत नसल्याने दलालांचे फावते आहे. महिलांची फसवणूक झाली तर अनेक सामाजिक संस्था पुढे येतात मात्र एकाच महिलेने 8ते 10 जणांशी लग्न केले तीच मुलगी वेगवेगळ्या भावी नवरदेवाला दाखवून तरूणांना आर्थिक व मानसिक तसेच कौटूंबिक हानी पोहचविली जाते. यावर विचारमंथन होण्याची गरज आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पडताळणी केल्याशिवाय पुढे पाऊल टाकू नये, असे जाणकार सांगतात. मनासारखा जोडीदार मिळावा ही प्रत्येक तरुण- तरुणींची इच्छा असते. त्यानुसार सध्या स्वत:च जोडीदाराची निवड करण्याकडे आजच्या पिढीचा कल असतो. काही वेळेला विवाह करण्यासाठी उशीर होतो व आपल्या वयाचा जोडीदार मिळत नाही. त्यामुळे सहाजिकच विवाह विषयक संकेतस्थळांचा किंवा दलालांचा आधार घेतला जातो. त्यातून अनेकांना योग्य जोडीदार मिळाले असतीलही मात्र, या संकेतस्थळाचा फायदा घेऊन काही भामट्यांकडून फसवणुकीचा धंदाही सुरू करण्यात आला आहे. काही प्रकरणामध्ये बदनामीच्या भीतीने तक्रारी केल्या जात नाहीत. परवा अमळनेरातील अशाच पध्दतीने शहरातील शादीराम घरजोडे असलेल्या त्रिकूटाकडून प्रथम विदर्भातील तरूणीशी व नंतर मध्यप्रदेशातील तरूणीशी विवाह जुळवून आर्थिक फसवणूक केल्याचा प्रकार ऊघडकीस आला. यात दलालांनी रितसर धनादेशाद्वारे रक्कम परत केली. याप्रकरणी तक्रार पोलीसात गेली असली तरी प्रकरण बाहेर मिटल्याने गुन्हा दाखल झालेला नाही. मात्र असे अनेकांना गंडविल्याचे आता बाहेर येत आहे. या त्रिकूटासह इतर अनेक दलाल शहरासह जिल्ह्यात सक्रीय आहेत. या व्यवसायातील दलाल अत्यंत शिताफीने विश्वास संपादन करतात व आपण किती विवाह जुळविले याची माहिती संबंधितांना पुरवतात. गरजू वर त्याच्या बोलण्याला भूलून जातो. या जाळ्यात अडकल्यानंतर छोटी- मोठी कारणे सांगून पैसे उकळले जातात. ठरलेल्या मुलीकडे घेवून जाणे, येण्या जाण्याचा खर्च उकळणे, त्याच ठिकाणी विवाह लावणे, काही मुली वाटेतच रफूचक्कर होतात तर काही मुली चार दिवस त्या कूटुंबाकडे येते या दरम्यान शिताफिने त्या नवरदेवाशी शारीरीक संबध टाळून माहेरी जावून येते असे सांगून दागदागीने अथवा रोकड घेवून पोबारा होतात. तेरी भी चूप, मेरी भी चूप

8 फसवणुकीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत मात्र आपली इज्जत चव्हाट्यावर येवू नये म्हणून तेरी भी चूप और मेरी भी चूप म्हणत शांत राहातात. हिच गोष्ट त्या दलालांना फावते, या गोष्टीचा सर्वच समाज व पिडीत वर व त्यांच्या कुटुंंबियांनी विचारमंथन करण्याची गरज आहे. यासाठी सामाजिक संस्थांनी देखील पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

